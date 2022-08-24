Непослушный ребенок: причины и что делать

Часто в непослушании детей виноваты сами родители. Их задача - учить ребенка, направлять, давать возможность полноценно развиваться и познавать окружающий мир. А если только запрещать и наказывать, может возникнуть обратная реакция, и ребенок станет попросту неуправляемым.
Ребенок не слышит меня! Говорю все в пустую! В чем же причина непослушания ребенка? Почему он все делает по-своему?
Конечно, набор причин у всех разный, но вот основные:
Чаще всего ни для кого. Если дома отец не уважает мать, то и ребенок не будет ее слушать и уважать.
Часто это компенсация родителем своего детства - "дать ребенку все, чего не было у меня."
Не путайте твёрдость с агрессией, запрет - это не всегда крик и ремень.
Ребенку важно чувствовать границы в своих желаниях, границы других людей и их интересов, когда они не совпадают с его границами.
Как часто мы слышим:" Ну куда ты лезешь так высоко? ты же упадешь!"
Чёткая твердая просьба: "Не лезь наверх ". А потом в другой момент спокойный рассказ о том, как бывает в тех или иных ситуациях и почему существуют запреты. Предложение не должно быть вопросительным, на вопрос зачем, можно ответить - хочу!
Поэтому определитесь, вы спрашиваете или просите?
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Основные правила должны звучать четко, коротко, постоянно озвучиваться и не меняться. (Озвучиваться не в форме претензии об их неисполнении, а постоянным повтором одной и той же формулировки.)
Исключения могут и должны быть. Но и вам, и ребенку проще, если есть распорядок дня и всему свое время.
Все как во взрослом мире, делаешь то, что необходимо, получаешь то, что хочешь, а не наоборот.
Не делаешь - лишаешься своих "хочушек".
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НЕ НАКАЗАНИЕ, А ЛИШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАГ!
Работа с детьми невозможна без участия родителей, а до 12 лет просто бесполезна.
Только изменяя семейную систему в целом, только устанавливая новые правила жизни в семье, возможно поменять поведение ребёнка.
Поэтому я всегда говорю родителям: начинайте с себя и, возможно, все проблемы с ребенком решатся сами собой естественным путем.
"Дети не будут такими, как вы хотите, они будут такими, как вы".
P.S данные рекомендации актуальны при отсутвии у вашего ребёнка психиатрических и неврологических диагнозов.опубликовано econet.ru
Автор Егорова Ольга
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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Мы тоже были такими) Проявите мудрость и понимание. Мы сына за город на природу каждые выходные выводим, чтобы он там набегался и дурь свою выплеснул. А как же. Чтоб меньше реагировать на баловство я эваларовский глицин форте принимаю, он блокирует выработку гормона стресса, стабилизирует эмоциональное состояние. Мне этот глицин больше всего нравится, запивать не нужно и эффект никогда не подводил. А то взяла как-то по совету провизора другой глицин, ну вообще ни как.Ответить
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