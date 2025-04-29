Не сравнивайте себя с другими

Когда вы наблюдаете за счастливой жизнью другой супружеской пары, вы совершаете когнитивную ошибку — выносите суждение на основании очень малого количества информации. Эти суждения априори ошибочные, и не стоит использовать их для оценки своей жизни.

Мы люди, социальные существа, и это нас часто подводит. Например, мы очень интересуемся жизнью других представителей нашего вида — как живут, что пьют, чем занимаются. Это понятно. Такой интерес, среди прочего, позволяет лучше понять свою ситуацию — всё ли у меня в порядке, всё ли правильно.

Каждая семья разная

Тут, правда, кроется уйма подвохов. Например, можно начать отчаянно страдать из-за своей зарплаты, потому что она оказалась самой маленькой на фирме (и не важно, что фирма — первая по зарплатам в городе, и даже её самая маленькая всё равно больше, чем в среднем по городу).

В супружестве бывает так же — посмотрели супруги на другие супружеские пары и приуныли. Они вон как общаются — никогда не ссорятся, значит, любят друг друга, не то, что мы… Выходит, никудышные мы супруги, бестолочи и неудачники.

Это я, между прочим, не приукрашиваю. Люди, бывает, реально так думают. Ну и, как водится, от таких мыслей страдают.

Спешу успокоить — оценивать качество жизни пары по полученной от них информации, не стоит. Вы всё равно знаете только самую верхушечку айсберга.

Вот вам кажется, что они никогда не ругаются. Может быть, они никогда не ругаются так как вы…. Но даже этого вы не узнаете, потому что они не ругаются при вас.

Вот вам рассказали, что у них всё хорошо. Думаете, это правда? Может быть, но сначала стоит узнать — а у вас одинаковые представления о том, как именно выглядит «у нас всё хорошо»?

И так во всём. Супружеская жизнь другой пары — айсберг, надёжно укрытый тёмными океаническими водами. Вы видите только самую макушечку, и не более.

Такая же картина и с браком родителей. Многие сравнивают свой брак с браком родителей и опять же страдают, если сравнение не в их пользу. Надо понимать — вы не знаете, каким на самом деле был брак родителей. Вы их видели родителями, а брак у них был — между супругами.

Иными словами, вы их наблюдали в одной роли, а другой их роли вы просто не видели, потому что при детях супруги — в первую очередь родители, а супруги — во вторую.

Вывод из всего сказанного прост — не рассматривайте другие пары как эталоны, даже если вам очень нравится то, что вы видите. Не рассматривайте, потому что вы видите не всё.

Я не хочу сказать, что те счастливые пары, которые вы видите, в стенах своей квартиры гоняются друг за другом с топорами-ножами и ежедневно выпивают друг у друга три литра крови. Вовсе нет. Очень возможно, что они действительно счастливы — хотя, скорее всего, не совсем так, как вы представляете.

Я не умаляю и не отрицаю чужого счастья — конечно же, есть много счастливых пар, я сам живу в такой паре, в таком брачном союзе.

Я лишь хочу лишь указать на ошибку, которую люди часто совершают. А именно: выносят суждения на основании очень скудной информации.

Не стоит таким заниматься. Каждый раз, когда вы себя сравниваете с кем-то, кто счастливее в браке (по вашему мнению), вы загоняете себя под плинтус и вызываете совершенно лишние страдания.

Что делать, если такое сравнение идёт у вас автоматически? О, тут ничего сложного. Нужно лишь возвести когнитивный барьер на пути таких мыслей.

Что такое когнитивный барьер? Говоря по-простому, это знание, как что-то устроено на самом деле. Вот вы прочитали эту заметку и теперь знаете главное. Наблюдаемая вами картина жизни других пар является лишь верхушкой айсберга, и не нужно на основе этой куцей информации делать далеко идущих выводов. Это и есть когнитивный барьер.

Чем больше вы им пользуетесь, чем крепче это знание оседает у вас в голове, тем прочнее ваш когнитивный барьер.

Итак, подсуммируем. Когда вы наблюдаете за счастливой жизнью другой супружеской пары, вы совершаете когнитивную ошибку — выносите суждение на основании очень малого количества информации. Эти суждения априори ошибочные, и не стоит использовать их для оценки своей жизни.опубликовано econet

А у меня всё, спасибо за внимание.

Автор Павел Зыгмантович

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