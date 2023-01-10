Низкая самооценка родом из детства. Почему я в себя не верю ?

Дети чутко воспринимают похвалу, поддержку со стороны взрослых. С другой стороны, они могут болезненно реагировать на критику и негативные замечания. Всё это оставляет след в ранимой детской душе и оказывает влияние на самооценку. Поэтому причины низкой самооценки нужно искать в детстве.

Именно в детстве, в возрасте до 6-7 лет у нас формируется восприятие и оценка себя как отдельной маленькой личности. Ясно-понятно, что главную роль в этом процессе играют окружающие нас взрослые люди. Это не обязательно мама и папа, туда же можно отнести дядю и тётю, бабушек и дедушек, старших братьев и сестёр, учителей, воспитателей, нянек и близких друзей семьи.

Как взрослые формируют самооценку ребенка

Мы растем, познаем мир, играем, рисуем, поем, танцуем, проявляем себя со всех сторон и смотрим как реагируют на наше поведение взрослые.

Реакции могут быть прямыми, когда вам в лоб говорят то, что о вас думают или опосредованными через мимику и жесты, т.е. вам дают понять, что о вас думают.

Как нам доносят мнение о нас, не суть важно, важно ЧТО ЭТО ЗА МНЕНИЕ!

И второй важный момент: как мы воспринимаем эту информацию.

Простой пример. Ребенок учится кататься на велосипеде. Садится на велик, проезжает пару метров, падает, встает, снова падает, многие помнят этот увлекательный процесс. И рядом кто-то из взрослых помогает или не очень.

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Фразы взрослых могут быть поддерживающие:

Ты - молодец.

Ты уже проехал целых 5 метров без моей поддержки.

Я верю в тебя.

У тебя всё получится!

Но раз вы интересуетесь вопросом самооценки, скорее всего она у вас не адекватная, а заниженная и слышали вы в детстве следующие фразы:

Ты опять упал! Господи.. .

. Я тебе уже 100 раз объяснила как делать, ты что не понимаешь?

Такой дорогой велик, а ты его поцарапала со всех сторон!

Меня в детстве никто не учил, я сам сел и поехал! А с тобой вожусь пол дня и без толку!!

Мне надоело это! Пошли домой! Ты - безнадежный!

Ты никогда ничему не научишься!

Все эти слова могли сопровождаться криками, недовольством, ухмылкой и прочими мимикой и жестами, дающими вам понять, что взрослый устал от вас и он вами не доволен.

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Что в этот момент думает о себе ребенок?

Я - никчемный.

Я - тупой.

У меня никогда не получится.

Мама/папа/взрослый меня не любит.

Я - плохой.

Подобные мысли откладываются в голове ребенка и он начинает в них верить.

Чем чаще ребенок слышит в свой адрес подобные высказывания, тем прочнее становится его негативное мнение о себе, то как он оценивает себя, та самая низкая самооценка.

И уже, будучи взрослым, он продолжает верить в убеждения:

"Я - плохой".

"У меня ничего не получится".

"Меня никто не любит".

Самооценка не складывается из одного такого эпизода, это постепенный процесс. Поэтому для того, чтобы поднять и повысить самооценку до уровня адекватной понадобится пройти другой процесс - психотерапию.

Рекомендация. Если вы страдаете низкой самооценкой, обратитесь к психологу! Вместе со специалистом вам будет легче заглянуть в детство и вспомнить детские переживания.опубликовано econet

Автор Вербовецкая Анжела

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