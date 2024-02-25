О чем стоит знать, прежде чем произнести фразу «нам нужно поговорить»

Отношения между мужчиной и женщиной развиваются по классическому сценарию: сначала отношения видятся сквозь кривые зеркала «розовых очков», потом наступает легкое похмелье и падение шор в отношении друг друга. Далее, все четче мы начинаем видеть недостатки друг друга и на смену любви приходит отчуждение и ненависть. Потому то и принято считать, что от любви до ненависти один шаг.

«Нам нужно поговорить». С этой фразы начинается большинство семейных проблем. Когда проблем нет, тогда и говорить не о чем: все понятно без слов и можно молча смотреть в одном направлении. Но тут звучит эта сакральная фраза. Перед тем, как инициатор ее произнесения начнет свой монолог, у противоположной стороны за минуту в голове пронесется тысяча вариантов, где он мог «накосячить» и что в свое оправдание можно добавить.

Про взаимопонимание в отношениях

Мы заранее ожидаем, что нас начнут в чем-то обвинять и, скорее всего, речь пойдет о чем-то, что мы не хотим услышать. Мы ожидаем, что сбудутся самые худшие из наших прогнозов и на физическом уровне наше тело получает сигнал «бежать или нападать». Это запускает круг соответствующих реакций: ощущения, мысли, слова, действия и фактический результат. А он таков: к началу диалога мы подошли во всеоружии, в полной боевой готовности дать достойный отпор противнику.

И как, по вашему мнению, пройдет данный разговор?

Как я уже сказала вариантов два: либо убежать, либо нападать. В первом случае мы закрываемся и отсекаем все реплики в нашу сторону. Такой диалог, как правило, заканчивается ничем и плавно переходит в вялотекущий перманентный конфликт. Во втором случае, мы с яростью начинаем атаковать, ведь, как известно, лучший способ защиты – это нападение. В таком случае мы пытаемся оглушить «врага» силой своих аргументов и встречных претензий.

Слово «враг» в данном случае употребляется не в переносном значении, а в самом, что ни на есть, прямом. Раз партнеру нужен «разговор», значит он нападает, а того, кто нападает называют врагом.

Нужно ли говорить о том, что исход такого «разговора» предрешен?

Его финал вполне закономерен и после такого «разговора» люди выходят с еще большим слоем взаимных обид и нарастающей обоюдной дистанцией.

Это было небольшое вступление, а сейчас к сути. Свою сегодняшнюю статью я хочу посвятить такой деликатной теме, как взаимопонимание в отношениях. Сакральная тема, фундаментальная, основа основ.

Именно взаимопонимание «рулит» отношениями и дает возможность паре развиваться и выходить на новый уровень своих взаимоотношений.

Отношения между мужчиной и женщиной развиваются по классическому сценарию: сначала отношения видятся сквозь кривые зеркала «розовых очков», потом наступает легкое похмелье и падение шор в отношении друг друга. Далее, все четче мы начинаем видеть недостатки друг друга и на смену любви приходит отчуждение и ненависть. Потому то и принято считать, что от любви до ненависти один шаг. И сделать этот шаг очень просто и быстро, особенно в отношении некогда до чертиков любимого человека.

Именно близкие люди могут ранить в самое сердце и именно их обиды мы перевариваем долго и мучительно. Нас не может расстроить чужой муж алкоголик, но, когда наш муж завел сердечную дружбу с зеленым змием, нас это ранит до глубины души. Нам нет никакого дела до того, что чужие дети обманывают и грубят своим родителям, и совсем иначе обстоят дела, если то же самое делают наши дети. Что уж говорить об обидах, причиненных нам нашими родителями в далеком детстве. Это не просто обиды. Они носят характер психических травм, которые потом накладываются глубоким отпечатком на всю нашу последующую жизнь.

А как вам случаи, когда разведенные супруги через время снова расписываются и создают семью? Вот уж дуальность чувств во всей красе – от любви до ненависти и обратно. Думаю, более вас не нужно убеждать в том, что любовь и ненависть ходят рядом друг с другом и, как сестры близнецы, меняются ролями в разные периоды жизни.

Когда дистанция в паре увеличивается, проявляются признаки психологической сепарации: пересмотр отношений, смещение фокуса внимания с парадигмы «Мы», в сторону «Я». В этом случае каждый начинает жить собственной жизнью в рамках семьи. Совместное проживание остается лишь формальностью. По каким-то причинам мужчина и женщина живут друг с другом (дети, совместное имущество, деловые отношения, финансовая зависимость), но они становятся абсолютно чужими людьми.

Каждый живет своей жизнью и смирился с существующим положением вещей. Возведенная стена является психологической защитой от боли и обид. Механизмы защиты могут быть самыми разными: вытеснение, обесценивание, сублимация (трансформация, снятие внутреннего напряжения путем перенаправления энергии на достижение других целей).

Из состояния сепарации пара выходит двумя путями: развод или… Любовь.

Да, да, принцип от любви до ненависти во всей своей красе. Если удалось вернуть любовь, то отношения переходят на новый уровень и становятся еще насыщенней и ярче. Это уже новое качество любви – Божественная любовь. За много лет, мы научились видеть перед собой мужа вместо мужчины или жену вместо женщины, мы навешиваем друг на друга обязательства и роли, которые должны играть сами и которым должны соответствовать наши партнеры.

Божественная Любовь – это умение видеть перед собой прежде всего уникального человека, который находиться на своем уровне развития. Это умение понимать его поступки и принимать их как такие, которые являются результатом его выбора. Божественная любовь – это состояние, когда мы прекращаем давать оценки и делать выводы относительно других людей. Мы просто ежедневно делаем один и тот же выбор в отношении партнера – любить.

Но все это не происходит по щучьему велению. За долгие годы было нанесено столько обид и травм, что, хотя бы б научиться смотреть друг на друга без отвращения, слышать друг друга без конфликтов, уважать друг друга, видеть в другом не источник боли, а друга. Важно подружиться заново.

Вспомните, как дружат маленькие дети. Они дружат «навек», а через пару минут могут стать злейшими врагами. И, несколько мгновений спустя, опять подружиться. Поразительное умение. Каждому взрослому нужно поучиться у детей этому. Но куда ж нам, взрослым. Мы же большие, умные, во всем правы и не желаем видеть узость своей точки зрения и признавать свои ошибки. Для нас собственная правота и гордость важнее дружбы и любви.

Дети так не заморачиваются. Они мудрее в этом вопросе: вдвоем же веселее бегать, прыгать, радоваться жизни, поэтому нужно немедля подружиться заново.

«Вместе весело шагать по просторам,

И, конечно, припевать лучше хором»

Так, к паре Любовь и Ненависть примыкает еще и Дружба: Любовь-Ненависть-Дружба-Любовь.

Как может показаться, что замыкает цепочку Любовь.

Звучат фанфары, happy end? Нет… Далее все по кругу. По замкнутому кругу.

«Что наша жизнь? Игра.»

Возможно ли как-то по-другому?

Как вырваться из этого круга?

Это классика жанра. Я думаю, что речь должна идти не о том, как это прекратить, а о том, как научиться свести периоды, когда мы отдаляемся друг от друга, к минимуму. Нам и не нужно разрывать этот круг взаимоотношений. Нам нужно научиться, пройдя очередной круг, выйти на новый уровень взаимоотношений, т.е. не ходить по кругу, а двигаться по спирали вверх, оттачивая грани своей любви до ослепительного сияния.

Безусловно, существуют пары, которые не наступают на собственные грабли дважды и искусство Божественной любви осваивают быстро. Но большинству семейных пар далеко до такого мастерства, поэтому приходится раз за разом возвращаться на штрафной круг.

Для начала давайте разберемся, зачем вообще нам все это нужно.

Ну казалось бы, раз прошли чувства, зачем их реанимировать. Разбитую чашку не склеить, а даже если и склеить, то все равно она уже не будет прежней. А там где тонко, там и рвется. И зачем вообще страдать и мучатся? Раз любимый человек доводит до ненависти, зачем эти адовы муки продолжать и ждать, что со временем все как-то само уляжется?

Правильно, само собой ничего не уляжется. Чтобы запустить перемены в отношения, нужно их буквально «запустить», т.е. что-то делать.

В своей практике часто встречаю народную мудрость «Бог парует людей» в действии. Но не по принципу: он богатый, она - красивая. У Мироздания на нас совершенно другие планы и они гораздо сложнее, чем могут показаться на первый взгляд.

В отличие от законов физики, где противоположности притягиваются, мы сходимся в пары по принципу общности. Но наша схожесть весьма специфична: мы сходимся по нашим травмам. Каждый из нас пришел в отношения с багажом убеждений, установок, взглядов и, к сожалению, травм.

Откуда появились травмы?

Наше появление на свет – одна из самых первых и самых сильных травм в нашей жизни. Нас лишают нашего уютного дома, в котором мы жили 9 месяцев и изгоняют в неведомый мир, в котором еще предстоит научится жить. Первые три месяца жизни специалисты считают четвертым триместром беременности.

Хоть пуповины уже нет, но малыш все еще остро нуждается в своей маме: она его воздух, сила, жизненный источник. Поэтому мама должна брать малыша на руки, чтобы он все так же слышал ее сердцебиение, дыхание, голос. Последующая улыбка, радостные движения руками и ногами при появлении мамы - первая победа малыша в новом мире и попытка довериться ему. Это идеальное развитие ситуации.

На практике все иначе: появление малыша – это огромный стресс для всей семьи. Молодой женщине нужно учиться новой для нее роли – роли мамы. У нее буквально рушиться весь старый мир. Ей нужно много от чего отказаться ради ребенка. Круг ее общения сужается, будни и праздники похожи, появляются проблемы с лишним весом и постоянное недосыпание.

Добро пожаловать – послеродовая депрессия.

Вместо ласковой и заботливой мамы малыш встречается с уставшей, тревожной и раздраженной мамой. Конечно, со временем все нормализуется, и мама свыкнется с новой для нее ролью. Но за это время малышуспеет испытать свои первые страхи: громкий голос родителей, опыт проживания одиночества, когда мама долго не подходит к нему по первому зову, и опыт продолжительного плача. Это все ощущает малыш в первые месяцы жизни. Мне кажется, что умей малыш говорить, он бы сказал нам: «Верните меня в мой прежний мир. Там тепло, безопасно и там я любим».

А далее малыш продолжает расти. И вместе с тем растет число его травм. Предательство, несправедливость, унижение, опыт отверженности и покинутости - основные виды травм, которое нам остаются в наследство от нашего «счастливого» детства.

Совсем недавно я узнала от своей мамы, что уже в 10 месяцев меня отдали в ясли сад. И не потому, что мама меня не любила, просто в советское время декретный отпуск предоставлялся всего на 1 год. Разве маленький ребенок может понять, что советская женщина – это прежде всего товарищ, член профсоюза, труженица, а уж потом, если останутся силы, мама, жена и т.д.

Даже если и не в ясли, а на присмотр к бабушкам или тетям оставляли детей, то от этого травма была не менее болезненной.

Что чувствует маленький ребенок, когда мама оставляет его на долгое время? Все самое ужасное, что только возможно: его бросили, отвергли, променяли, его не любят больше. Слабая психика не может еще разобраться в причинно-следственных связях, поэтому причины своих несчастий видит в себе. Мама хорошая, а я - плохой, лишний, ненужный.

Я думаю, что большинство из тех, кто читает эту статью так или иначе испытывали подобные чувства. Мы этого сейчас не помним, но в нашем подсознании все эти записи остались.

Уже в сознательные годы нашего детства поводов для наших страхов и комплексов становится все более: появление младших братьев или сестер, сравнение наших успехов и достижений с успехами других детей, вина за то, что не оправдали надежд родителей.

Как ошибался тот человек, который назвал детство беззаботной порой. Я не буду глубоко копать в тему детских страхов и комплексов, так как это очень большая тема и заслуживает отдельного повествования.

Эта статья о взаимоотношениях.

Как я уже сказала, мы ищем себе партнера далеко не таких, c которыми нам будет легко и просто. Наша задача в этом мире - это развитие. Лучшая школа для этого – наши взаимоотношения. А самый лучший способ для ускоренного роста – это 24 часа в сутки находиться рядом со своим зеркалом. Мы объединяемся по схожести наших травм. Наше нахождение друг с другом – это шанс от травм избавиться.

Это может казаться слишком сложным для понимания, но так оно и есть. Вспомните тот этап в вашей жизни, когда вы были в поиске своего партнера. Были разные варианты. Но почему-то, чем идеальней для создания семьи была кандидатура, чем искренней он вас любил и заботился, тем скучнее было рядом с ним, тем хуже вы к нему относились. Ну что с него взять: тоска же зеленая.

А вот негодяи, бабники, отчаянные головы нам были милее. И вроде бы умом понимаешь, что между вами пропасть, что его отношение к вам оставляет желать лучшего, но душа лежит к нему.

Прав был классик.

«Чем меньше женщину мы любим,

Тем больше нравимся мы ей»

И чаще всего мы заведомо знаем, что ничего хорошего от этих отношений мы не увидим, но покорно идем в них, как ягненок на заклание. Так начинается наше движение по кругу отношений.

Партнер начинает давить на самые больные ваши места, наступать на кровоточащие мозоли. И совсем не обязательно он это делает сознательно и с целью вас обидеть или унизить. С вами рядом ваше зеркало, в котором вы увидите себя со всеми своими комплексами и страхами. Он вам явно покажет на то, чего вы боитесь и от чего пытаетесь убежать всю свою жизнь.

Приведу пример: ваш партнер постоянно дает вам повод для ревности. Вас это обижает, унижает. В вашей голове не укладывается мысль о том, как любящий человек может так с вами поступать. Вы долгое время продолжаете его любить, но в какое-то время вы устаете от борьбы и уже ненавидите его за свои страдания. Ведь именно его вы вините в них.

Что же происходит на самом деле?

Ваш партнер нажимает на самые болевые точки: вам кажется, что он не обращает внимание на вас, но при этом внимателен с другими женщинами, не проводит с вами достаточно время, замыкается в себе и оставляет вас в одиночестве, наедине с вашими мыслями. А мысли у вас ого-го какие.

Истина заключается в следующем: вас не может обидеть то, что вы не считаете правдой.

Если, к примеру, вам скажут, что у вас фиолетовые волосы и начнут издеваться над вами – это обидит вас? Если волосы не фиолетовые и вы это точно знаете, то вас это нисколько не заденет. Вы проигнорируете нападки вашего обидчика или, скорее всего, вас они рассмешат.

Тот же принцип работы наших «больных мозолей». Мы есть то, что думаем о себе. Если в прошлом был опыт предательства или опыт отверженности, то вы будете ждать его повторения вновь и вновь. Скорее всего ваш партнер не успевает даже подумать об общении с другими женщинами, как вы уже обвините, разозлитесь и сделаете выводы.

Выводы – вот главная причина того, что мы с завидной постоянностью получаем от жизни одни и те же результаты. Это касается не только личных взаимоотношений, но и работы, здоровья, развития и т.д. Однажды сделав вывод, что все мужчины изменяют, вы с эти выводом идете в каждые свои следующие отношения. Однажды сделав вывод, что физические упражнения вам не помогут сбросить лишний вес, вы забрасываете спорт и ставите крест на своей фигуре. То, что было однажды, не обязательно должно повторяться постоянно. Мы есть не просто то, что думаем о себе. Наши вчерашние мысли – причина для сегодняшних событий. А то, что мы делаем и думает сегодня – это причина для завтрашних. Вот и вся карма.

Однажды пережив предательство, мы начинаем его искать везде. Наш партнер показывает нам наши страхи и дает шанс изменить это в себе. Мы или излечиваемся от этого, либо - добро пожаловать на штрафной круг. Или с этим партнером, либо с другим. Часто сценарии наших отношений повторяются с завидным постоянством, а мы продолжаем удивляться, почему же нам все время «везет» на негодяев.

Когда я спрашиваю этих «везунчиков», а впервые ли они столкнулись с подобной ситуацией, то выясняется, что чувство это им уже знакомо, что когда-то уже был похожий опыт. И если сильно углубиться в терапевтическую работу, то можно обнаружить богатый опыт таких болезненных переживаний.

А значит, наши партнеры тут не причем.

Прежде, чем сетовать на злодейку судьбу или мужа негодяя подумайте о положительных моментах текущей ситуации. Справиться с проблемами и обидами, возникшими между вами – значит освободиться и открыть свою спрятанную сущность. Ваши партнеры не причем: источник проблемы в вас самих.

Во взаимоотношениях наш партнер как будто держит зеркало и показывает нам нас самих. И это отражение может быть ужасным. Многие предпочтут убежать от зеркала, чтобы не столкнуться с правдой о себе. Мы начинаем злиться, ненавидеть.

Но нечего на зеркало пенять. С ним можно справиться только приведя себя в порядок, научившись видеть в себе прекрасного человека.

Иначе вы рискуете повторять постоянно один и тот же жизненный сценарий, где вы жертва и вас обижают и предают.

Что делать?

Этап № 0.

Прежде чем произнести фразу «нам нужно поговорить», спросите себя, а зачем вам нужен этот разговор. Спросите себя, почему вас так ранит поведение вашего партнера?

На какие «больные мозоли» он наступает?

Впервые ли с вами случается эта ситуация?

Чего я боюсь?

И если вы будете честны сами с собой, то поймете, что внешняя ситуация - это проекция ваших же внутренних страхов. Что внутри, то и снаружи.

Важно научиться справляться со своими страхами самостоятельно. Ваш партнер – это не скорая помощь, которая спасает вас от самой себя.

Для того, чтобы справиться со своими страхами, важно подружиться с теми своими частями, которые вы так упорно пытаетесь скрыть и забыть. Это ваши Тени. Без дружбы с ними невозможна любовь к себе.

Любовь к себе – это не покупка дорогой одежды, походы в SPA, употребление только самой здоровой и питательной пищи, дорогие поездки и путешествия. Это инструменты Любви. Сама же любовь – это принятие себя такой, какая ты есть в текущий момент, со всеми Тенями. Без этого, отправляясь в путешествие, вы будете испытывать чувство вины за то, что вы поступаете эгоистично, что на эти деньги, вы бы могли купить своему мужу и детям то, что им нужно. Это происходит от того, что внутри есть чувство недостойности, неважности и интересы других превозносятся выше своих собственных интересов.

Любовь к себе – это честное признание всех своих как положительных, так и отрицательных моментов. И это признание позволит вам использовать свои сильные стороны в текущем моменте для решения любых проблем. Любовь к себе возможна только в моменте «здесь и сейчас». Ее нет ни в прошлом, и нет ее и в будущем. Единственный момент для любых трансформаций – это сегодня. Каждый день – это сегодня. Перестаньте копаться в прошлом. Если вы хотите найти там причины для своих несчастий сегодня, то вы их обязательно найдете.

Можно много лет потратить на работу с психотерапевтами, занимаясь поиском своих Теней, признанием их, работой с ними. А можно принять решение жить осознанно: принимая текущий момент в том виде, какой он есть, и опираясь на свои сильные стороны и четкое видение того, чего вы хотите, воссоздавать себя заново.

Что значит воссоздавать? Вы не можете переписать книгу вашей жизни в прошлом, но вы можете хоть 10 раз в день переписывать свою текущую страницу жизни. И то, что вы в ней напишите сегодня, повлияет на содержание того, о чем вы будете писАть завтра.

«Ты каждое утро просыпаешься и наступает сегодня.

Завтра не существует. Поэтому мало кто меняет свою жизнь. Все надеются на "завтра".

А надеяться нужно на сейчас».

Это очень непростой путь, но пройти его нужно для того, чтобы прервать замкнутый круг отношений и выйти на новый уровень.

«Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом».

Этап № 1.

Итак, вы решили поговорить. Всегда держите в голове цель разговора. Что вы хотите: высказать партнеру все, что вы о нем думаете или все же вы хотите, чтобы он услышал ваши чувства? Если вы хотите его просто обвинить, то встретите вооруженного до зубов противника, о котором я говорила в начале этой статьи. И ничего, кроме горестного осадка, вы не получите от этого разговора.

Еще раз: партнер не виноват в ваших чувствах. Ваши чувства представлены в гипертрофированном виде, усилены вашими прежними травмами. Вам проблема может казаться размером с Вселенную, а ему – высосанной из пальца. Поэтому имеет смысл говорить исключительно о том, что вы чувствуете и чего вы хотите от партнера.

Очень важно говорить о том, чего вы хотите. Потому как без этого, ваш разговор выльется в пустую болтовню, которую так не любят мужчины. И вы рискуете остаться непонятой. Не нужно надеяться, что мужчина сам догадается, что отныне ему нужно делать.

«Милый мой, хороший. Догадайся сам»

Иначе может получиться как в сказке про Лисицу и Журавля. Помните, о чем она?

Журавль пригласил Лисицу в гости, приготовил вкусное угощение и насыпал его в самую лучшую посуду, которая была в его доме – глубокий кувшин. Лисица не могла отведать угощение из этой посуды, разобиделась, но виду не подала и ничего не сказала Журавлю. Пригласила его в гости и свое угощение размазала по плоской тарелке. Естественно, у Журавля так же не получилось оценить гостеприимство Лисицы, и стукнул он ее клювом по лбу да так, что Лисица представилась.

Печальный финал. А ведь могло бы все быть по-другому. У Журавля не было злого умысла и он хотел, как лучше. Чтобы это понять, достаточно было Лисе просто сказать о своих задетых чувствах. Но она промолчала, интерпретировала сделанное по-своему. Ну а финал нам известен.

Этап № 2

Избегайте любых выводов. Не обобщайте случившееся с помощью фраз «ты всегда», «ты постоянно», «тебе плевать» и т.д. В этой статье я уже говорила о том, чем опасны выводы.

Они делают видение узким и бесперспективным. И точно не будут способствовать диалогу, на который вы так надеетесь. Выводы – это те ж самые ярлыки, которые мы навешиваем на все частные случаи и меряем все общей гребенкой. Чтобы увидеть всю опасность ярлыков, достаточно вспомнить свое школьное детство и те ярлыки, которые педагоги вешали на учеников. Для кого то они стали пророческими, некоторым посчастливилось от них избавиться и доказать обратное тому, что было написано на их ярлыке.

Этап № 3.

Помните о том, что в отношения каждый из нас приходит со своими задачами. Мужчины, наивно полагают, что женщины должны хотеть от отношений того же, что и мужчины. Женщины считают, что мужчины должны хотеть того, чего хотят они.

А на деле все совсем не так. Мужчины хотят доверия, одобрения, признательность, принятие их такими, какие они есть. Женщины хотят заботы, уважения, преданности, подкрепление уверенности в себе, понимания. Простой пример, который подчеркнет наше отличие друг от друга. Мужчины хотят верить женщинам, а женщины – довериться.

Улавливаете разницу в двух словах? Это не только наличие приставки, это еще и разный смысл. Женщина хочет доверит свою жизнь мужчине, а ему нужна женщина, которая будет надежным тылом в его жизни и которая сможет обеспечить ему уютную и спокойную обстановку в то время, когда он возвращается с «охоты».

Начиная разговор помните, что нужно не только сказать о своих чувствах, но и послушать о том, чего хочет мужчина. Обязательно найдутся общие желания и на их фоне нужно договариваться.

Не соглашайтесь на компромиссы. Они дают ложное ощущение победы, тогда как на самом деле каждый из вас остается с усеченной частью своих желаний, а то, что у вас останется, тоже не принесет заметного удовлетворения. В итоге, багаж обид пополниться новой порцией.

Ищите такие варианты, которые максимально учтут интересы обоих. Договоритесь о том, что в течении следующего отрезка вашей жизни вы не вспоминаете о прошлых обидах и полностью концентрируетесь на данном отрезке пути. Вы же уже знаете, что существует только Сегодня.

Больше одного человека - это уже взаимоотношения и их результат, безусловно, зависит от обоих. Мы не можем заставить другого человека пройти свой отрезок пути с максимальной отдачей и придерживаться данных вам обещаний. Нам никто ничего не должен. Но мы можем взять на себя 100% ответственность за свою часть пути и идти по нему повторяя: «Я сделаю ВСЕ, что могу».

«Знать путь и пройти его - не одно и то же".

Многие вещи познаются в пути. И именно вам нужно выбрать, по какому из них вы пойдете.

Первый – это движение по замкнутому кругу, второй - по спирали вверх.

"Что будет дальше - решать нам".опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet