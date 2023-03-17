Нищим дают мелкие монеты, или О чем необходимо помнить, если вы в чем-то очень нуждаетесь

Чтобы получать что-то, надо быть уверенным, иметь альтернативу или хотя бы не сообщать о своей зависимости. Надо не милостыню просить, а требовать адекватной оплаты. Уважительного отношения. Но нищих не уважают. Уважают свободных.

Если вы в чем-то очень нуждаетесь: в любви, в деньгах, в отношениях с каким-то человеком, - ни в коем случае не надо это подчёркивать. Говорить и показывать, что вы в бедственном положении. «Я страшно нуждаюсь в деньгах, я нуждаюсь в работе!», «я не могу без тебя жить, если ты уйдёшь от меня, я умру!», «я очень одинок, мне не выжить без твоей дружбы»… Можно и не говорить так, но всем своим видом и поведением транслировать другим свою нужду и отчаянное положение.

Нищих не уважают. Уважают свободных

И тогда вы получите объедки, обноски и мелкие монеты. Да ещё те, кто соблаговолил вам что-то дать, будут считать себя благодетелями и требовать вечной благодарности или жестоко эксплуатировать. Так издатель эксплуатировал Достоевского. Он платил Достоевскому в десять раз меньше, чем Толстому. Почему? А потому, что Толстой был граф, имел своё поместье и свои деньги. Он мог писать, а мог - не писать. Мог продавать свои рукописи, а мог не продавать. Он не зависел от издателя. Он был свободен.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А Достоевский был бывший каторжник, азартный игрок и не имел других источников дохода, кроме литературы. Он полностью зависел от издателя, вот в чем штука. Издатель отлично это знал и пользовался таким положением дел. Платил гроши, а работать заставлял сутками - ведь писатель часто брал гонорары вперёд. Он нуждался в деньгах.

Если мы показываем, что в чем-то страшно нуждаемся, «издатели» будут этим пользоваться. И давать гроши за наш труд. Нищему и этого довольно! Он должен быть благодарен, что хоть это дали. Улыбнулись небрежно, потрепали по щеке, снизошли и проявили внимание. Потому что у нищего нет альтернативы. Он никому не нужен.

Альтернатива нужна. Нужны другие возможности. Другое общение. А если пока этого нет, ни в коем случае не надо подчёркивать свою зависимость и крайнюю нужду в чем-то. Этим не преминут воспользоваться, к сожалению. И даже добрые люди оплату за наш труд или хорошее отношение к нам будут считать милостыней со своей стороны. И ждать благодарности. Мы же сами заявили о своём зависимом положении…

Так устроены люди. Чтобы получать что-то, надо быть уверенным, иметь альтернативу или хотя бы не сообщать о своей зависимости. Надо не милостыню просить, а требовать адекватной оплаты. Уважительного отношения. Но нищих не уважают. Уважают свободных.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet