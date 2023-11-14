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Не звони мне никогда

Источник: Анжелика Богданова 14 ноября 2023 7130
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✅Отношения-призраки, почему они стали расти, как грибы в лесу? Зачем столько ненужных слов, негативных эмоций? Почему раньше все было как-то проще, или не разбирали по косточками свои отношения люди? Просто встречались, общались, любили и ненавидели. Не обесценивали так друг друга, не ждали подвоха, удара поддых?

Не звони мне никогда

Аккуратно обрежу в полночь 
телефонные провода. 
Не звони мне, прекрасная сволочь, 
никогда.
Из Интернета

Недавно листала страничку в соцсети, и наткнулась на такое творение в стихах. Скажу откровенно, очень понравилось. Прямо суть многим знакомого состояния схватили эти строки. Только найти в себе силы обрезать провода, далеко не каждый сможет. И прекрасная сволочь звонит. А потом исчезает в другую морозную полночь, и провода обрываются сами...

Отношения-призраки

Многим подсознательно требуется переработать прошлые травмы. И они невольно, но очень точно выбирают именно своего мучителя. Так и трутся друг о друга, высекая искры, а потом гася их о свою боль. И что тут посоветовать - только жить, слушать свое тело и душу.

Можно раздвинуть рамки, попытаться вырваться из пространства необрезанных еще телефонных проводов. Но как же прожить без этой крови, идущей по черному шнуру? Куда спрятать человека, который навсегда поселился в голове? Трудное решение, но его придется принять, рано или поздно.

Светится ночью окно, горит экран смартфона. На страничке из соцсети режим "онлайн". Но ничего по-прежнему не происходит. Кроме желания видеть его, говорить, ощутить всеми косточками, почувствовать кожей. Столько всего передумано, намечтано, и все впустую. Никакой подвижки в жизни не происходит, и врядли произойдет. 

Не звони мне никогда

Да и зачем ждать от мужчины оправданий? Ты же всё понимаешь, у тебя тоже есть люди, для которых ты всегда сильно занята. И теперь эта занятость прилетела к тебе бумерангом. Хочешь, даже заставляет себя его возненавидеть, а не можешь даже разлюбить.

И все таки знай, что однажды влюбишься в человека, который никогда не позволит тебе уснуть с чувством ненужности. В это верится с трудом, но механизм восстановления уже запущен. Может поэтому так и хочется сказать в трубку бывшему: "Милый, выгляни в окно, посмотри на ночное небо!" Там сияющими звездами написано: "А пошел ты на..."опубликовано econet

© Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Анжелика Богданова психология отношения

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