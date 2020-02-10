Незакрытые базовые потребности не дают идти вперед

Пресловутая пирамида Маслоу. Всем знакомая, понятная и такая банальная. Но только на первый взгляд. И вот почему.

В основе пирамиды лежат физиологические потребности: есть, пить, спать, испражняться, заниматься сексом, др. Но закрытие их неподвластно единому механизму.

Кому-то в качестве еды и питья достаточно пакета с гречкой и кипяток. А кому-то - кусок красной рыбы и бокал оранжевой биодинамики.

Кто-то радуется сексу раз в месяц и не знает, как может быть иначе. А кто-то не понимает, как это - только ежемесячно.

Кто-то спит по 4-6 часов и говорит «Мне хватает». А кто-то 8-10 и считает прибывание в царстве Морфея 4 часа кощунством.

На следующем уровне - безопасность. И тут снова таки - она у каждого своя.

Для кого-то безопасность - работа от звонка до звонка, стабильно средне-так себе заработок, но главное, что есть куда идти на работу.

А если учесть, что 90% людей выбирает «стабильно-неплохо, лишь бы не хуже, чтобы как у людей», загоняя себя под рамки, держась руками за свои страхи (а чаще - не свои, а навязанные), то автоматически переход на следующий уровень просто невозможен.

Что уж говорить об уровне принятия и любви. При чем это не может стоять на одной ступени с обществом. С какой стати ?! Общество - это о внешнем, не имеющее никакого отношения ко внутреннему. Потому как любовь и принятие - это изначально внутри, и только потом, при его изобилии, оно изливается во внешнее.

Почитание, уважение и познавание (4 и 5 уровни) вообще не говорит о том, что закрыты первых три уровня. Потому что человек может быть прекрасным специалистом в определенной сфере, учиться и развиваться в ней, но при этом есть гречку, запивая кипятком, не иметь личной жизни, не любить или любить нездОров. При этом считать себя в безопасности, за счёт невнимания к себе, запихивания страхов и скелетов в чёрную дыру под названием психика, а значит часто болеть, и делать вид - что это норма, радость и Благо.

Получается, что потребности в уважении и познавании не гарант того, что первых три ступени закрыты. А даже если закрыты, снова таки, это не гарант в том, что человеку в этом хорошо и комфортно.

Эстетические потребности. Здесь вообще конфуз. «Генетически присущая человеку потребность в духовном личностном росте, расширении пространства своей личности. Недостаток ярких духовных переживаний в обыденной жизни, не дающей ярких впечатлений органам чувств, препятствует такому росту» - вот такую расшифровку я увидела в одном из источников Google.

А если перевести это в жизнь, то подавляющее большинство имеет дефицит каких-либо впечатлений. Почитать что-то для кого-то уже впечатление. Кино, театр, что уж говорить о походах в лес, путешествиях и занятиях кардинально новыми делами. И тут вместо «потребности» на первый план выходят страхи. Сюда же осуждения, непринятие, непонимание собственных желаний.

С другой стороны. Человек может наслаждаться красотой природы, пением птиц, брызгами прибоя, но не иметь никаких спец навыков и развития в своей деятельности, любить себя, но не любить окружение (или наоборот, но тут под вопросом). И пошло и поехало.

И на вершине - самоактуализация. Здесь уместно привести цитату: будь тем, кем ты есть на самом деле.

Ха, ага, ну конечно, вы много таких видите? Да если б каждый был действительно тем, кем он является на самом деле, у нас бы и Фарма распалась, как бизнес, и коучей с психотерапевтами отправили на задворки.

В результате, мы имеем огромное количество людей, которые успешно реализуют себя в неких своих сферах, но с другими пунктами у них не лады. Мастера спорта, писатели, шеф-повара, маркетологи, руководство высшего звена, известные юристы, да кто угодно.

Каждый если задался целью может ступить на путь успешности, почитания, уважения. Но снова таки: это об обществе. А как на счёт того, что реально чувствует и хочет человек.

Ведь как часто выясняется уже на одре: жил был, много видел, успешный в делах, да любви не сысках. Или наоборот - неважно. Важно другое: потребность в самоактуализации - не гарант закрытия предыдущих ступеней. И уж тем более не гарант счастья. А находится на самом верху у Маслоу.

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Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что пирамида совсем утратила свою актуальность. Сегодня она должна обрасти ветвями, иметь несколько иные ступени и в целом обрести возможность трансформации под каждого. Потому как, что одному норма, другому страх, что одному любовь, другому невнимание, что одному общественное мнение, другому плевать на него с высокой горы. Ну или с «потребности в самоактуализации». опубликовано econet.ru.

Автор Анна Джунь

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