НЕдостаточный мужчина: 5 признаков

Мужчина может быть недостаточным по всем пяти или только по одному пункту. И вам решать, строить ли с ним дальше отношения. Одно надо помнить, мужская "недостаточность" сродни "черной дыре", - все что туда попадает, обратно не возвращается. Никогда и никому. Так стоит ли кормить эту черную дыру?!

Существуют мужчины, которые хороши собой, сексуально привлекательны и при этом обладают другими достоинствами. Но если они "больны" недостаточностью, то это сильно омрачает жизнь. Нет, не им, а женщинам, которые вступают с такими мужчинами в отношения.

И дабы не омрачать собственную жизнь, желательно знать, как определить недостаточного мужчину.

Пять признаков "недостаточного" мужчины:

1 признак. "Недостаточность времени".

Для вас. "Ты знаешь, у меня не было времени. Я был занят" - рассказывает он вам, почему не смог вам позвонить, написать, приехать.

Для вас это должно означать только одно - "у меня на тебя времени нет. А значит, ты для меня не ценна".

А раз так, - ауфвидерзеен, оревуар, ну или банальное "гудбай, май лаф, гудбай".

Для тех, кто любит находить оправдание "недостаточным" мужчинам. К моей клиентке, которая попала в больницу, ее парень (даже не мужчина) приехал на костылях. Потому что несколько днями ранее сломал ногу. А ведь мог написать "Я не мог - сломал ногу".

2. "Недостаточность денег".

"Нуу, это слишком дорого!" - заявляет вам мужчина (или не заявляет) и ведет вас обедать в дешевое кафе.

При этом с упоением рассказывает, как ему нравится велосипед с 26-тью скоростями и как сильно он хочет его себе купить (и в скором времени покупает).

3. "Недостаточность внимания".

У него есть внимание, в избытке. Но к себе. Или к неопознанным летающим обьектам. Но не к вам.

Когда он с вами разговаривает, встречается, проводит время, у вас возникает стойкое ощущение, что прямо сейчас он общается с собой. А вы лишь играете роль посредника в этом общении.

И если он задает вопросы о вас, вы чувствуете, что здесь опять все про него - "Ты любишь это фильм?! Это же мой любимый фильм!"

4. "Недостаточность тактичности".

Психологически здоровый мужчина никогда не станет "опускать" женщину. Ни в присутствии женщины, ни в ее отсутствие.

Если вы слышите "Фу, какую фотку ты мне отправила!" или "Как тебя угораздило так одеться?!" - бегите. Это абьюзер собственной персоной.

И даже если его критика касается не лично вас, а ваших пристрастий в, например, поэзии, - все равно бегите.

5. "Недостаточность щедрости".

Щедрость, это свойство души.

Недостаточный мужчина будет подсчитывать кто сколько кому должен - денег, оргазмов, походов в кафе и при расставании обязательно распилит пополам табуретку, которую вы приобрели при совместном проживании.

Мужчина может быть недостаточным по всем пяти или только по одному пункту. И вам решать, строить ли с ним дальше отношения.

Одно надо помнить, мужская "недостаточность" сродни "черной дыре", - все что туда попадает, обратно не возвращается. Никогда и никому.

Так стоит ли кормить эту черную дыру?!опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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