Нервная система: успокоение и возбуждение

Организм человека не может постоянно находиться в состоянии подъема. Приливы энергии сменяются периодами упадка, бессилия. За возбуждение нервной системы отвечают гормоны адреналин кортизол и дофамин. Но при чём здесь осознанность?

Чтобы не задирать планку, попрошу воспринимать эту статью с уровня кухонной беседы за чашечкой кофе. Здесь будут не сухие научные факты, а мои живые многолетние наблюдения за клиентами, за самим собой, за жизнью вообще. Местами я использую совсем не научный лексикон. Некоторые состояния сознания получается выразить проще и ярче на языке духовных учений.

Найти баланс между успокоением и возбуждением

Как это со мной часто бывает, пытаясь выдать концентрат информации, я мысли сжимаю и комкаю. Поэтому советую читать не спеша, вдумчиво.

Бодрость и вялость

Каждому знакомо состояние, когда нет сил, ничего не хочется и голова не работает. Каждому знакомо и состояние, когда силы переполняют, мотивация высокая и голова ясная. Можно годами мучиться от вялости и даже не понимать, как сам себе это состояние создаешь.

Обычно тонус тела соответствует тонусу ума. Если тело заряженное, то и голова соображает. А если тело обесточенное, то и голова отключается.

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В пониженном тонусе действовать тяжело: дела делаешь неохотно через силу. Если в пониженном тонусе живешь постоянно, преобладают грубые эмоции: обида, жалость, апатия и крайняя стадия — депрессия.

Депрессия — это и есть блокировка своей жизненной энергии. Поэтому депрессия включает полный набор атрибутов заторможенной нервной системы: вечную усталость, сонливость, невнимательность, обидчивость и безразличие. Человек как бы выключается и телом, и сознанием.

В повышенном тонусе действовать легко и даже в радость: тело заряженное, голова ясная. Максимально включаешься в действительность. Высокий тонус — большая ценность. Но и здесь есть свои подводные камни.

В повышенном тонусе исчезают грубые эмоции. Снижаются обидчивость, грусть, апатия. Но возникает новая негативная эмоция. Возбуждение нервной системы усиливает тревожность. Чем больше разгон, тем сильней тревога. Она может перерастать в страх (об этом дальше скажу больше). Поэтому тревожность лечат успокоительными. Нервная система успокаивается — человек больше не тревожится. Но снова поддается обидам и апатии.

Упрощенно пациентов в психбольницах можно разделить на буйных и заторможенных. Буйных пациентов тормозят. Заторможенных пробуждают.

Гормоны разгона

За разгон (возбуждение) нервной системы отвечают прежде всего гормоны: адреналин кортизол и дофамин.

Дофамин — гормон радостной заинтересованности и предвкушения. Он пробуждает и делает жизнь увлекательной .

. Кортизол иногда описывают как гормон стресса. Он мобилизует на телесном уровне. Может усилить негативные переживания: беспокойство и раздражение. Тело приходит в тонус, а сознание суетливо будоражится.

Тело приходит в тонус, а сознание суетливо будоражится. Адреналин иногда описывают как гормон страха. И со страхом его тесно связывают. Тут все не так просто. Я бы назвал адреналин гормоном мобилизации. Он быстро поднимает тонус: повышается бодрость, обостряется восприятие.

Адреналин и кортизол вырабатываются не только от страха или стресса, они необходимы для повседневной жизни. Их уровень поднимается утром, чтобы помочь нам проснуться. К вечеру выработка адреналина и кортизола снижается, чтобы подготовить тело ко сну. Поэтому силовые нагрузки вечером противопоказаны — они сбивают режим выработки гормонов.

Разгон восприятия

О воздействии адреналина можно встретить противоречивую информацию. Некоторые медики утверждают, что адреналин вызывает страх и даже панические атаки. Другие напоминает, что безбашенные экстремалы ловят адреналиновый кайф. Они намеренно устраивают себе опасности: прыгают с парашютом, гоняют на высоких скоростях, чтобы поднять уровень адреналина.

Все-таки адреналин — это кайф или страх? Поделюсь своим мнением.

Адреналин прежде всего разгоняет нервную систему и усиливает восприимчивость. У тебя быстро повышается внимательность к настоящему моменту жизни. Резкий скачок внимания может привести к познавательному шоку.

Знакомая нам жизнь существует, потому что мы живем в полусне. Все, что мы знаем нам как бы снится. Это наши мысли, навевающие прошлое и будущее. Они удерживаются на определенной частоте восприятия. Когда внимание повышается, ты пробуждаешься и привычная картина жизни рассеивается. Все начинает казаться необычным и странным, будто впервые смотришь на жизнь. Опоры вываливаются из под ног. И начинается дереализация. Мир кажется ненастоящим.

Если ты не подготовлен к повышенной осознанности, будет страшно. Словно оказался младенцем, выброшенным на перекресток посреди хаоса.

Все усугубляется тем, что повышенный адреналин усиливает сердцебиение и учащает дыхание. Может показаться, что начался сердечный приступ. Тело бросает то в жар, то в озноб. Становится страшно за свою жизнь. А новая волна страха приводит к выбросу следующей порции адреналина и нервная система возбуждается еще сильней. В итоге сознание запирает в цикле: адреналин — расколбас тела и рассудка — страх — и снова адреналин. Так раскручивается паническая атака.

За пределами страха

На низком уровне осознанности преобладают грубые эмоции: обиды, апатия, грусть, а привычная жизнь кажется серьезной и тяжелой. Повышение осознанности освобождает от грубых эмоций, а жизнь кажется легче и подвижней. На следующем уровне осознанности картина привычной жизни начинает растворяться и появляется страх. Страх тоже держится на определенной частоте восприятия. Если восприятие разгоняешь еще сильней, страх проходит, а картина привычной жизни рассеивается, словно сон.

На этом уровне начинаются необычное эффекты восприятия. Время замедляется и замирает. Возникает ощущение вечности. Главная эмоция на этой частоте внимания — удивление. Если восприятие продолжает разгон, удивление перерастает в изумление. Словно ты наблюдаешь нечто невозможное. Обычная жизнь кажется невероятным чудом. Высокие уровни восприятия — цель духовных искателей.

Низкий тонус запирает в депрессии. Умеренный тонус необходим для жизнедеятельности. Повышенный приводит к стрессу. На максимальном уровне человек либо сойдет с ума, либо просветлеет.

Любые неосторожные эксперименты с восприятием небезопасны для жизни. И можно надолго застрять на этапе страха. Духовные искатели называют его темной ночью души. Где-то я читал, что Гурджиев устраивал своим адептам практики на грани жизни и смерти, чтобы поднять уровень их осознанности.

Осознанность — это волшебство, или обыденность?

Недавно один мой клиент заявил, что осознанность ничего особенного не дает — вполне обыденные ощущения. Как на самом деле?

Если представить, что максимальная внимательность — это десять баллов, то внимание обывателя плавает где-то в диапазоне от нуля до трех. Три балла — его максимальное обыденное внимание.

Если человек регулярно практикует осознанность, однажды он выйдет на 4-й уровень внимательности. И это будут новые ощущения. Он почувствует, что он сам и все вокруг поменялось. Словно он видит жизнь впервые совсем другими глазами.

Когда осознанность поднимается чуть-чуть за пределы твоего вчерашнего максимума, это ощущается как приятное волнение и интерес к жизни. Словно в душе наступила весна.

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Если осознанность продолжает расти, интерес к жизни обращается в удивление. Сила удивления прямо пропорциональна уровню осознанности. Чем ты внимательней к настоящему моменту жизни, тем сильней удивление.

Это и есть главная причина, по которой мы получаем впечатления в новых местах во время путешествий. Впечатления приносят не новые места, а наше внимание. Новые места всего лишь приковывают внимание и делают его более интенсивным. Так и возникают разные степени удивления. С таким же успехом можно получать впечатления у себя во дворе, общаясь с друзьями. Если ты осознан.

Что повышает тонус?

На психологическом уровне тонус повышают:

высокая мотивация из-за веры в успех,

заинтересованность процессом (чем угодно: общение, работа, хобби),

вера в себя и свой путь,

соревнования и конкуренция (например, игры типа Counter-strike),

стрессовые ситуации, когда нужно успеть что-то важное.

Поэтому многие из нас откладывают важные дела до последнего. Пока не прижмет. Когда прижимает, начинается стресс — и гормоны идут в бой. Повышается кортизол, адреналин и наконец появляются силы действовать. Поэтому студенты начинают подготовку к экзамену в последний день, и за сутки успевают сделать больше, чем за весь предыдущий месяц.

Одна моя клиентка доказывала пользу злости. Если она рассердилась, сразу появляются силы. Срабатывает кортизол. А если ситуации еще и опасная, добавляется адреналин. Каким бы вялым ни был, сразу просыпаешься.

На телесном уровне тонус повышают:

здоровое питание, витамины,

физические нагрузки, зарядка по утрам,

прохладный душ,

ритмичная музыка.

На химическом уровне тонус повышают: крепкие чай и кофе, энергетики, стимуляторы и некоторые антидепрессанты.

Нормально — помочь телу прийти в тонус чашечкой чая. Спортсмены для этой же цели пьют стимуляторы на основе кофеина перед посещением зала. Но злоупотреблять химическими суррогатами нельзя — они истощают организм.

Не каждый знает, что обычный чай — и черный, и зеленый — это психоактивное вещество. Многие пьют чай по вечерам, а потом удивляются: откуда берется бодрость перед сном? И почему бодрости не было днем, когда она была нужна?

Высокая концентрация чая в кипятке создает напиток чефир. Он резко возбуждает нервную систему. Можно запросто миновать стадию гармоничной бодрости и создать себе стресс на ровном месте.

Вспомнилось к слову: Ошо говорил, что всю неделю перед своим просветлением пил кофе.

Когда ко мне приходят клиенты с бессонницей, тревогой и панической атакой, я первым делом спрашиваю, что они употребляют. Иногда тревога исчезает просто исключением кофеина из рациона.

Лайфхак 1: стимуляторы нейтрализуют успокоительные

Если вы напились и нужно быстро протрезветь, выпейте крепко заваренного черного, или зеленого чая. Протрезвеете. Из-за этой закономерности бесполезно принимать стимуляторы и успокоительные одновременно. Они друг друга перекрывают в обе стороны.

Лайфхак 2: физическая нагрузка пережигает тревогу

Мы бессознательно воспринимаем свою энергию как топливо для решения проблем. Поэтому скачок энергии при возбуждении нервной системы — это сигнал для мозга, что появилась проблема. Если перевозбужденный организм нагрузить физически, мозг удостоверится, что мы проблему вроде как решаем и начнет успокаиваться. К тому же физическая нагрузка сама по себе разряжает «энергию» тревоги и нормализует биохимические процессы в мозге. Поэтому некоторые люди успокаиваются в спортзале, или во время домашней приборки.

Лайфхак 3: гармония — это умеренный тонус

Злоупотребление разгоном нервной системы может привести к биполярному расстройству. Оно же — маниакально-депрессивный психоз. Ты циклично — то перевозбужденный маньяк, то депрессивный ленивец. Если начались эмоциональные горки, пора себя укрощать и нацеливаться на умеренность.

«ВЧЛ»

В наше время набирает популярность термин «высокочувствительные люди». У них тонкая кожа — то есть повышенная чувствительность к жизни. В секунду времени они воспринимают больше, чем другие. У них лучше развита интуиция и внимательность к мелочам. Все это приводит и к повышенной возбудимости нервной системы. Высокочувствительный человек легче будоражится и быстрей от всего устает. Даже небольшой стресс, или утренняя чашечка кофе могут привести его к бессоннице.

Что успокаивает нервную систему?

Нервную систему успокаивают: опять же физическая нагрузка (особенно хороши в этом плане йога и прогулки), режим дня, медитация, чтение, душевное общение, спокойная музыка, теплые солевые ванны — в целом неспешный образ жизни без завышенных планок, без стресса.

Так уж устроен наш ум мы постоянно мысленно забегаем вперед, пытаемся выпрыгнуть из настоящего, будоражим себя. Если перехватываешь эти порывы своим вниманием, то успокаиваешься. Внимательность к своему телу и уму выводит из стресса и балансирует нервную систему. Возьмите за привычку хотя бы иногда замечать: настоящей момент, свое тело в пространстве, свои мысли.

Если проблема остается на уровне психики (это могут быть беспокоящие мысли и чувства), здесь лучшим выходом будет обращение к психологу.

Нормально — помочь телу успокоиться чашечкой чая с ромашкой, или пустырником. Нормально — помочь себе курсом успокоительных. В аптеках полно легких противотревожных средств. Можно, например пропить валерьянку в капсулах.

Кто-то пьет перед сном рюмку вина. Алкоголь — мощное успокоительное. Но вызывает зависимость. Схоже действует обжорство — блокирует восприимчивость и человек успокаивается. Обжорство и алкоголизм — это побег от себя.

Другой серьезный вариант успокоиться — рецепторные седативные, снотворные и транквилизаторы. Их может прописать психотерапевт или психиатр. Иногда они необходимы.

Сильные успокоительные затормаживают и отключают человека — его присутствия в своей жизни становится меньше. Поэтому и здесь нельзя действовать наобум.

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Чтобы держать себя в тонусе, необходима внимательность к себе. Не надо принимать себя и свои состояния как должное. Замечайте, как на вас влияет ваш образ жизни: поступки, мысли, увлечения, манера общения, рацион питания.опубликовано econet.ru.

Автор Саторин Игорь

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