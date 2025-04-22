Невротическое обесценивание

Часто в практике обесценивания появляются ноты враждебности от собственного ограниченного мироощущения и мировоззрения.

Каждый из нас сталкивался с таким явлением, как обесценивание. Природа обесценивания сложна. Это, с одной стороны, защитный механизм, который возникает в психике человека не совсем осознанно, то есть человек либо не задумывается над тем, что он произносит, либо намеренно, подавляюще уходит в эту позицию, чтобы сделать больно своему собеседнику. Чем токсичнее человек, тем больше всевозможных деструктивных вариантов реагирования в его поле зрения.

Пример типичного невротического обесценивания

Часто в практике обесценивания появляются ноты враждебности от собственного ограниченного мироощущения и мировоззрения. Например, человек, живущий неполноценной жизнью, не удовлетворенный своим положением или социально недореализованный, копит обиды на мир, на окружающих людей, в том числе на своего ребенка, родственников, друзей и тд.

Человек постоянно недоволен миром. Любое действие извне выводит его из равновесия. Так, например, сидя за рулем своего авто, он уходит в агрессивную позицию: " Вот откуда у людей столько денег?! Что они дома не сидят! Нечего делать, все дороги переполнены! Вот эта дура в красной тачке! Откуда у нее машина! Купила права ". При этом, в таком напряженном состоянии при движении человек сам теряется, обесценивая и злясь на окружающих.

"Ужас! Кошмар!" - квитэссенция его диалога с миром.

Обесценивание у невротиков вызвано неудовлетворенностью как собственной жизни, так и жизнью своих детей. Добиваясь успехов в своей, но не доступной для понимания родителями, сфере (например, психология остается недоступной для людей с ригидным, формализованным подходом,) труды детей обесцениваются и эмоционально продавливаются.

Так, острыми моментами будут в невротическом поведении неудобства и дискомфорт при разговоре с человеком другого уровня и душевного склада.

Разумеется, что человеку легче обесценить и исказить, например, речь своего ребенка-психолога, нежели прочувствовать и понять (что невозможно в принципе).

При попытках донести информацию до человека, обратная связь воспринимается в штыки и знаменуется следующими постулатами:

"Почему диссертацию не защитил (-а)?"

"В наше время никаких психологов не было!"

"Психолог это не профессия!"

"Как ты можешь быть психологом, если ты с матерью ТАК разговаривает?".

"Тебе самому лечиться надо!"

Соответственно летят пики и жестко подавляются, обесцениваются профессиональные и личностные границы собеседника.

Поведенческие реакции деформируют межличностные отношения и вызывают вполне адекватную агрессию у собеседника.

Подобный опыт взаимодействия, с одной стороны, может сильно рсзбалансировать здорового человека, вызвать желание выйти из-под контроля, которым буквально одержим обесценивающий невротик. С другой стороны, это побуждает человека, находящегося под ударом, искать другие способы вынужденного взаимодействия с таким обесценивающим невротиком, минимизируя очное общение и устанавливая экологичную защиту личностных границ.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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