Обесценивание может быть разным. Например, когда мы принижаем значимость чьих-то успехов, достижений. Это не очень этично. Но есть обесценивание, которое выступает защитным механизмом для психики. Вот в каких случаях полезно применять такое обесценивание.

Нас не учат искусству обесценивания. На самом деле это очень важный механизм для выживания и полноценного существования психики. Мы им пользуемся все, только в большей или меньшей мере. В зависимости от разных причин, например, личностной организации, воспитания, осознанности и общих условий внешней реальности.

Искусство обесценивания

«Та не парься ты», «забей», «это все ерунда»... каждый из нас не раз слышал в своей жизни. Наверное, иногда в этом есть потребность, но такое упрощение имеет, как правило, общее действие. В нем можно не только обесценить ситуацию или проблему, но и себя, свои чувства. Это может создать новую проблему: конфликт между собой настоящим, своими потребностями и чем-то ещё.

Иногда мы придаём большую значимость по сути незначительному. Например, в магазине у продавца скопилось много пассивной агрессии, и она под предлогом своей работы сказала или сделала замечание на кассе грубым тоном, что вы забыли взвесить апельсины. «Как она могла», «да что она себе позволяет», тут могли наподключаться ваши внутренные переживания, стыда, вины, злости по другим поводам, и заиграл оркестр для мысленной жевачки на целый день. Как раз тут важно уменьшить ценность слов этой женщины и ситуации как таковой.

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Конечно, по каким то причинам все ваши чувства имеют место быть в данный момент, и важно понять, что на самом деле произошло, ведь продавщица всего лишь женщина которую вы, возможно, видите первый и последний раз в своей жизни, и то, как она говорила, - это не лично про вас, а что-то именно про неё, и по сути не относится к ее работе, касается только ее.

Важно уметь давать «местную анастезию», а не парализовать всю систему чувств. Конечно, этому искусству нужно учиться. Ведь с одной стороны, обесценивая всегда то, что больно и неприятно, мы, может, и облегчаем силу боли, но там же теряем что-то от себя.

Поэтому снижаем градус ситуации, при этом удерживаем значимость своих чувств здесь и сейчас, стараемся разглядеть в течении нашей неповторимой жизни себя - вот главная задача качественной работы такого защитного механизма.опубликовано econet

Автор Павлик Светлана

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