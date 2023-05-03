Нелюбимые дочери: Исцеление

О гневе и методах борьбы с ним, в контексте детско-родительских отношений, а также о конструктивной роли гнева на определенном этапе осознания насилия.

«Как мне перестать злиться? Теперь, когда я понимаю, что именно происходило в моем детстве, я ужасно зла. Я зла на мать, за то, что она так жестоко со мной обращалась. Я злюсь на отца, за то, что он от всего этого отстранился. Я зла на своих братьев и сестер, за то, что они по очереди издевались надо мной. Я зла на своих родственников за их молчание». - Энджи, 42

О понимании сложной роли гнева в восстановлении своей жизни

Вопрос гнева часто всплывает в письмах, которые я получаю от читательниц своей книги «Детокс для дочери» и их можно понять. Гнев временно может играть позитивную роль - когда человек начинает видеть правду и понимать, как детство отразилось на всей его жизни, но со временем неутихающий гнев становится ещё одной проблемой, с которой приходится справляться.

Я очень хорошо помню этот период: в свои двадцать я была молодой и злой, защищающейся от всего мира, моментально готовой уничтожить противника сарказмом и злыми шуточками. Это было моим защитным механизмом: проще злиться на публике, нежели признать насколько внутри я напугана и неуверена в себе. Я не связывала этот гнев со своим детским опытом в то время, но сейчас мне это очевидно.

Поскольку я не психолог и не психотерапевт, то следующие наблюдения я взяла из психологических исследований и из писем и разговоров с женщинами, которые рассказывали о своем токсичном детстве.

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Американские горки гнева

Гнев дочери начинается в очень специфический момент – когда она наконец-то понимает, как отношение матери к ней и детство в семье повлияли на неё. Я специально употребляю слово «наконец-то», потому что даже если дочь еще в молодом возрасте понимает, что «что-то не так» в её семье или осознает, что к ней плохо относились, большинство не могут действовать свободно от багажа прошло ещё очень долгое и долгое время. Мои собственные наблюдения и пусть это не научная статистика, собранная от моих читательниц, показывают, что свободу именно действий женщины чаще всего обретают после сорока, когда им уже 50-60 лет.

Этот процесс такой медленный, потому что на пути стоят неконструктивные способы справляться с жизнью, которые усвоены в детстве, а также надежды, что как-нибудь можно наладить отношения с матерью. Эти мешающие механизмы: и нормализация поведения матери, и отстранение от собственной боли, и рационализация или отрицание причиненной боли (все эти классические «я сама была виновата», «значит у неё были на то причины», «у меня был трудный характер в детстве» и т.п.), а также не оставляющая нелюбимую дочь потребность в материнской любви и надежда, что она таки сможет её получить. Здесь мы видим два противоположных импульса: процессы прозрения и потребность в материнской любви. И именно это я называю центральным конфликтом в своей книге «Детокс для дочери».

Когда дочь наконец начинает прозревать и у неё активизируется потребность защищать и спасать саму себя от матери, которая продолжает наносить раны; и с очень большой вероятностью её первой реакцией будет гнев, что в данном конкретном моменте очень даже неплохо. Её злость на несправедливое обращение с собой помогает увидеть, как и почему она так долго всего этого не замечала и эта же самая злость обеспечивает дочь энергией действия, которая помогает справляться с возникшими проблемами; гнев помогает наконец-то перестать избегать прямой конфронтации. Это положительная сторона гнева; а вот и негативная.

Что такое гнев и как он может встать на вашем пути

Человеческий мозг отлично приспособлен под гнев; эта эмоция – часть нашего механизма самозащиты, так же известная как ответ на стресс или более популярное название – реакция «дерись или беги». Нет таких людей, которые бы не знали, каково это ощущать гнев в теле – «побагроветь от ярости» в данном случае не метафора – и все мы ощущали этот прилив крови, биение сердца, готового вырваться из груди – все то что, сопутствует гневу.

Наши телесные ощущения – это внешние проявления внутреннего процесса, происходящего в нашем мозге и этот процесс подавляет нашу способность думать, как очень четко показали в своих работах Sarah N. Garfinkel, Emma Zorab и другие. Исследователи хотели продемонстрировать, как вспышка гнева влияет на конкретный мыслительный процесс – в данном конкретном случае на распознавание слов среди не слов. Они провели серию экспериментов, в которых с помощью измерения кровяного давления и сканера МРТ изучали влияние состояний гнева и расслабленности на лексические способности.

И выяснилось, что приступ гнева не только поднимает кровяное давление, но и меняет мозговую активность; к тому же гнев увеличивает время ответа на лексические стимулы и препятствует семантическим решениям во время относительно высокого уровня когнитивной активности. Итак, если вы пытаетесь во всем разобраться, что необходимо для нелюбимой дочери, то гнев вам точно не помощник.

Гнев может загнать вас в ловушку

Хотя иногда гнев нелюбимой дочери является необходимой частью процесса осознания – она не может не злиться на то, как с ней обращались – очень скоро на эмоциональном уровне это чувство начинает приносить вред. Проблема гнева заключается в том, что он связывает нас людьми, которых мы ненавидим: нелюбимые дочери нередко говорят, что готовы отплатить той же болью своей матери, чтобы она почувствовала какого это или иногда мечтают о серьезной мести.

«Я очень хотела, чтобы ей было так же больно, как и мне, и какое-то время это чувство было всепоглощающим. Я постоянно о ней думала, на самом деле гораздо больше чем когда-либо за 20 лет своей взрослой жизни. Как будто кто-то открыл бутылку с чем-то токсичным и взрывоопасным, и я была этой самой бутылкой. В конце концов, мой муж надавил на меня и заставил пойти к психотерапевту. И какое счастье, что он это сделал. Гнев сжирал меня живьем. Это разрушало меня с той же силой, что и моя мать, только иначе». - Лидия, 52

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К сожалению, этот вид гнева - старая песня на новый лад: мы снова в ловушке, мы снова сфокусированы на матери, как и тогда, когда отрицали происходящее и пытались добиться материнской любви. Злость на тех, кто не защитил вас от неё – обычно на отца или возможно на других родственников или близких друзей семьи, а также на братьев и сестер, которые может быть травили и дразнили вас или были на стороне матери, тоже может заставлять вас бегать по замкнутому кругу. Постоянный гнев просто пересаживает вас на другую карусель – с другими лошадками и другой музыкой.

Гнев на себя

Еще более худший вариант развития событий – это гнев, который испытывает дочь из-за того, что столько лет или даже десятилетий играла в эту игру; она может обвинять себя в глупости и недалекости, к сожалению, тем самым подкрепляя голос внутреннего критика, который достался ей в наследство от детства, детства, в котором её постоянно ругали, издевались, унижали и делали изгоем. Именно об этой внутренней борьбе рассказывает Аманда:

«Меня просто убивала мысль, что те года нельзя вернуть, года, в которые я могла заниматься собой, быть счастливой. Моя мать умерла 10 лет назад и только сейчас, когда мне уже 64 я вижу всю правду. Как я могла быть такой слепой? Как я могла все это отрицать?»

Большинство дочерей могут подтвердить то, о чем говорит Аманда: да, это очень легко оказаться в плену отрицания и не терять надежды на материнскую любовь. Да, это невероятно больно, но это факт – время не вернуть и все что у нас есть – это сегодняшний день. Если это то, что происходит с вами сейчас, и вы продолжаете себя обвинять, пожалуйста, найдите в себе силы остановить это. Это не дает вам двигаться вперед. И нет, это не странно и не безумно злиться на себя в процессе выздоровления, это нормально. Однако, нормально не значит хорошо.

Нет, побить боксерскую грушу в гневе не обязательно помогает

Одна читательница писала мне: «по крайней мере я иногда бью от злости подушку. Это же хорошо, да? Это же способ отпустить гнева, так?» Она подняла очень важный вопрос. Это некий культурный стереотип про «выпустить пар» - выразить свой гнев открыто – через физическую активность (бежать, побить подушку и т.п.), говорят, что это хороший способ избавиться от гнева, но знаете ли вы, что на самом деле это неправда?

Эту неправду обнаружило исследование Brad Bushman 17 лет назад – да, культурные мифы умирают с трудом – он бросил вызов идеи «гнева и катарсиса» в серии экспериментов. В введении к исследованию он прослеживает идею катарсиса от Фрейда – Фрейд глубоко верил, что подавление эмоций лежит в основе многих психологических проблем – и приводит список исследований, одного за другим, которые опровергают идею, будто перенос агрессии на объект вроде груши или её открытое выражение через крик может избавить человека от гнева.

В качестве вишенки на торт Bushman провел серию экспериментов с 600 участниками, чтобы окончательно разобраться правда это или нет. Гнев в эксперименте специально вызывали с помощью критического отзыва о написанной участником эксперимента статье (сегодня, возможно, их бы злили комментариями к постам в фейсбуке – прим. перев.), одним разозленным участникам предложили подумать о человеке, которых их разозлил и бить при этом грушу (группа руминации), другим просто бить грушу, думая о фитнессе (группа отвлечения).

Так же была контрольная группа, которым предложили просто остыть и раслабиться. После того, как все отбоксировали, было предложено отрегулировать громкость звука из динамика, который должен быть услышать разозливший их человек. И угадайте что? Участники группы руминации не только остались злыми, но и стали ещё злее, за ними шли те, кто просто бил грушу. Кто был менее злым? Те, кто просто дышали и отдыхали.

Итак, помогает ли такой способ сброса напряжения? Нет, велики шансы что он просто будет злить вас ещё сильнее, пока вы не выдохните и не отпустите. Конечно, проще сказать, чем сделать, особенно когда речь идет о матери и детстве. Это особенно правда для тех из нас, кто склонен к бесконечным руминациям и размышлениям о прошлом.

Понимание гнева и скорби

Гнев появляется в процессе исцеления и появляется в контексте скорби о неимении матери, которую вы заслуживали. Я взяла эти идеи из работы доктора Elizabeth Kübler-Ross, но не из той, которая наиболее известна широкой публике, а из книги, которую она написала совместно с David Kessler и которая называется «Горе и горевание». Я обнаружила, что аргументы, понимание и советы, содержащиеся в этой книге, почти напрямую относятся к процессу восстановления от токсичного детства в моем понимании. Этот взгляд будет знаком тем, кто читал книгу «Детокс для дочери». Они описывают пять стадий потери – отрицание, гнев, торги, депрессия и принятие – в этой книге они дают понять, что эти стадии не обязательно идут в таком порядке, что кто-то может пропускать стадии и что стадии могут растворяться друг в друге. Я думаю, что это очень важно помнить, так как ваш гнев может исчезать и вновь возвращаться — внезапно пропадать, а затем проявляться с новой силой — когда вы проживаете этапы горя и скорби.

Что значит скорбеть о матери, которую вы заслуживали

Именно то, как это написано – горевать по любви и поддержке, которой вы не получили в детстве и во взрослом возрасте. Процесс горевания включает боль по всем тем взаимодействиям, которых у вас не было – по смеху и по возможности делиться с матерью своим опытом, по прикосновениям с любовью, по внимательной поддержке матери, которая вас видит и слушает, а также горевание - это и процесс уже остывших воспоминаний взаимодействий, которые ранили вас и делали изгоем.

Горевание не только позволяет нам испытывать сочувствие к ребенку или девочке, которой мы были когда-то – о эта необузданная потребность и тоска быть любимой – и к женщине, которой мы являемся сейчас, но так же позволяет нам видеть, что гнев может быть наиболее доступной для нас сейчас эмоцией, как указывают Kübler-Ross и Kessle, но не единственной, какую мы на само то деле испытываем.

Горевание позволяет нам чувствовать. Позволяет анализировать свои мысли и эмоции, видя, что именно чувства потери лежат под гневом, а за ними лежит стыд, а за стыдом - парализующий страх, что никто никогда не будет любить нас по-настоящему и под этим всем – глубокий вой Великой Тоски.

Скорбеть о материнском отношении, которое вы заслуживали – и да, разрешить себе плакать кричать и остро чувствовать – позволяет вам соприкоснуться со всеми вашими чувствами

, включая те, от которых вы научились отгораживаться, отстраняться или отрицать, как часть способа выживания, выученного в детстве.

Лучшее место для этого – офис талантливого терапевта, но если у вас нет такой возможности и работу с гореванием и прохождение через все это, чтобы наконец обрести свободу и принять свое прошлое, вы делаете самостоятельно, то помните - это точно стоит всех затраченных усилий. Опять же, в моя книга «Детокс для дочери» может помочь в этом процессе, как и этот пост с некоторыми зарисовками практических советов для процесса горевания.

Сделайте процесс скорби буквальным

Да, я знаю, никто не умер (хотя, возможно, вы будете проходить через это после смерти матери), но настоящее горевание требует ритуалов. Нет, это не уютно сесть у окна, взяв чашечку чая или кофе и говоря себе: «Ок, это как в шоу Marie Kondo, надо просто спросить себя - нужна ли мне эта вещь. Я просто должна спросить нужна ли мне эта эмоция или её можно выбросить». Нет, нет и нет. Исследования четко демонстрируют, что ритуалы помогают процессу горевания, а также позволяют нам чувствовать больше контроля над своей жизнью, потому что усиливают чувство свободы воли. В своих исследованиях Michael Norton и Francesca Gino изучали людей, которые после потери использовали ритуалы и обнаружили, что был важен не тип ритауала, а сам факт его осуществления.

Следующие идеи взяты из моей книги «Детокс для дочери», но вы можете придумать для себя свои собственные.

Ритуалы, чтобы отпустить

Ритуалы направлены на то, чтобы отпустить гнев и болезненные детские переживания. Многие дочери ощущают свободу после детального письма матери, которое они не собираются ей отправлять. Другие записывали свои самые глубокие переживания на листках бумаги, а затем сжигали и закапывали их. Много лет назад я сожгла фотографии, символизировавшие мое детство и развеяла пепел по ветру.

Ритуалы горевания о матери, которую вы заслуживали

Напишите на листе бумаги каково это иметь мать, которая понимает и слушает вас; запишите все самые подробные детали и запишите как бы вы ощущали себя рядом с ней. Подумайте о вещах, которые вы бы с ней делали вместе – будь это прогулка, обсуждение книги, которую вы обе прочитали или что-то другое, символизирующее близость матери и дочери, которой они обе наслаждаются. Другой вариант: соберите цитаты о любви, которые описывают любовь и поддержку, которые вы как дочь должны были получать; затем напишите, что вы о них думаете и что бы это значило для вас и вашей жизни иметь такую мать.

Путь от горевания до принятия и завершение центрального конфликта

Процесс горевания также заключается и в том, чтобы отпустить гнев, разочарование, боль – и двигаться к принятию того факта, что отношения с вашей матерью нельзя спасти или изменить. Как отметила одна из моих читательниц, с одной стороны - это положительный момент, но он также знаменует собой смерть ваших надежд, что можно все изменить и это так сложно и порой так больно. Но отпускание надежды эффективно завершает центральный конфликт и фокусирует ваше внимание на ваших собственных ранах и своем исцелении. И именно в этот момент начинается настоящий рост.опубликовано econet.ru.

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Ссылки:

Kübler-Ross, Elizabeth, M.D. and David Kessler, On Grief and Grieving. New York: Scribner, 2005.

Bushman, Brad J. “Does Venting Anger Feed or Extinguish the Flame? Catharsis, Rumination, Distraction, Anger, and Aggressive Responding, Personality and Social Psychology Bulletin (2002)28 (6), 724-731.

Garfinkel, Sarah N., Emma Zorab, et al.,” Anger in brain and body: the neural and physiological perturbation of decision-making by emotion,” Social Cognitive and Affective Neuroscience (2016), 150-158.

Norton, Michael and Francesca Gino, "Rituals Alleviate Grieving for Loved Ones, Lovers, and Lotteries," Journal of Experimental Psychology (2014), 143(1), 266-272.

Автор: Peg Streep

Перевод: Юлия Лапина

Изображения в статье: Magdalena Berny

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