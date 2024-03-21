О тех, кого НЕВОЗМОЖНО отвергнуть

Если идти навстречу отвержению, а не прятаться от него, то станешь более автономным, самостоятельным, обретёшь больше возможностей порадовать как себя, так и другого человека. Без опыта отвержения невозможно становление личности, раскрытие индивидуальности.

Представьте, вы идёте по улице, как вдруг из окна выглядывает незнакомая тётка и давай кричать: «Ты мне такой не нужен, проваливай из моей квартиры, не желаю тебя видеть у себя в гостях!» А вы и знать не знаете эту женщину. И в гостях у неё не были никогда. Да и не планировали особо. Почувствуете ли вы себя отвергнутым? Брошенным, униженным, оскорбленным? Нет, конечно же. Отвергнуть может лишь тот, к кому в гости нам удалось-таки прокрасться! И у кого очень и очень хочется остаться.

Отвергнуть может лишь тот, с кем мы хотим сблизиться

Отвержение – конец слияния, естественное условие обретения отдельности, автономности. Мамочки лепечут: «Мы покакали, мы научились рисовать, мы поступили в институт». Пока в один прекрасный момент сыночек не отвергает мать и не вступает на путь восхождения к индивидуальности. Или плавно перетекает в слияние с женой и теперь уже она начинает лепетать: «Мы купили машину, мы сделали ремонт, мы родили ребёночка».

Чувство отвержения разоблачает тот факт, что мы не умеем, так и не научились быть самими собой, отдельными, самостоятельными, автономными, что нас жутко пугает одиночество. Именно поэтому мы цепляемся за другого. Да так, что порой готовы пожертвовать личными интересами, друзьями и увлечениями, собственной индивидуальностью ради слияния!

Сам факт отвержения говорит о том, что мы не планировали сотрудничать, договариваться, быть партнерами, равными. Мы хотели всего и сразу, и навсегда. Мы жаждали слияния! Стать частью того, кто имеет то, что нам нужно. Чтобы в любое время иметь к этому доступ.

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Потому-то любой отказ и воспринимается как отвержение. Кажется, будто нас выгоняют из дома, где вот-вот начнут кушать наивкуснейший тортик. Обидно, досадно, страшно, невыносимо больно! Ведь мы верили, что являемся частью этого дома и имеем право на всё, что там находится! А нас выгоняют!!!

Чтобы приобрести чипсы нет необходимости устраиваться работать в магазин. Достаточно заплатить. Чтобы получать удовольствие от вербального и тактильного общения с противоположным полом не обязательно жениться и постить совместные фотографии. Достаточно радовать друг друга. Не обязательно сливаться с тем, кто тебе нравится. Можно сотрудничать. На взаимовыгодных условиях. Такая форма отношений называется близость. Когда люди очень близки, но не нарушают целостности друг друга.

При близости отвержение невозможно. Нам могут отказать в чём-то, но сей отказ не будет означать, что с нами не хотят иметь дело в принципе. Просто в данный момент сотрудничество не интересно, не выгодно, неуместно. Нас не выгоняют из дома и не лишают кислородной маски.

Подобные метафоры уместны лишь в одном случае. Когда мы со всем своим хабаром молча переехали в чужой дом в надежде, что о нас там будут постоянно заботиться, развлекать и пенькаться. Выгнать из дома можно лишь того, кто в него влез. Не лезьте в чужие дома без приглашения и не будете отвергнуты.

Невозможно отвергнуть того, кто не стремиться к слиянию.

Те, кто лишь соприкасаются, не поглощая друг друга, постоянно ищут, изобретают, пробуют разные формы взаимодействия, чтобы сотрудничество продолжало быть выгодным!

Близость способствует раскрытию индивидуальности партнеров, их разные интересы становятся тем ресурсом, что укрепляет отношения. Ведь чем больше интересов, тем больше возможностей порадовать друг друга! Чем больше партнеры знают, умеют и делают, чем больше у них развивается навык причинения удовольствия друг другу. Тем меньше их пугает одиночество. Ведь одиночество можно запросто превратить в благостное уединение и наслаждаться им.

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Если идти навстречу отвержению, а не прятаться от него, то станешь более автономным, самостоятельным, обретёшь больше возможностей порадовать как себя, так и другого человека. Без опыта отвержения невозможно становление личности, раскрытие индивидуальности. Когда-то нужно сказать: «Мама, я сам». Но при этом не обязательно посылать её подальше. Сам, не значит одинокий волк. Отказ от помощи так же может стать отвержением, но только если заботливый родитель всё никак не желает отлепляться.

Не получится отвергнуть того, кто не навязывает отношений. Того, кто приглашает к сотрудничеству и готов принять отказ. Кто научился добывать радость самостоятельно и желает приумножить сие богатство. Кто не планирует выпрашивать, воровать или требовать. Невозможно отвергнуть того, кто ценит свою индивидуальность, кто не желает жертвовать собственными интересами ради горстки дешёвых благ.

Очень просто отвергнуть того, кто верит, что вы уникальный поставщик счастья и что единственный способ получить желаемое – это намертво присосаться к вам. Такого запутавшегося несамостоятельного страдальца невероятно просто отвергнуть!!! Но!!! Именно это и сделает его сильной, автономной и уверенной в себе Личностью! Если не найдётся тот, кто его пожалеет...опубликовано econet

Автор Иван Варганов

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