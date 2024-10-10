НЕдостаточный мужчина: 5 признаков

Мужчина может быть недостаточным по всем пяти или только по одному пункту. И вам решать, строить ли с ним дальше отношения. Одно надо помнить, мужская "недостаточность" сродни "черной дыре", - все что туда попадает, обратно не возвращается. Никогда и никому. Так стоит ли кормить эту черную дыру?!
Существуют мужчины, которые хороши собой, сексуально привлекательны и при этом обладают другими достоинствами. Но если они "больны" недостаточностью, то это сильно омрачает жизнь. Нет, не им, а женщинам, которые вступают с такими мужчинами в отношения.
И дабы не омрачать собственную жизнь, желательно знать, как определить недостаточного мужчину.
Для вас. "Ты знаешь, у меня не было времени. Я был занят" - рассказывает он вам, почему не смог вам позвонить, написать, приехать.
Для вас это должно означать только одно - "у меня на тебя времени нет. А значит, ты для меня не ценна".
А раз так, - ауфвидерзеен, оревуар, ну или банальное "гудбай, май лаф, гудбай".
Для тех, кто любит находить оправдание "недостаточным" мужчинам. К моей клиентке, которая попала в больницу, ее парень (даже не мужчина) приехал на костылях. Потому что несколько днями ранее сломал ногу. А ведь мог написать "Я не мог - сломал ногу".
"Нуу, это слишком дорого!" - заявляет вам мужчина (или не заявляет) и ведет вас обедать в дешевое кафе.
При этом с упоением рассказывает, как ему нравится велосипед с 26-тью скоростями и как сильно он хочет его себе купить (и в скором времени покупает).
У него есть внимание, в избытке. Но к себе. Или к неопознанным летающим обьектам. Но не к вам.
Когда он с вами разговаривает, встречается, проводит время, у вас возникает стойкое ощущение, что прямо сейчас он общается с собой. А вы лишь играете роль посредника в этом общении.
И если он задает вопросы о вас, вы чувствуете, что здесь опять все про него - "Ты любишь это фильм?! Это же мой любимый фильм!"
Психологически здоровый мужчина никогда не станет "опускать" женщину. Ни в присутствии женщины, ни в ее отсутствие.
Если вы слышите "Фу, какую фотку ты мне отправила!" или "Как тебя угораздило так одеться?!" - бегите. Это абьюзер собственной персоной.
И даже если его критика касается не лично вас, а ваших пристрастий в, например, поэзии, - все равно бегите.
Щедрость, это свойство души.
Недостаточный мужчина будет подсчитывать кто сколько кому должен - денег, оргазмов, походов в кафе и при расставании обязательно распилит пополам табуретку, которую вы приобрели при совместном проживании.
Мужчина может быть недостаточным по всем пяти или только по одному пункту. И вам решать, строить ли с ним дальше отношения.
Одно надо помнить, мужская "недостаточность" сродни "черной дыре", - все что туда попадает, обратно не возвращается. Никогда и никому.
Так стоит ли кормить эту черную дыру?!опубликовано econet
Автор Ольга Федосеева
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