Нелюбимые дочери: Может ли отцовская любовь перевесить нехватку материнской любви? 

Этот вопрос не раз задавали читатели моей книги «Детокс для дочери: вопросы и ответы», больше всего их интересовало может ли любовь одного из родителей каким-то образом смягчить или изменить влияние другого, нелюбящего родителя, на психическое развитие ребенка. Чаще всего в этом вопросе речь идет о любящем отце, но мои наблюдения могут также быть использованы в обратной ситуации – тиранический отец и любящая мать.

Дайте начнем со слова «перевесить», потому что в этом контексте оно обнажает нам проблему недопонимания влияния событий и обстоятельств на психологическое развитие ребенка. Нам хочется думать, что хорошее перевешивает плохое, что присутствие действительно любящего, внимательного или даже хоть сколько-нибудь поддерживающего родителя компенсирует влияние токсичного родителя, или что когда что-то хорошее происходит в нашей жизни в тяжелые времена, то это само по себе сбалансирует все проблемы. Увы, это неправда в психологическом аспекте.

Влияние отца и матери на судьбу дочери

Благодаря эволюции наш мозг запрограммирован обращать больше внимания на плохие вещи, которые хранятся у нас в легко доступной части памяти. Да, это то самое место, где наши предки хранили свои наблюдения о том, что недоваренная свинина может тебя убить или что находиться под деревом во время грозы может быть смертельно опасно. И это то самое место памяти, где мы неосознанно храним воспоминания о матери, которая могла унизить нас безо всяких на то причин или хранит её игру в фаворитов, когда она сравнивала нас с братом, явно не в нашу пользу. Психика так устроена, что плохие события и негативный опыт влияют на нас сильнее и оставляют более серьезный след в психике, нежели хорошие.

Точно так же нам хочется думать, что любовь одного родителя может каким-то образом статья буфером для насилия со стороны другого, к сожалению, это тоже неправда. В работе Ann Polcari показано, что насилие оставляет свои следы – той же тяжести, ничуть не смягченные – даже если другой родитель дает своему ребенку любовь. То есть, строго говоря, опыт переживания любви от отца сосуществует с вредом, который наносит нелюбящая мать. И то же верно для ситуации, когда глава семьи токсичный и контролирующий отец.

Дочери и сферы влияния отцов

В здоровой пусть даже не «идеальной» семье, в которой любовь и забота являются частью повседневной жизни и люди стараются проработать свои проблемы, отцы влияют на дочерей бесчисленным и часто недооцененным образом. Как отцы выдерживают стресс, справляются с неудачами, проблемами может показать дочери определенную модель поведения совладания с ситуациями, которая либо отличается, либо добавляет детали к паттернам, которые они усвоили от матери.

В семьях, где отцы зарабатывают деньги и матери занимаются домашним хозяйством отец может быть мостиком, связывающим с большим внешним миром и быть примером, которому последует дочь; многие дочери отмечают, что их карьерные амбиции имеют корни в примерах их отцов.

Когда в семье работают оба родителя, они могут дать ребенку первое представление о проблемах партнерства и ответственности; усилия родителей по решению семейных проблем воспринимаются как на подсознательном, так и на сознательном уровне, это уроки, которые формируют собственные способы решения проблем во взрослом возрасте.

В дисфункциональной семье очень трудно абстрагироваться от конкретной специфики конкретной семьи. Одно дело вырасти со вспыльчивым, скандалящим или авторитарным отцом, который возвышается над тобой и пугает и совсем другое - эмоционально отсутствующий отец или все другие варианты отцовского поведения, которые располагаются между этими двумя крайностями.

Отец, который хоть как-то вас поддерживал может стать «островком безопасности»; опыт отношений с ним может помочь построить вам во взрослом возрасте здоровые отношения и изменить стиль привязанности с небезопасного на безопасный [1] в терапии или в близких заботливых отношениях, когда встанет проблема переработки поведения, усвоенного в детстве от нелюбящей матери.

Помните, что когда вы задаете вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи, то на него нет общего универсального ответа, который был бы подкреплен массой исследований. Этот вопрос важно рассматривать как возможность проанализировать свой собственный опыт и ответить на этот вопрос самой себе максимально детально.

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И повторюсь, что очень важный способ, позволяющим превратить бессознательное в сознательное, - это стать тем, кто сам задает правильные вопросы и сам детально на них отвечает. Вот примеры вопросов, которые вы можете себе задать:

Насколько мой отец был вовлеченным в родительство?

Как бы я описала его роль в семейной динамике?

Каким образом брак моих родителей повлиял на семейную динамику?

Какие положительные моменты я усвоила от своего отца?

Какие отрицательные моменты я усвоила от своего отца?

Если бы я писала о влиянии своего отца, на что прежде всего бы я обратила внимание?

Настоятельно рекомендую записать свои ответы, чтобы вы могли просмотреть их позднее.

Поймите меня правильно, я не пытаюсь всем этим минимизировать влияние от действительно поддерживающего и любящего отца. Многие женщины отмечают, что влияние отца помогало им не только пройти через детство, но и помогло расцвести их талантам.

Одна женщина, чей музыкальный талант всегда поддерживался отцом стала виолончелисткой; другую отец вдохновил пойти по его стопам, и она стала адвокатом. Мой собственный отец не был токсичным; на самом деле многие мои сильные стороны личности я унаследовала от него и нет вопросов, что он по-своему любил меня. Но он умер, когда мне было 15 и я подозреваю, что если бы он остался в живых, то не заступался бы за меня, а присоединился к «команде матери», и я почти уверена, что это стало бы большой проблемой. Видел ли мой отец как мать ко мне относилась? Я верю, что да, увы, он принял такое её поведение, потому что рассматривал воспитание детей как эксклюзивную зону матери и не хотел отвоевывать её любой ценой. Грустная правда заключается в том, что если бы он остался жив, мне в конце концов пришло бы «развестись» с ними обоими.

И хотя слово «перевесить» не является корректным в таких ситуациях, тем не менее заботливый и поддерживающий отец может стать лучом света в темной комнате детства.

Ссылки:

Baumeister, Roy and Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer and Kathleen D. Vohs, “Bad is Stronger than Good,” Review of General Psychology (2001), vol.5, no.4, 323-370.

Polcari, Ann, Karen Rabi et al, “Parental Verbal Affection in Childhood Differentially Influence Psychiatric Symptoms and Wellbeing in Young Adulthood,” Child Abuse and Neglect (2014), 38 (1), 91-102.

[1] - В оригинальном тексте тут стоит термин «earned secure attachment» - это термин, который используют в психологической литературе, когда речь идет о наличии у человека безопасного стиля привязанности, но этот стиль появился у него не «естественно» вследствие усвоенных паттернов отношений в здоровой семье, а когда сам человек уже во взрослом возрасте смог преодолеть и перестроить усвоенный деструктивный стиль привязанности на безопасный.опубликовано econet

Автор Peg Streep

Перевод Юлия Лапина

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