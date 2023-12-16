«Ничего страшного»: Как мы себя разрушаем системно и упорно

Если находишься в каком-то месте и тебе там плохо – нужно что-то сделать, чтобы тебе стало хорошо. Обязательно. И непременно.

Как-то нет у меня правильных слов, чтобы написать об этом громко-звонко. Чтобы крикнуть. Чтобы не казалось, что чепуха это.

Сделайте так, чтобы вам было хорошо...

Вот есть, например, квартира. Новая и ладная. Очень долгожданная. Ура. Все в ней хорошо. Все нравится. Но не закончен балкон. Застеклен уже. И полы есть. Осталось обшить изнутри для красивости и покрасить.

Ну, подумаешь, балкон. Ты же не живешь на балконе. Ты живешь на кухне и в спальне. В ванной еще плаваешь. А балкон – он так, без надобности, практически. Белье посушить, разве.



Но он тебя трогает. Нет, не трогает. Он тебя бесит своей незаконченностью. Нервирует. Ты не хочешь о нем думать, а думаешь. И еще преследует он.

А ты сделать ничего не можешь – не умеешь балкон сама чинить. А муж устал чинить, или не умеет, не может, уехал. Да мало ли, что еще.

Только плохо тебе от этого балкона. Он тебя муляет сильно, жить мешает отчетливо.

Но не критично.

Вот в этой критичности соль.

Потому что если трубу прорвало, или соседи залили, или еще какая катаклизма обрушилась, то тут понятно, что нужно спасаться.

А балкон – непонятно. Можно жить и ждать балкон годами.

Аж страшно.

Реально можно.

Только стоит четко осознавать, что пока ты себя усиленно анестезируешь уговорами про «ничего страшного, бывает хуже, это еще не проблема» - ты себя разрушаешь системно и упорно.

Потому что все это время ты находишься, словно, в токсичной среде. С которой нужно непрерывно справляться. И ты справляешься. Продолжаешь работать, готовить ужин, воспитывать детей. Все продолжаешь.

Потому что разрушение медленно происходит. Тихонько.

Силы уходят на сопротивление, убаюкивание, увещевание немалые. Особенно если длится этот балкон годами. А обычно – так и бывает.

Пока шкурка в порядке, пока молодость, иммунитет, харизма, энергия и прочие бонусы на месте – ничего не происходит, ты почти не замечаешь ущерба, нанесенного балконом.

Но начинаешь сильно замечать в ситуации ограниченных личностных ресурсов. Когда осень, или расстроена, или драму какую локтем зацепила. Болеть начинаешь.

Потому, что этот балкон – что маленькая пробоина в корабле. Незаметная совсем. Но вода в нее просачивается.

Балкон – образ собирательный, как вы поняли.

Это может быть что угодно: гости, куда вы не хотите идти, ремонт, который невозможно закончить, отношения, что забирают энергию.

Если длительное время находиться в подобной ситуации - ситуации напряжения – ресурс непременно закончится, и шкурка начнет страдать буквально.

Вы скажете, что не все обстоятельства жизни можно поменять. Верно, не все. Но многие можно, если заботиться о себе по-настоящему.

Если находишься в каком-то месте и тебе там плохо – нужно что-то сделать, чтобы тебе стало хорошо. Обязательно. И непременно.

Или место не то?опубликовано econet

Автор Лариса Мошенская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet