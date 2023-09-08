Не надо очаровываться. Не надо слишком любить никого - ведь любовь это тоже «очарование». Все сделаны из ваты и опилок; и нет смысла прилагать усилия. Вот почему некоторые люди не могут любить. Не способны. Они не плохие; их постигло когда-то разочарование в самом любимом человеке. И они стали жить дальше, как все живут. Но перестали бороться и прилагать усилия, чтобы найти и сохранить любовь.

Обида, гнев, даже ненависть - не самые страшные и «окончательные» чувства. Они могут пройти. Могут даже замениться противоположными. Эти чувства не лишают сил и мы продолжаем бороться. Самое окончательное и непоправимое чувство - разочарование. Никто не виноват. И бороться больше не за что. И не за кого. Человек такой, какой есть. Он сделан из опилок и ваты, из глины и палок; он не ошибся, не сбился с пути, не впал в заблуждение. Он вот такой. И всегда был таким. И будет.

Самое страшное чувство

Это мы сами очаровались, чего-то ждали, требовали, на что-то надеялись, пытались исправить поломку - а никакой поломки нет. Он вот такой, этот человек. И нет смысла предъявлять претензии или гневаться. Надо принять все как есть и жить дальше. И прекратить попытки что-то исправить и изменить. И сердиться не на что и не на кого; только на себя за свои нелепые мечты и ожидания.

Даже в матери можно разочароваться в детстве - это отразится на всей жизни. Сильнее, чем обида или гнев. И нет ни боли, ни раздражения; только тайная уверенность, что не надо ничего ждать от людей.

Не надо очаровываться. Не надо слишком любить никого - ведь любовь это тоже «очарование». Все сделаны из ваты и опилок; и нет смысла прилагать усилия.

Вот почему некоторые люди не могут любить. Не способны. Они не плохие; их постигло когда-то разочарование в самом любимом человеке. И они стали жить дальше, как все живут. Но перестали бороться и прилагать усилия, чтобы найти и сохранить любовь.

Разочарование разбило их сердце, как говорили раньше.

Может быть, они смогут исцелиться. Если захотят. Но они слишком хорошо помнят свой опыт. И слишком хорошо знают, как устроены люди. Хотя могут и ошибаться, конечно; страшная это вещь - разочарование...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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