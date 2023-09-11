О своих планах лучше не рассказывать!

О важных планах и мечтах лучше помолчать до поры, до времени. И потом продемонстрировать результат, - которого легче достичь в тишине…

Великий Эйнштейн вывел формулу успеха: успех складывается из умения работать, умения играть - получать удовольствие от жизни, и умения молчать. Молчать о своих планах - следует добавить. Почти все успешные люди не склонны распространяться о своих планах и мечтах. Так, скажут что-нибудь абстрактное, а о том, что задумали на самом деле - не говорят!

2 причины, по которым лучше скрыть задуманное

И правильно делают. Никакого суеверия в молчании нет. Есть две причины, по которым лучше скрыть задуманное. Первая - мозг воспринимает сказанное, как уже сделанное. «Я напишу великую книгу о любви!», - это почти равно «я написал великую книгу о любви», «я похудею на десять килограммов» - «я похудел на десять килограммов», «я заработаю миллион!», - уже, можно сказать, заработал. Раз сказал. И мозг удовлетворенно перестаёт прилагать усилия. Ведь цель достигнута на словах. Значит, нет смысла суетиться и что-то придумывать. Зачем тратить энергию?

И вторая причина - не всем окружающим нравятся наши планы. Внешне они подбадривают и ахают, видя нашу решимость. Но в душе они могут не очень-то хотеть, чтобы мы преуспели. И наше подсознание улавливает истинный настрой другого человека, особенно - если это близкий человек. «Не худей! А то вдруг ты меня бросишь. Оставайся милым толстяком, моим толстяком!». «Черта с два ты заработаешь миллион. Ты ленивый неудачник и жить тебе в нищете!», «книгу написать тебе не удастся. Дрянь у тебя получится, ты же бездарность!»… Более того, некоторые люди могут и действия предпринять, чтобы у нас точно ничего не получилось…

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И, наконец, есть странный феномен - «зависть богов», так это называли древние философы. Обстоятельства начнут складываться самым неблагоприятным образом, как только мы заявим громко вслух о своих грандиозных планах. Боги завидуют людям, ведь только боги могут быть счастливыми. Вот и насмехаются над самоуверенным человеком.

Так что о важных планах и мечтах лучше помолчать до поры, до времени. И потом продемонстрировать результат, - которого легче достичь в тишине…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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