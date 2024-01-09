Обещать – не значит жениться

Расставания когда-то любящих людей всегда вызывают чувство грусти. Ведь выстраивая отношения, они ожидали найти в них душевную близость, комфорт и стабильность. Почему ожидания обернулись крахом, и в какие частые капканы попадают влюбленные женщины?

Юные девушки уверены, что только в романтических сагах, сериалах и прочих художественных творениях можно увидеть примеры настоящей страстной любви. Они считают, что любящий мужчина обязан смотреть на мир также и испытывать те же эмоции, что и они. А когда выясняется, что это далеко не так, чувствуют себя обманутыми в самых лучших чувствах.

Чтобы уберечь себя от разочарований, нужно начинать учиться видеть мир глазами мужчины. Следует осознавать, что мужской взгляд на отношения может кардинально отличаться от женского, поэтому нужно оберегать себя от наиболее частых ловушек отношений.

3 ловушки отношений

1. Влюбленность или любовь?

Если мужчина страстно жаждет общества девушки, проявляет к ней подчеркнутое внимание и показывает всем своим видом, что безумно влюблен, то девушка начинает мысленно примерять фату и прикидывать, кого позвать на свадьбу, а иногда и имена будущих детей.

Не стоит этого делать. У мужчин, за влюбленность и брак отвечают разные органы. Поэтому, если он в данный момент не настроен на создание семьи, то ищет легких и необременительных отношений без лишних финансовых затрат. И даже самая замечательная девушка вряд ли сможет его переубедить, особенно если не совпадает с образом идеальной жены, который имеется у каждого мужчины. Мужчине может очень сильно нравиться эта девушка, у него могут быть к ней чувства, привязанность, но в то же самое время, это не означает, что отношения с ней он рассматривает, как серьезные.

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Влюбленность мужчины подразумевает страстные эмоции и порывы, которые удовлетворяются и проходят. Девушке следует знать, что когда мужчина действительно любит, то он уважает, заботится и заявляет о своих намерениях.

2. Пообещать – не значит жениться

Женщины любят ушами, и многие мужчины этим пользуются. Они поддерживают мечты девушек о безоблачном будущем, составляют совместные планы, выражают намерения что-то сделать для девушки и… ничего не делают. Зато постоянно рассказывают о том, какие подвиги готовы совершить для того, чтобы она была счастлива: «Любимая, я поведу тебя к самому краю вселенной, я подарю тебе эту звезду…».

Таким образом, чтобы ее привязать к себе, он ее завоевывает, демонстрирует ее значимость для себя. Ожидания, что вот-вот все изменится, привязывают все сильнее, подвиги реальные подменяются воображаемыми. Девушка продолжает верить и ждать, отдает ему силы и энергию, и ничего не меняется.

Важность имеют не красивые слова и обещания, а реальные факты и поступки. А если их нет, то не стоит тратить годы на человека, который ничего не хочет для вас сделать.

3. На любые жертвы

Многие женщины уверены, что истинную любовь можно оценить только жертвенностью, проявленной ради нее. И если мужчина плохо относится, изменяет, и проявляет неуважение, то стоит потерпеть, и это обязательно изменится. Нужно просто любить его сильнее.

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А мужчина чувствует свою безнаказанность и наглеет еще больше. Психологи считают, что мужчины по своему характеру похожи на бойцовских собак – им нужно с самого начала твердо говорить, что можно, а что строго запрещено, иначе он будет уверен, что ему все позволено.

Многие девушки испытывают боязнь одиночества, поэтому не заявляют о своих желаниях, потребностях, в надежде, что мужчина сам о них догадается. Девушка всячески пытается подстроиться под мужские запросы, отказывается от своих интересов, личных желаний. А мужчина старается полностью завладеть женщиной, чтобы вся ее энергия доставалась только ему, и когда это получает, то ему становится скучно, ведь он уже все получил.

Если девушка не развивается как личность, то перестает вызывать интерес, восхищение, из отношений исчезает непредсказуемость и новизна. Тогда мужчина оглядывается по сторонам, в поисках новой, интересной игрушки, и чаще всего, ее находит. опубликовано econet

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