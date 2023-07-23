Невротическое восприятие: Как перестать остро реагировать на события жизни

Жесткое восприятие - это привычка. В чем-то оно связано с характером. Так, например, мнительность, активно способствует усилению жесткости восприятия. В чем-то оно связано с типом личности. Так астеники и истероиды жестче воспринимают события, чем шизоиды и циклотимики. В чем-то оно связано со стилем воспитания.

Жесткое восприятие - это привычка уделять максимум внимания (погружаться) и максимально активно реагировать (отзываться) на происходящие события.

Привычная стратегия реагирования на события жизни

Формально, вполне себе естественная реакция. Но она относится к разряду невротических в том случае, если вы жестко реагируете на:

Телесные ощущения

Эмоциональные переживания

Собственные мысли

Яркие события окружающего мира

Все эти реакции вместе создают этакую привычную стратегию остро реагировать на события жизни.

Приведу несколько примеров.

У вас возник некий дискомфорт в мышцах спины. И вы начинаете активно прислушиваться к тому, что происходит с ощущением, изменяется ли оно, усиливается ли, пугаетесь самим фактом его наличия.

Допустим, кто-то жалуется на свои проблемы со здоровьем. И вы начинаете активно раздумывать о том, что будет, если у вас будет тоже самое.

Или где-то произошло преступление, а вы уже активно думаете о том, где в вашей жизни может произойти подобное же.

Или кто-то вас раскритиковал, а вы начинаете искать в себе подтверждение чужих слов

Или вы встревожились, почувствовали, что не можете убрать свою тревогу и стали активно фиксироваться на этой своей неспособности изменить эмоцию.

Или вы подумали о чем-то потенциально плохом в будущем и стали активно раскручивать последствия подобного варианта так же живо, как будто они уже де-факто произошли.

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Если попробовать охарактеризовать жесткое восприятие как явление, то можно выделить следующие важные его элементы:

Каскадное.

То есть оно протекает словно волнами и каждая последующая волна накрывает внутренним напряжением сильней предыдущего, пока не достигается некое пиковое напряжение, которое активно подогревается.

Быстрое.

Вы стремитесь среагировать сразу, моментально. Вначале этого процесса всегда возникает что-то вроде “ох, ах, ой, блин” - после чего все внимание переключается только на событие.

Бурное.

Вы реагируете активно, ярко, полностью вовлекаясь в том, что с вами происходит. Все начинается с “ого”, “опять!!!”, “началось!!!” или чего-то подобного, а потом вы активно погружаетесь во всю гамму ощущений, мыслей или чувств.

Активное, но полусознательное.

Вы легко можете рассказать все то, что при жестком восприятии происходит с вашим телом, вашим сознанием и вашими переживаниями. Но при этом вы словно лишены возможности как-то повлиять на происходящее. Вы приводите кучу примеров, описаний, мыслей. Но при этом у вас нет анализа, структуры и критериев оценки, на которых можно было строить некую защиту от своих симптомов.

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Внешний локус контроля.

Вы считаете, что то, что происходит с вами, происходит как бы само по себе, в результате болезни или расстройстве. Или вовсе по непонятным для вас причинам. Но вы при этом словно некое пассивное создание. То есть происходит с вами. А не вы запускаете свое состояние.

Жесткое восприятие - это привычка. В чем-то оно связано с характером. Так, например, мнительность, активно способствует усилению жесткости восприятия. В чем-то оно связано с типом личности. Так астеники и истероиды жестче воспринимают события, чем шизоиды и циклотимики. В чем-то оно связано со стилем воспитания. Авторитарные родители активно способствуют жесткости восприятия. Также жесткость увеличивают травмирующие жизненные события, неудачи, частые эпизоды эмоционального бессилия.

Зоны роста, или Что уменьшает жесткость восприятия

Навыки рефлексии - то есть умение не только отслеживать свои состояния, но и структурировать, анализировать их. Например, умение выделять типичные эмоциональные проблемы и триггеры их запускающие.

Фильтры восприятия - то есть умения сознательно качественно ранжировать степень значимости событий. Например, вместо “ужасно”, “все плохо” или “мне тяжело” выделять суть происходящего - сложность, проблема, потеря и т.п.

Навыки замедления реакций - то есть умения медленней делиться своими мыслями, медленней проживать свои эмоции. В данном случае влияние на скорость реакций в целом уменьшает жесткость восприятия.

Туннельные тренировки - то есть привязка своих навыков к определенным жизненным ситуациям сознательно и запланировано. Например, вы знаете, что тревожитесь и остро переносите посещение врачей. В этом случае ваши навыки (например, рефлексию, фильтры восприятия или замедление реакций) можно тренировать перед выходом из дома и при подходе к больнице вне зависимости от того, имеют ли место симптомы.

Отдельно стоит сделать акцент на пользе групповой психокоррекции при жестком восприятии. Ведь именно в группе, в том месте, где взаимодействий между людьми много и они достаточно быстрые, прокачивать мягкое восприятие проще.

А какие события, явления, эмоции или мысли вы принимаете близко к сердцу? опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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