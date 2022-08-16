Некомпетентные люди: Эффект Даннинга-Крюгера в действии

Некомпетентные люди имеют склонность регулярно переоценивать собственные способности и недооценивать средний уровень способностей других. К некомпетентности часто добавляется высокомерие и тогда некомпетентные люди начинают свято верить в свои способности. У них нет представления о границах своих знаний и они даже не понимают, что ошибаются. Таким образом, им трудно признать компетентность других.

Аннамария Теста, профессор миланского университета Боккони, специалистка по коммуникациям, обращает наше внимание на возросшее число некомпетентных людей, неспособных осознать свою некомпетентность. Данное явление описали ученые из Университета Корнелла Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер еще в 1999 году, но, похоже, интернет способствует видимости раздутого эго «диванных» специалистов.

Почему некомпетентные люди так уверены в себе

Какие ваши доказательства?

Итак, Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер измерили склонность некомпетентных людей переоценивать себя. Их исследование началось с любопытного газетного факта: некий МакАртур Уиллер узнал, что лимонный сок используют в шпионских делишках в качестве невидимых чернил.

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Действительно, когда сок высыхает, он делается невидимым (проявляется потом при нагревании). Мужчина обмазал лицо лимонным соком и попытался совершить ограбление банка, думая, что тоже станет невидимым. Даннинг прочел эту заметку и подумал, что Уиллер слишком глуп, чтобы быть грабителем, более того — слишком глуп, чтобы понять, что он глуп.

После этого Даннинг нашел метод измерения способности к самооценке для групп студентов, которые оценивали разные сферы: от логического мышления до знания грамматики. Затем Даннинг сравнивал действительный уровень знаний и оценку, которую давали своим навыкам молодые люди.

Результаты однозначны: некомпетентные люди имеют склонность регулярно переоценивать собственные способности и недооценивать средний уровень способностей группы. Склонность некомпетентных к ошибке — всеобъемлюща и бросает вызов элементарным законам математики, подчеркивает Дэвид Даннинг в своем коротком выступлении на Ted-Ed. Например, 42% инженеров в группе считают, что относятся к 5% лучших специалистов группы. Или, например, 88% американских автомобилистов считают, что их способности по вождению выше среднего.

Таким образом, к некомпетентности часто добавляется высокомерие и тогда некомпетентные люди начинают свято верить в свои способности. У них нет представления о границах своих знаний и они даже не понимают, что ошибаются. Таким образом, им трудно признать компетентность других, они даже доходят до того, что презирают ее.

Хорошая новость и две плохие

Хорошая новость в том, что если человек продолжает учиться, иллюзия «всезнания» быстро уменьшается, это видно на графике.

Плохая новость — некомпетентные люди не считают необходимым еще чему-нибудь учиться, им очень удобно «почивать на лаврах» воображаемого ими высокого уровня знаний, с которого они презрительно смотрят на остальной мир вокруг.

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Еще одна плохая новость в том то, что даже самые лучшие эксперты никогда не достигнут такого уровня уверенности в своих знаниях и навыках. Они слишком хорошо знают, что мир сложный, что не так все просто и т.д.

Все это приводит к тому, что на нас эффект Даннинга-Крюгера производит абсолютно обезоруживающий эффект. Но и это еще не все. Эксперты и не-эксперты пытаются строить диалог (и спорить) на двух разных уровнях: эксперты говорят по сути, а самоуверенные не-эксперты подвергают сомнению авторитетность своих собеседников, ставя их в неловкое и неприятное положение.

Неприятно и то, что компетентные люди (лучшие ученики и студенты, в том числе) склонны недооценивать свои знания и способности. Если они что-то знают, если что-то им дается легко, они думают, что все такие, и что они не представляют из себя ничего особенного. Так, постепенно у них может развиться синдром самозванца: боязнь, что знаний и умений всегда недостаточно. Получается, что синдром самозванца — это обратная сторона эффекта Даннинга-Крюгера. Жаль, что одна его сторона вредит умным людям, а другая дает преимущество глупым (по крайней мере это касается самооценки, пока они не соберутся ограбить банк).

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Откуда взялся этот эффект? Это искажение способности оценивать и принимать решение, возникающее в результате поспешных суждений, основанных на предубеждениях, недоразумениях и неверных данных. Конечно, никто не застрахован от когнитивных искажений. Википедия дает целый их список, с которым вы можете, на всякий случай, ознакомиться, чтобы понять, сколькими разными способами все мы можем ошибаться. Но если мы знаем, что существуют когнитивные искажения, подвергаем сомнению чьи-то высказывания, держимся за реальность и ведем себя «проще», то мы будем ошибаться меньше и меньше страдать из-за наших ошибок.опубликовано econet.ru.

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