Одна из главных психологических проблем человека - нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.

Наука психология имеет один некий фундаментальный постулат, с которым очень трудно согласиться. Сразу становится обидно и хочется спорить и что-то доказывать. Мол, «сами вы дураки, а меня не трожьте»... Но тем не менее, наука психология неумолима: она, к тому же, на больных не обижается.

Нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть

А постулат этот вот какой. Одна из главных психологических проблем человека - нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.

И первый признак этой проблемы - Неадекватная самооценка. Заниженная самооценка.

Есть один трюк у психологов-практиков, трюк, который позволяет сразу сбить с ног занудствующего о том, «как он плох»... Сбив с проторенной колеи пациента, Вы его уже излечите на 50%. Вот эта волшебная фраза.

На жалобы о маленьких деньгах и прочем, нужно задать вопрос:

«А по сравнению с чем (с кем)?»

Этой фразы-вопроса всегда бывает достаточно для того, чтобы человек соскочил со своей пластинки и перешёл к конструктивному и здоровому разговору.

Я люблю веселить людей одной историей про себя саму.

Помнится в детстве я одно время страдала очень заниженной самооценкой. Потому что я хотела и хотела очень сильно - быть похожей на ... Виктора Цоя. Я часами стояла перед зеркалом, корчила «цоевские» рожи и с грустью констатировала: «Нет, не похожа. Ни капельки».

Представляете, что бы было, если бы моё желание было услышано и я стала бы в одночасье копией Цоя? И что бы я сегодня со всем этим делала?

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Как более хитро проявляется заниженная самооценка?

Человек не всегда ходит ссутуливши плечи и шаркая ногами. Поэтому мы не всегда сразу можем угадать: вот он идёт! Человек с клинически заниженной самооценкой!

Низкая самооценка иногда прячется, маскируется... под Перфекционизм.

Стоит только немножко поразмыслить, и простота этой истины откроется Вам во всём своём великолепии.

Ну подумайте, кто ещё будет не спать ночами, не ходить в отпуск годами, уходить позже всех с работы, брать работу на дом?

Будущий директор филиала?

Кто ещё будет после лекций бежать сразу в библиотеку и сметать оттуда все книжки и статьи в сборниках, включая иностранные, вскользь порекомендованные преподавателем к следующему семинару?

Будущий Нобелевский лауреат?

Кто будет готовить все билеты и сдавать сессию досрочно, не потому, что он едет с родителями в Дубаи, а всегда и из принципа?

Будущий президент Америки?

Кто будет «крутить банки» (30 с помидорами, 30 с огурцами и 60 с компотом) до падения в обморок на своей кухне?

Запасливая Хозяюшка?

Кто будет выходить из дома при полном параде и макияже даже за хлебом?

Безупречная Леди?

Нет! Человек, который полагает, что он настолько ничтожен и некрасив, а также просто бездарен, что обязательно должен... ну хоть чем-то компенсировать свою «зияющую пустоту».

Мыслей о том, чтобы доставить себе радость, у этих людей нет и быть не может.

Себя они уже давно отождествили со своей должностью, работой, компанией, детьми, внучкой, продукцией, партией, идеей фикс...

Но у партии и у внучки (в основном) не разыгрывается мигрень.

А у должности мигрень не разыгрывается по определению.

Мигрень разыгрывается у конкретного человека. Таким образом Природа и наш организм вежливо напоминают нам о том, что отождествлять себя со своей должностью, со своей социальной ролью - можно, но не до бесконечности.

Что человек, забывший себя, похож на человека, оставившего дом без дозору, без присмотру. Буря выбьет там ставни и стёкла, ветер нанесёт мусора, воры вынесут всё добро, а дикие лисицы и барсуки совьют там свои гнёзда и выведут детёнышей...

Захочется ли Вам или кому-то ещё вернуться в такой дом и жить в таком доме? Не вызовет ли он ужас у стороннего наблюдателя?

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А не вызываем ли ужас мы, когда чужой взгляд смотрит на нас со стороны?

Психология жестко констатирует: все люди-перфекционисты страдают заниженной (неадекватно заниженной) самооценкой. Потому что за их проблемой стоит невротическая (надуманная) уверенность человека в том, что его в сущности не за что любить. Нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.

Второй признак проблемы - страх быть смешным

Знаете, что такое «отсутствие чувства юмора»? Это не неумение понять чужую шутку или увидеть комизм той или иной ситуации. «Отсутствие чувства юмора» - это только лишь неумение смеяться над самим собой. Это тенденция воспринимать себя слишком серьёзно. Дон Хуан (или Карлос Кастанеда) называли это «чувством собственной важности».

К сожалению, никто кроме самого человека не научит его смеяться над самим собой, воспринимать себя и свои поступки с юмором. Эта потребность должна прийти изнутри.

Третий признак проблемы - страх совершить ошибку

Этот страх приводит нас к неспособности совершить нечто действительно важное. Зато мы совершаем массу ненужных нелепых мелких действий.

Что стоит за этим и предыдущим страхами? За этим стоит глубинный страх - страх утраты любви, боязнь быть отвергнутым.

Эти глубинные страхи идут из нашего младенчества и связаны с ошибками в общении матери с младенцем. Но!

Работа над ошибками может быть начата и успешно завершена в любой момент. Исправить ситуацию не поздно никогда. Главное, задуматься и самим себя вытащить за волосы из трясины. Когда Всевышний создавал этот мир за семь дней, он не создавал отдельно психотерапевтов. Он полагал, что человек сам справится с решением задач своей жизни.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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