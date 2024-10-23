Не спасайте тех, кого любите

Есть люди, которым крайне важно кого-то спасать, поддерживать. Почему возникает такая потребность? Решая чужие проблемы, человек удовлетворяет свое стремление к доминированию и любви. Ведь он один смог найти выход из безвыходной ситуации, значит, он более умный, компетентный, значимый.

В нашем обществе есть особый вид людей, которые все время о ком-то беспокоятся, рвутся кого-то спасать или перевоспитывать. Окружающие относятся к ним уважительно и говорят: «Вот если бы не было таких, то что стало бы с нашим миром».

«Спасатель» и его «жертва»

И вот он портрет жертвенного и жалостливого индивида который не щадя себя спасает сослуживцев-тунеядцев, детей-лоботрясов, мужей-неудачников и прочих, нуждающихся в помощи членов социума. Он получает от этого определенные дивиденды, в виде одобрения и сочувствия окружающих и внутреннего ощущения, что на таких как он «все» держится. Назовет этого персонажа «спасатель».

Но так ли он хорош в своем стремлении спасти всех и вся? Кто если не он воспитывает безответственных коллег, которые знают что есть этот «замечательный» человек и на него всегда можно переложить ответственность. Именно он создает комфортные условия для членов своей семьи, способствующие тому, чтобы они не напрягали собственные усилия и продолжали плыть по течению. Ведь все равно придет он – «спасатель» и решит все проблемы. То есть своим «спасательством» он сам создает беспомощных и безответственных потребителей.

Возникает вопрос: «Для чего он все это делает?». В ответ можно услышать много весьма разумных доводов, о том что он, таким образом, заботится о благополучии тех, кого любит и что без него они все давно пропали бы. Но в глубине его души скрыто совсем другое стремление. Он хочет быть выше и значительнее других, управлять и контролировать. Решая чужие проблемы, он удовлетворяет свою внутреннюю потребность в доминировании и любви. Ведь он один смог найти выход из безвыходной ситуации, значит он более умный, компетентный, значимый и все должны прислушиваться к его мнению.

В то же время, он не раздумывая бросился на помощь ближнему, забыв о собственных делах и проблемах, а значит он достоин любви. Но при этом он упускает то, что выполняя за других их обязанности, он лишает их веры в собственные силы, нарушает их психологические границы, навязывает им свою систему ценностей и тем самым ставит их в зависимость от себя. И если не будет несчастных и беспомощных, то «спасателю» просто не чего будет делать. А значит, ему нужны новые жертвы, которые будут нуждаться в его опеке, контроле и спасении. Лучшим партнером для него станет алкоголик или наркоман. За счет беспомощности других «спасатель» наполняет свою жизнь чувством собственной значимости.

Разница между «спасателем» и обычным человеком в том, что если обычной человек услышит призыв о помощи, то он придет и «научит ловить рыбу», а «спасатель» даст готовый продукт. Более того, он придет на помощь, даже если его об этом не просят.

Обязательным спутником «спасателя» является «жертва», она всегда несчастна и беспомощна, сколько ее не спасай. Быть успешной и счастливой ей не удобно, ведь это означает взять ответственность за свою жизнь на себя, самостоятельно решать проблемы, лишиться жалости и поддержки окружающих.

В обреченных попытках спасти подопечного, «спасатель» принимает на себя ее роль жертвы, а в том кого спасал, видит источник наказания и неприятностей, то есть «преследователя». Он злится, раздражается и начинает мстить тому, кого спасал, говорить ему обидные слова, наказывать. Таким образом, уже «спасатель» становится «преследователем». «Жертва» становится еще более несчастной и нуждающейся в спасении. «Спасатель» насытившись праведным гневом, возвращается к своей «благородной» миссии.

Роль «спасателя» за счет мнимого альтруизма дает ее носителю возможность доминировать над спасаемым. Чтобы не терять это привилегированное положение он не позволит «жертве» стать успешным человеком, поскольку это лишит его власти и смысла существования.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet