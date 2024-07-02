О привычке к подкупу

Нам важно быть внимательными, чтобы «чужое брать нельзя», было живым опытом, который касается не только игровой реальности на площадке. А и отношений старших-младших в семье (мы помним, что в идеале у каждого из детей есть только его вещи, которые берутся только с разрешения, и общие, те, которыми играют и пользуются вместе или по очереди. И это не зависит от возраста и пола. И мы стоим на страже приватности, и потому что помним, что мое - это часть крепости «Я»).

Малышня на площадке. Совершенно здоровые дети, которые только учатся говорить, могут сидеть и играть сами в песочнице, могут носиться по площадке с другими совершенно здоровыми активными детьми, могут отбирать у других игрушки (только учась тому, что есть «мое» и «чужое»), могут треснуть кого-то лопаткой по голове или засыпать песком - даже не столько потому, что в их границы вторглись, и не потому, что они не воспитаны, потенциально маньяки или агрессоры, а потому что так входят в контакт - как умеют. «Дотягиваются до другого» через подручные средства. И потому что это весело, с точки зрения малыша. Все это - варианты нормы. И мы учим детей тому, как входить в контакт более «социально».

"Привычка подкупать". О неочевидных способах ее формирования

(В ролевых играх мы учим здороваться, приглашать к игре, просить друг у друга желаемого, удерживать в ручках, если не хочется отдавать. Уверена, что слова: «ты ж хорошая девочка/мальчик, поделись, с тобой же дружить не будут, ты что - жадина» - уже не используются. Что их давно заменили на: «это ТВОЁ - если хочешь - можешь поделиться, если хочешь, можете играть вместе, если хочешь, можете обменяться, но ты можешь сказать - это мое, я сейчас хочу этим играть».

Мы же учим всегда многовекторно - умению давать, умению брать, умению удерживать, Умению обмениваться и умению делиться, когда это важно. Следим, чтоб силы при «столкновениях» были равны, останавливаем руку своего ребёнка, если он пытается у кого- то что-то отобрать - говоря - «это чужое», «попроси, скажи - дай, пожалуйста. И если он/она хочет - тебе даст». Находимся рядом, когда ребёнок плачет и злится, когда ему не дают желаемое. Становимся, если нужно, между своим ребёнком и обидчиком).

Один-два-три опыта - просто опыты. Но нам же важно помнить, что ребёнок, который привык на протяжении своего младшего-среднего-старшего дошкольного детства «отжимать», чтобы получить желаемое, не получив отпор, не научившись, как можно по-другому, возможно, при благоприятных условиях сформирует этот навык позже, возможно, что опаснее - это столкнётся с бОльшей силой.

А возможно, почувствует вкус власти и будет в более старшем возрасте «брать» - но уже более искушенно и изощренно.

Нам важно быть внимательными, чтобы «чужое брать нельзя», было живым опытом, который касается не только игровой реальности на площадке. А и отношений старших-младших в семье (мы помним, что в идеале у каждого из детей есть только его вещи, которые берутся только с разрешения, и общие, те, которыми играют и пользуются вместе или по очереди. И это не зависит от возраста и пола. И мы стоим на страже приватности, и потому что помним, что мое - это часть крепости «Я»).

А ещё - мы формируем ощущение - ты можешь напрямую получить желаемое - твоя потребность будет, как минимум, услышана.

И помним - что «больно делает тот, кому больно».

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А есть дети, которые приходят на площадку со своими игрушками, и сразу их предлагают другим. Конечно, это могут быть просто очень добрые, воспитанные дети. Но, возможно, им уже сказали: «чтобы с тобой играли - принеси печеньки, игрушки, дай что-то своё». И если это становится привычкой - ребёнку сложно поверить, что без «подкупа» он может рассчитывать на отношения. Что сам по себе он значим и интересен... дети в семьях быстро привыкают к тому, что «играют» - улыбаются, любят - только хороших, послушных, которые «отдают», помогают, удобны.

Или, если ребёнок привык к тому, что рядом есть старший, бОльший, и он все равно что-то заберёт, что если сопротивляться, то будет больно физически или эмоционально, что родители не вмешаются, чтобы чувствовать себя в безопасности, он заранее отдаёт часть чего-то своего, чтобы остальное было в безопасности или «платит дань» в обмен на безопасность (дружбу и прочее).

И вот тут как профилактика и терапия для всех детей мы делаем вклад в формирование отношений привязанности, близости. В то, что ребёнок точно знает, что в первую очередь нашу родительскую любовь не нужно заслуживать, что мы выдержим его капризы (скажем нужные иногда строгие слова), но никуда не денемся из отношений.

Чтобы помириться - нас не нужно подкупать, и не нужно изо всех сил быть лучшим из лучших, чтобы мы его любили (ведь это тоже подкуп). И что мы готовы его защитить. И мы откликнемся на просьбу, а если не сможем ее выполнить, то откликнемся на чувства.

Такой ребёнок, даже если с ним в этот момент не играют (что очень тяжело для любого ребёнка) все же не теряет совсем опору. И может позволить себе отказать и сказать «мое», или когда научится говорить, скажет при случае «я так делать не буду», или попросит о помощи, не боясь, что от него откажутся или отмахнутся.

Все это может казаться ерундой, но ведь из этого в совсем раннем возрасте мы и формируемся. Формируется отношение с собой и с другими. И формируется то, что для нас станет нормой.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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