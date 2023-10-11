Нервный срыв: Признаки и симптомы

Пребывая в состоянии нервного срыва (как мы привыкли говорить) человек подвержен высокому уровню стресса. Вызвать стресс способны самые разные явления: личные неурядицы, заботы материального характера, несчастье, психическое или физическое переутомление. Реакция конкретного организма и психики на стрессовую ситуацию проявляется индивидуально.

Диагноза под названием «нервный срыв» в природе не существует. Нервный (психический) срыв как таковой в медицине не принимается за расстройство психики. Однако, «нервный срыв» (мы так и будем его называть) остается симптомом следующих психических расстройств: депрессия, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство.

Симптомы психического срыва

Указанное состояние не связано с конкретным недугом, нервный срыв не имеет определенных симптомов, кроме сложностей с функционированием в привычном режиме. Но имеются общие признаки данного расстройства.

Тревожность и депрессивное состояние

Подобное состояние незаметно формируется при продолжительном непрерывном влиянии стресса, когда у человека иссякают ресурсы, чтобы с ним бороться. Могут случаться приступы внезапного плача. Кто-то утрачивает уверенность и веру в собственные силы, переживает чувство вины.

Избыток или дефицит сна

Изменение характерного для вас графика сна. Сон может выступать своеобразным бегством от стресса, и тогда человек спит неестественно много. У других из-за интенсивных перегрузок головного мозга развивается бессонница.

Усталость

Чувство необъяснимой слабости во всем теле — явный признак того, что организм не в состоянии победить стресс. Обычные действия требует невероятного напряжения сил. Теперь мало что в жизни приносит удовольствие. Речь и о сексе в том числе - стресс может отрицательно повлиять на либидо.

Нарушение аппетита

В стрессе кто-то утрачивает аппетит, а кто-то, наоборот, начинает поглощать все подряд (особенно сладкое и жирное). В этом виноват гормон стресса кортизол.

Физическая боль

Яркими проявлениями такого характера могут быть головная боль и боль в области живота. У многих людей стресс влечет за собой дисфункцию пищеварения.

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«Туман в голове»

Возникают разноплановые сложности с мышлением: человек в состоянии стресса хуже справляется с интеллектуальными задачами, становится растерянным, часто забывает обычные вещи.

Проблемы с дыханием

Сдавленность в грудной клетке и учащенное дыхание – классические признаки стресса. А неглубокое дыхание может усилить стрессовую реакцию. Необходимо сознательно дышать медленнее в продолжение нескольких минут. Вы почувствуете, как успокоились.

Другие симптомы, типичные для нервного срыва:

склонность к нездоровому образу жизни и сложности с гигиеной;

отсутствие мотивации;

проблемы при контакте с окружающими;

суицидальные мысли;

медлительность;

негативные воспоминания, ночные кошмары, панические атаки.

В экстремальных ситуациях, конкретно - при состояниях, связанных с психозом, возможны галлюцинации, паранойя, бред.

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Лечение и профилактика

Существуют способы, которые помогут ослабить проявления эмоционального и физического стресса.

На первом плане должна быть элементарная забота о себе. Подберите здоровые методы борьбы со стрессом, удобные лично для вас.

Помогают физические нагрузки (кому-то достаточно спокойных прогулок на природе), любимое хобби, чтение.

Важным шагом на пути к здоровому состоянию будут уменьшение или исключение триггеров (источников раздражения). Ими часто выступают конфликты дома или на работе.

Позитивный эффект оказывают упражнения для поддержания психического и физического расслабления: глубокое дыхание, медитация.

Общение с друзьями, семьей по поводу своих переживаний оказывает целительный эффект.

Соблюдение здорового режима дня, усиленное внимание гигиене, отдыху и питанию.

Отказ от кофеина, спиртного и табака.

В сложных ситуациях имеет смысл обратиться за консультацией к психотерапевту.

Но, часто бывает, что люди, испытывающие нервный срыв, не в состоянии распознать его признаки понять, что им необходима профессиональная помощь. Также многие неохотно прибегают к психиатрической помощи по причине боязни осуждения.

Факторы вероятности нервного срыва:

горе;

травмирующий предыдущий опыт;

нахождение в нездоровых отношениях (абьюз);

крайнее напряжение в профессиональной сфере;

семейный опыт психических патологий;

серьезные недуги, травмы.

Заботьтесь о себе. Возьмите за правило разумно распределять труд, сон и отдых в течение суток. Нервный срыв имеет способность к длительному накоплению, поэтому старайтесь избегать повторяющихся ситуаций, в которых вы вынуждены испытывать дискомфорт, волнение, страх. Вносите в свою жизнь позитив: больше занимайтесь любимым, интересным для вас делом, общайтесь с приятными людьми и нервное напряжение вас не одолеет.опубликовано econet

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