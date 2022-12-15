Не родись красивой, или Почему не знакомятся мужчины

Если вы хотите легко знакомиться с мужчинами, главное, что вам необходимо сделать, это избавиться от навязчивой идеи познакомиться для создания отношений и брака.

Меня всегда удивляла способность моей бабушки моментально знакомиться с другими людьми, особенно с мужчинами. Помню, как в очередной раз она повезла меня на море. Мне было лет десять. Идем мы с ней по южному городу, и не успела я оглянуться, как моя бабуля разговорилась со жгучим брюнетом "кавказской национальности". Надо добавить, что бабушка моя не была ни блондинкой (что особенно ценится у кавказских мужчин), ни молода и, к тому же, не очень стройна. И да, она не блистала особой красотой.

Как легко знакомиться с мужчинами?

Так вот, я немного отвлеклась... Мужчина улыбался ей от всей души и, как я сейчас понимаю, усиленно "клеил" мою бабулю. Но бабушка, широко улыбаясь, только помахала ему на прощание ручкой.

Слышали выражение "К тебе и на кривой козе не подъедешь. Слишком серьезная и строгая"? Что это значит, я поняла позже. Этому поспособствовал мой опыт работы психологом. Именно вот эта пресловутая "коза" и является причиной того, что с миловидной или даже красивой девушкой мужчины не спешат знакомиться.

С бабушкой знакомились. До самой ее глубокой старости. Везде - в больнице, в поезде, в магазине и даже на улице. Мужчины просто "липли" к ней! Я не видела такого успеха у моей мамы. А она была по-настоящему красивой женщиной с точеной фигурой!

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Теперь я понимаю, все дело в том, что в нас (в тех, что с козой) "сидит" нечто, что мужчины считывают, как:

- Ты вообще, кто такой?!

- У меня два высших образования, а у тебя?!

- Я несчастна. Ты сделаешь меня счастливой?

- Я недавно разошлась и сейчас в поиске. Вы будете моим мужем?

И так далее.

Мужчины, считав это послание, реагируют:

- Да я так... мимо шел.

- Да, это... одно... средне-специальное. Сам понимаю, что оплошал. Извините.

- Даже не знаю, смогу ли...

- Да не готов я жениться. Я так, мимо шел.

Понимая, что ему здесь не светит, мужчина поспешно исчезает из поля женщины.

А вот моя бабуля (царство ей небесное) излучала в пространство совсем другие вибрации:

- Эх, хорошо-то как!

- Ух, какие котлетки аппетитные!

- Как красиво!

Чувствуете разницу?!

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А главное, что делало ее привлекательной в глазах мужчин, - она была необыкновенно открытым и простым человеком. И к тому же, не горела желанием познакомиться. Сейчас я понимаю, что она относилась к тому редкому виду женщин, которые ничего не ждут.

Если вы хотите легко знакомиться с мужчинами, главное, что вам необходимо сделать, это избавиться от навязчивой идеи познакомиться для создания отношений и брака.

Знакомьтесь просто так. Рассматривайте мужчину с точки зрения интересного собеседника или просто человека. А не потенциального партнера или мужа.

И тогда... через много лет уже ваша внучка будет писать о том, что она всегда поражалась вашей способности привлекать мужчин!опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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