Обесценивание: главный признак любого манипулятора

Психосоматику могут вызывать не только манипуляции в наш адрес, которые мы не замечаем, но и наши личные неврозы, стрессы вызванные внешними причинами, а также чья-либо постоянная враждебность в наш адрес. Но половина всех психосоматических заболеваний в мире вызвана именно манипуляциями.

Так получилось, что в детстве мной очень много манипулировали (ох уж эта школа и некоторые родственники). Поэтому когда я достиг совершеннолетия, то выстраивать отношения я бессознательно предпочитал именно с манипуляторами, ведь именно их стиль общения со мной мне был наиболее привычен (а все мы всегда бессознательно тянемся к тому стилю общения с нами, к которому привыкли).

Манипуляции и психосоматика

Психосоматика у меня шла за психосоматикой - то одно, то другое. Врачи разводили руками, не находя объективных причин для моих болезней, повторяя только фразу "вероятно это психосоматическое", а я продолжал поддерживать отношения с большим количеством манипуляторов, даже не подозревая, насколько это меня разрушает.

Переворот в моём сознании совершила книга Роберта Чалдини "Психология влияния". Именно из неё я узнал о такой вещи, как манипуляции. После этого я начал целенаправленно искать книги по манипуляциям, читать их и... совершенно был потрясён тем, какое большое количество манипуляторов присутствует в моём круге общения и как мастерски мной постоянно манипулируют: от банального постоянного вытягивания из меня денег, до "психологического вампиризма" - постоянного вытягивания из меня энергии, чего я совершенно до этого момента не осознавал.

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Нет, понятное дело, никаких "энергетических вампиров" ("психологических вампиров") в прямом смысле слова не существует: никто не вытягивает из нас энергию.

Понятие "энергетический вампир" ("психологический вампир") призвано обозначить именно тех манипуляторов, которые с садистическим наслаждением постоянно раскачивают нас на негативные эмоции, причём таким образом, что мы под воздействием их манипуляций не просто испытываем негативные эмоции, но ещё и эти негативные эмоции в себе старательно "затыкаем" - не позволяем себе их осознать и прореагировать, что в итоге ведёт для нас к двум последствиям:

1. Чувство опустошения - нехватки энергии.

Как будто нашу энергию кто-то из нас выкачал. Дело в том, что комбинация "сильные негативные эмоции в сочетании с мощнейшим бессознательным усилием по их подавлению" приводит к колоссальному перерасходу на этот процесс имеющейся у нас энергии. Это совершенно опустошительно энергетически.

2. Психосоматика.

Мало того, что в результате подобных манипуляций мы истощены энергетически, так ещё и подавленные нами негативные эмоции (гнев, обида, стыд, вина, тревога) прорываются в виде психосоматических заболеваний.

Да, разумеется, считается, что психосоматику могут вызывать не только манипуляции в наш адрес, которые мы не замечаем, но и наши личные неврозы, стрессы вызванные внешними причинами, а также чья-либо постоянная враждебность в наш адрес. Но, на мой взгляд, половина всех психосоматических заболеваний в мире вызвана именно манипуляциями.

Все разрушительные для психики и личной судьбы психологические игры, о которых пишет Эрик Берн, это именно манипуляции, с тем только отличием, что тот, кто играет в психологические игры, не осознаёт того, что он постоянно манипулирует другими.

Так что психологические игры - это неосознаваемые манипуляции. Однако и вполне осознанных манипуляций в этом мире тоже пруд-пруди. Таким образом, манипуляторы тоже делятся, условно, на два вида:

те, кто манипулирует вполне осознанно , понимая, что именно и для чего он делает (понимает, что манипулирует, как именно и для чего);



, понимая, что именно и для чего он делает (понимает, что манипулирует, как именно и для чего); те, кто манипулирует неосознанно (эти играют в психологические игры, о которых пишет Эрик Берн).

Хотя на самом деле, доминирует всё же "смешанный" тип манипулятора. То есть такой манипулятор во многом манипулирует неосознанно, но при этом и вполне осознаваемые им манипуляции тоже обожает применять, поскольку они (а этого он уже не осознаёт) являются необходимыми элементами его бессознательных психологических игр.

И самый главный признак, по которому можно распознать манипулятора, присутствующего в круге Вашего общения - это обесценивание.

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Самая любимая из всех существующих манипуляций у манипуляторов всех времён и народов - это именно обесценивание Вас, обесценивание того, что Вы делаете, обесценивание того, что Вы говорите, обесценивание Ваших чувств и эмоций.

Чаще всего обесценивание производится манипулятором в виде насмешки, поданной как дружеская шутка.

Ну, например, Вы увлекаетесь боевыми искусствами, прочитали какую-то книгу о самураях и в восторге от некоторых мыслей в этой книге. Вы находитесь на эмоциональном подъёме и с воодушевлением рассказываете тому, кого считаете своим другом о том, что "вот, в этике самураев были вот такие великолепные моменты". А Ваш друг отвечает Вам тут же что-то типа: "Гы-гы" - и начинает с издёвкой напевать: "И летели наземь самураи, под напором стали и огня".

Ну вот он так шутит и считает себя очень остроумным, да ещё, очевидно, и большим патриотом. Вероятно убеждён, что Вы должны посмеяться вместе с ним. И Вы улыбаетесь и пытаетесь ему как-то подыграть.

Но ведь в действительности за этой шуткой стоит не осознаваемая им враждебность по отношению к Вам. Ведь с помощью такой шутки он взял и намеренно обесценил Ваше позитивное настроение, вызвав у Вас негативные ощущения, которые Вы старательно подавляете.

А Вам и "сказать в ответ нечего": ведь Вам с детства внушили, что "на шутки не обижаются", во-первых, а "на друзей не обижаются", во-вторых. А он, кстати, это прекрасно знает и если что - тут же об этом Вам так или иначе напомнит.

Ещё пример: Вы купили новую куртку и показываете её тому, кого считаете своей подругой: примерили куртку на себя, покрутились перед ней, и спрашиваете её - "ну как тебе?" Вы в полном восторге от своей покупки, куртка Вам очень нравится. У Вас приподнятое настроение. И тут Вы слышите в ответ что-то вроде: "Гы-гы, ну теперь ты точно не будешь выделяться на улице из общей массы."

Шутка? Шутка. На шутки же не обижаются, а на друзей и подавно. Тем более тут всё так безобидно, верно? Но настроение у Вас уже как-то испорчено и куртка Вас больше не радует, хотя Вы можете что-то и сказать в ответ, чтобы поддержать "шутку", не обидеть подругу. Например, "ну да, я - как все" и старательно при этом изобразить улыбку.

Ещё пример: Вы посылаете своему другу во "Вконтакте" картинку, которая Вам понравилась, сильно Вас развеселила и вызвала у Вас позитивные чувства: картинка из серии "котоматрица" - нарисованы четыре котика с забавными надписями к ним. Вы в приподнятом настроении. И тут Вы получаете ответ от Вашего друга: "А где собаки? Я собак люблю." И смайлики. Мелочь же? Ничего же не произошло? Но Вы обескуражены, а главное - хорошее настроение от позитивной картинки куда-то незаметно улетучилось.

Ещё пример: Дела на работе идут не лучшим образом, Ваша профессия Вам надоела и Вы решате переучиться на другую специальность. Вы находитесь на эмоциональном подъёме, хотя и испытываете одновременно страх от принятого решения и, чтобы получить эмоциональную поддержку делитесь своими намерениями с тем, кого считаете своим близким человеком и слышите в ответ: "Слушай, тебе уже сорок. Никто в здравом уме не будет менять профессию в этом возрасте. " Вроде как друг искренне пытается Вам помочь, правда? И вещи говорит здравые, вот только позитивный настрой у Вас куда-то полностью улетучился.

И так далее. И тому подобное.

Короче говоря, распознать манипулятора в круге Вашего общения легче лёгкого: вот кто обесценивает Ваши чувства, эмоции, намерения, желания, решения и действия - тот гарантированно является манипулятором. И не суть важно, понимает ли он что манипулирует, или же действует бессознательно. Почитайте литературу по манипуляциям, а затем присмотритесь к нему - увидите очень много интересного.

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К чему ведут манипуляции в Ваш адрес, которые Вы "глотаете" без реакции на них - я написал выше.

В моём лично случае, когда я начал сводить к минимуму отношения с манипуляторами и научился техникам противодействия манипуляциям, куча психосоматических заболеваний, которые изрядно портили мне жизнь десятилетиями, вдруг "ни с того, ни с сего", быстренько исчезли сами собой.

Стоит ли Вам прекратить или свести к минимуму какие-то отношения ради того, чтобы у Вас исчезла психосоматика? Решайте сами. Универсального рецепта нет.

Я лично убеждён - в моём случае оно того точно стоило (жить без психосоматических проблем мне лично намного комфортнее, чем сохранять некоторые отношения).опубликовано econet.ru

Автор Павел Евлахов

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