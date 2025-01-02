Никто тебе ничего не должен, так ли это?

Сегодня модно говорить о том, что "никто никому ничего не должен". Но от этой фразы так и веет холодом и равнодушием. А как же наши близкие? Которые, скорее всего, нуждаются в нашей заботе, внимании... Или это удобный способ не брать на себя ответственность?

Если дело касается родителей и взрослых детей, например, то тогда фраза имеет смысл - выросшим детям родители ничего не должны. Но есть и другие отношения...

"Просто никто тебе ничего не должен"

Эта фраза, с одной стороны, способ избежать страданий от несбывшихся ожиданий, но, с другой стороны, она разрушает сами отношения, потому что учит человека не доверять партнеру и не надеяться на него. "Тяни все сам, бери 200% ответственности за отношения и ни на кого не рассчитывай", таково послание? Близость - потому и близость, что в отношениях человек вправе рассчитывать на другого.

Если дело касается родителей и взрослых детей, например, то тогда фраза имеет смысл - выросшим детям родители ничего не должны.

Но есть и другие отношения. Как минимум, когда человек вступает в брак или находится в серьезных отношениях, устанавливаются правила и договоренности. И если люди договорились не изменять, то партнер должен не изменять. Если люди договорились о ребенке и о том, что женщина будет сидеть с ребенком в первые годы жизни, то партнер должен содержать. Если партнеры договорились купить жилье вместе, то партнер должен вносить свою долю.

Иначе получается, женщина родила и ухаживает за малышом, но рассчитывать на мужа не может. Женщина полетела в Египет в секс-тур, но муж не вправе ничего предьявить, потому что ему никто не должен хранить верность. Женщина работает, воспитывает детей, берет подработку, чтобы выплачивать кредит, а муж, лежа на диване, ищет себя, ведь он ничего не должен.

Эта же фраза "Никто тебе ничего не должен" может быть хорошим средством манипулирования. Допустим, в паре роли распределены так, что мужчина зарабатывает и обеспечивает семью, а женщина смотрит за домом и хозяйством. Придя домой и не обнаружив ужин, он может резонно возмутиться. Если женщина скажет: "Тебе здесь никто ничего не должен", это, скорей всего, вызовет у мужчины злость и желание применить ответные меры: "Значит, и я тебе ничего не должен".

Или, например, взрослые дети обращаются к родителям за помощью: одолжить денег, присмотреть за внуками, помочь с ремонтом, и в ответ слышат: "Тебе никто ничего не должен". По факту, действительно, не должен, но сама эта фраза ранит и отношения разрушает. Куда лучше звучало бы: "Жаль, но мы не можем дать денег, потому что у нас на них другие планы", "К сожалению, я не смогу тебе помочь, потому что у меня есть другие занятия" и так далее.

Если люди договорились и обещали друг другу, то они друг другу должны. Кстати, само слово "люблю" накладывает обязательства, потому что любовь - это взаимная ответственность.

"Просто никто тебе ничего не должен, если не обещал" - так фраза звучит точнее. Согласны?опубликовано econet

Автор Ахремчик Лилия

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