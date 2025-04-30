НЕДОВЕРИЕ к МУЖЧИНЕ, как одна из причин отсутствия ребенка

Приведённая в статье техника вопрос-ответ помогает вытащить из подсознания настоящие ответы на любую ситуацию. Если вам что-то очень нужно и очень хочется, но это что-то всё никак не приходит в вашу жизнь, поиграйте в эту игру «вопрос-ответ» и возможно, ваше подсознание покажет, что в настоящий момент вы нуждаетесь в чём-то другом.

Давайте поиграем в игру, я буду Вам задавать вопросы, а Вы долго не думайте, отвечайте первое, что будет приходит в голову. Разговариваем с девушкой, у которой уже много лет не получается завести ребенка.

Давайте, - соглашается она.

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Итак, поехали.

- Зачем Вам нужно понять, почему не получается с рождением ребенка?

- Тогда я успокоюсь.

- А зачем Вам успокоиться?

- Чтобы перестать метаться в своих вопросах, сомнениях, в своих мыслях, что нужно срочно рожать.

- Зачем Вам перестать метаться в своих мыслях, что нужно рожать?

- Чтобы понять, а хочу я на самом деле ребенка, или может не хочу.

- А зачем Вам понять, хотите Вы на самом деле ребенка или может не хотите?

- Чтобы разрешить себе другие проекты, то, что мне интересно.

- Зачем Вам разрешить себе другие проекты, те, что Вам интересны?

- Чтобы успокоиться и направить все силы на один проект, а не разрываться между тем, что хочу одного, а надо бы уже сделать другое! Мне уже скоро 35!

- Зачем Вам направить все силы на один проект?

- Чтобы состояться, как личность!

- Зачем Вам состояться, как личность?

- Чтобы что-то значить для себя.

Если вначале девушка отвечала спокойно, то сейчас эмоции нарастают.

А мы продолжаем.

- Зачем Вам что-то значить для себя?

- Чтобы, если я останусь одна, без мужа и всякой поддержки, я смогла выжить!

- Зачем Вам выжить?

- Да, чтобы встретить того мужчину, с которым я, действительно, захочу родить ребенка!

Этот список вопросов-ответов можно было бы продолжать, но, мы на этом остановимся.

Доверие к мужчине, - вот что было все эти годы камнем преткновения для этой девушки. Не получилось у неё детей ни с первым, ни со вторым, хотя, у её мужчин уже были дети, здоровые и не по одному. Можно сказать, что мужчины её были очень даже плодовиты. А вот у неё не получилось родить ребенка.

Было всё, - не было доверия. Не верила она им. Не верила, что останутся с ней рядом. Не верила, что не уйдут, не бросят её. Не верила и боялась, что красивая сказка может в один из дней закончиться и останется она одна, без средств к существованию, без уверенности, что сможет одна вырастить ребенка, прокормить его, дать ему образование. Не верила, что сможет выжить. И этот страх блокировал будущее материнство.

Как может женщина дать жизнь ребенку, если не уверена, что сама сможет выжить. Всё её существо сопротивлялось новой жизни, - самой бы быть бы живу.

Доверие к мужчине, - одна из самых эмоциональных тем. Начинаем с запроса, - не получается родить, - и в какой-то момент подходим к условной «границе», за которой слёзы, боль, страх и недоверие мужчине и ответ на многолетний вопрос, - почему не получается стать мамой.

Приведённая здесь техника вопрос-ответ помогает вытащить из подсознания настоящие ответы на любую ситуацию. Если вам что-то очень нужно и очень хочется, но это что-то всё никак не приходит в вашу жизнь, поиграйте в эту игру «вопрос-ответ» и возможно, ваше подсознание покажет, что в настоящий момент вы нуждаетесь в чём-то другом.

А организм решает проблемы по степени важности. И эту важность определяют не наши хотения, а наши потребности. Прислушивайтесь к себе!опубликовано econet

Автор Оксана Любицкая

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