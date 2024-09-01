Имея под рукой бесконечно кого-то, кто будет помогать, утешать и подсказывать – человек лишает себя возможности роста. Потому что этот, другой, назовем его «взрослым», своими подсказками купирует проблемную ситуацию, в решении которой и кроется рост и развитие.

Есть правило в психологии: не стоит делать за ребенка то, что он может сделать сам. Любая мама сразу вспоминает, как трехлетний малыш одевает колготки. Сорок минут. Да. Но что на самом деле решают эти неподдающиеся колготки? Ребенок демонстрирует себе и окружающим, что он личность, он самостоятельный человек и может о себе позаботиться. Супер.

Дайте ребенку повзрослеть самостоятельно

Думаю, что про колготки каждая мама в курсе. Ну, если спешит уж очень, – то бог с ними, с этими колготками, от одного раза ничего сильно не изменится. Но смысл понятен: по возможности, должен одеваться сам.

Другое дело, когда ненужная забота маскируется искусно. Сразу и не разглядишь. Примеров – сколько хочешь. Вот мама, давая пятнадцатилетнему сыну карманные деньги, сама бежит в магазин разменять купюру. А сам он не может?

Или записывает взрослого сына на консультацию. Словно этот подвиг пока ему не по плечу.

Или другая мама, отправляя на консультацию сына-подростка, специально звонит, чтобы узнать код домофона.

Или бабушка, которая вынимает косточки из слив для двенадцатилетней внучки. Примеры бесконечны.

Это кажется ерундой только на первый взгляд. Поверьте, на второй – уже нет. Потому что сливами это все не ограничивается. Дальше – это превращается в потребность присутствия в собственной жизни кого-то, кто будет вынимать косточки из слив.

Возможно, для девушки это и неплохо, скажете вы. Найдет себе такого мужа и станет жить припеваючи. Возможно. Правда, я мало видела подобных счастливиц. Даже если они есть, то единицы.

Большинству же остается жизненно необходим этот другой кто-то, который будет помогать, оберегать, предупреждать, обсуждать – то есть человекдляменя. Потому что сам я не могу. Мне себя недостаточно. С таким человеком удобно. Роль эту чаще всего выполняют родители. И называется это созависимыми отношениями. Но сейчас речь не об этом.

А о том, что имея под рукой бесконечно кого-то, кто будет помогать, утешать и подсказывать – человек лишает себя возможности роста.

Потому что этот, другой, назовем его «взрослым», своими подсказками купирует проблемную ситуацию, в решении которой и кроется рост и развитие.

Кратенько напомню, как это происходит. Человек что-то хочет. Ура. Он пытается удовлетворить свою потребность. Думает, каким-же образом возможно это сделать (гипотезы). Пробует один способ – не получается (проверка гипотезы), пробует другой – опа, получилось – потребность удовлетворена. (А бывает, только с пятой попытки получается!) И что особенно важно – он теперь знает, как это сделать в следующий раз, это во-первых. А во-вторых, он гордится собой, он себе ВЕРИТ, что вот такое он уже может.

Вот эту веру я хочу!

Потому что именно она позволяет человеку потом чувствовать себя уверенно, замахнуться на большее, дает устойчивость.

А если кто-то решает ему задачу, приносит готовый ответ, опыта ошибок нет, и роста нет. Увы.

А представьте, как важно для ребенка пережить неудачу, когда задача сразу не поддается, когда фрустрация и гнев. Это тяжело, конечно. Только все равно нужно пережить. Необходимо. Для жизни. Потому что потом это будет называться упорством или настойчивостью. Вот где они растут, эти качества. Вот тут.

Или не растут, когда в любой мало-мальски важной ситуации вместо того, чтобы задуматься, прикинуть, попробовать, понервничать, погоревать (да!) и, наконец, решиться – он набирает знакомый номер и тут же получает ответ, утешение, поддержку, безопасность и безответственность. Круто ведь. Никаких усилий.

И никакого роста.

Потому, дорогие родители, как говорится, следите за руками, не усердствуйте слишком.

П.с.

Идет мальчик с папой. Видят, сидит у речки человек и плачет.

- Давай подойдем и утешим его, - говорит мальчик.

- Нет, не нужно. Он взрослеет. – отвечает папа.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet