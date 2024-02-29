Негативные установки: как наши мысли влияют на здоровье?

Психолог Елена Буркова расскажет о том, как наши мысли влияют на здоровье и что можно сделать, чтобы избавиться от негативных установок.

Установки на безнадежность и беспомощность оказывают разрушительное воздействие на функционирование организма.

Хирург может отложить проведение операции, если это возможно, пока не убедится, что пациент относится к исходу операции с разумным оптимизмом. Пессимистично настроенные пациенты имеют меньше шансов на выживание, выздоровление, чем те, которые хотят жить, предпринимают активные действия, чтобы себе помочь. В каких-то случаях им чудом удаётся вытащить себя из "трясины" болезни, став тем самым Мюнхгаузеном.

Негативные уставки и их влияние на здоровье человека

Любая болезнь переносится легче, если человек настроен позитивно.

Но лучше не доводить дело до серьёзной болезни, а вовремя начинать работать над своим восприятием, отношением к себе и к миру, разобраться со своими хроническими стрессами, внутренними конфликтами, тревогой, виной, обидой, гневом...

Помимо проблем со здоровьем, иррациональные установки, страхи, пессимизм могут срабатывать по принципу самореализующегося пророчества. Например, непроработанная установка женщины "Я так и останусь старой девой" с большой долей вероятности приведёт к ожидаемому результату.

"Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас нам внушили другие".

Эрих Фромм

Негативные состояния с большой долей вероятности будут провоцировать или усугублять те соматические заболевания, к которым человек расположен. При стрессе обычно принимает удар на себя наиболее уязвимый орган тела (у одних это сердце, у других - желудок, мочеполовая система и т.д.).

Функциональные расстройства психогенного характера поддаются профилактике и коррекции.

При диагностированной органической болезни методами психотерапии вылечить её нельзя, но можно облегчить проявление симптомов, способствовать более быстрому выздоровлению.

Диагностированная болезнь лечится с помощью врача медицинскими методами. Было и есть много печальных случаев, когда люди пытались лечить тяжёлые органические болезни гомеопатией, магией, религией нанеся себе тем самым непоправимый вред.

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Что можно сделать в качестве профилактики психосоматических заболеваний?

Работать над своим мировосприятием и восприятием себя, научаться регулировать эмоциональный фон, расслабляться.

Чтобы понять, как наши мысли влияют на здоровье, проведите эксперимент и запишите результаты наблюдения.

Займите удобную позу на диване или в кресле, сконцентрируйтесь на ощущениях в своём теле, на дыхании. Лучше, если в этот момент Вы будете в доме одни - это поможет лучше расслабиться и фиксировать изменения. Представьте сначала какую-нибудь конфликтную сцену (например, ссору с матерью, мужем/женой, ребёнком), попробуйте прожить эту сцену в образах. Понаблюдайте, как при этом изменилось Ваше дыхание, сердцебиение, какие появились телесные ощущения. Запишите эти наблюдения. Можно даже замерить пульс и уровень артериального давления с помощью тонометра. После этого снова примите удобную позу, расслабьтесь, проделайте дыхательные упражнения, затем перенеситесь мыслями туда, где Вам было бы хорошо - это может быть какой-нибудь домик в горах, попробуйте визуализировать эту картину во всех красках, прочувствовать атмосферу, запахи. Через 5-10 минут переключите внимание на своё тело, понаблюдайте, как изменилось дыхание (возможно, оно стало более ровным, как и пульс, ушли болезненные ощущения в теле, напряжение мышц). Запишите эти наблюдения. Выполняя регулярно это упражнение, когда Вы взволнованы, можно научиться регулировать свою тревогу и самочувствие.

В.М. Бехтерев использовал в работе со своим эмоциональным состоянием, при невротической тревоге метод самовнушения. Метод можно применять в любых случаях жизни и при любых обстоятельствах. Ночью Вы легли спать, и у Вас наступило состояние дремоты. Мысленно начните произносить слова лечеб­ных самовнушений: 5 - 10 - 15 раз произносите их без всякого напряжения, механически. Например, Вы отправили дочь в пионерский лагерь и волнуетесь, что она заболела. Ваши волнения не обоснованы, Вы хотите от них избавиться, поэто­му перед сном произносите: "дочь здорова и весела. Я спокой­на". Утром, когда Вы только осознали свое пробуждение и еще не открыли глаза, тут же снова произносите эти фразы. То же может касаться состояния здоровья: "Сегодня мне будет легко дышаться, голова будет легкой и ясной".

Упражнения нужно делать систематически для получения эффекта.

Желаю Вам здоровья!опубликовано econet

Автор Елена Буркова

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