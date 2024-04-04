О чем стоит помнить, когда все разрушено, испорчено, отнято

Многие принимают потерю хвоста за потерю всего. Но это не так. Энергия восстановится и боль пройдёт...

Все разрушено. Испорчено. Отнято. Ничего-ничего. Главное, осталась клеточка, из которой можно вырастить новое. Материал остался и энергия есть. Печально смотреть на разрушения, что ни говори. Столько труда и сил насмарку!

Всё поправимо...

Но погоревали - и хватит. Надо встать и начать все чинить, исправлять, заново выращивать. Одно дело - голову оторвали у ящерицы. Другое дело - хвост. Надо постараться и вырастить новый хвост. Лучше прежнего!

Вот в этом все дело. После удара и потери надо подумать. Если можете думать - значит, ничего страшного. Это был хвост. Очень больно и обидно, конечно. Но если постараться и не отчаиваться, можно вырастить новый хвост. Пышный и красивый.

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Вот это главное: многие принимают потерю хвоста за потерю всего. Но это не так. Энергия восстановится и боль пройдёт. Может, вообще можно все починить. Может, все поправимо вполне, просто от боли и обиды вы плохо соображаете и преувеличиваете проблему. Иногда люди даже руки на себя накладывают в горячке. А потом очень жалеют об этом, когда ангелы корят их на том свете за малодушие. А враги на этом свете радостно делят пожитки. Или родственники…

Всякое в жизни бывает. Но выигрывает и побеждает тот, кто отличает восполнимую потерю от невосполнимой. И не бежит топиться к пруду из-за неприятности, которую можно поправить и пережить. А это был всего лишь хвост ящерицы. Он есть у всех, у кого есть запас энергии, волшебные клеточки для регенерации. Хотя все равно больно, конечно. Но поправимо. Вполне поправимо…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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