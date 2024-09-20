Обида – это только ваш выбор

Мы сами себе хозяева в плане акцепта или отторжения разрушающих поступков, слов и эмоций. Если не включать периодически здоровый скептицизм, так можно в любом фильме, или книге видеть намеки на себя. А так же, паранойя обид может захлестнуть вас прямо на пустом месте, если конечно вы себя сами подготовили к этому.

Действительно, это только ваш выбор: обижаться на кого-то, или нет. Принимать, или не принимать на себя волну чужого негатива. А так же - вчитываться ли в статусы бывшего в соцсетях в поисках скрытого обидного смысла. Рассматривать ли картинки и мемы на его странице, тем самым еще больше "раздраконивая" себя.

Про обиду

А можно просто улететь - на большом воздушном шаре своих собственных мечт и возможностей. Не высматривать в окошко - с кем это там идет мужчина? Не ловить отрывки слухов о нем. Да и самой не питать себя сладким ядом разговоров и воспоминаний.

Мужчина повел себя по отношению к вам некорректно - оскорбил, унизил, обесценил вдрызг. Что делать в этой ситуации? Распустить нюни и буквально перестать жить? Или увидеть за этим очень "своевременным" скандалом новый интересный, и захватывающий виток своей жизни?

Мы сами себе хозяева в плане акцепта или отторжения разрушающих поступков, слов и эмоций. Если не включать периодически здоровый скептицизм, так можно в любом фильме, или книге видеть намеки на себя. А так же, паранойя обид может захлестнуть вас прямо на пустом месте, если конечно вы себя сами подготовили к этому.

Значит ждали от конкретного человека таких нехороших действий или реакций. Просто так ничего не случается, но и нет худа без добра. Обида как ключик способна открыть вам собственный "ящик" несовершенства. Понять, в чем "хромаете" вы сами, и так ли уж был неправ ваш оппонент.

А если дать вольно проявиться своим реальным эмоциям, не хитрить с собой - там глядишь, обида развеется, и уйдет куда-то. Не будет больше смысла ее лелеять. Особенно в отношениях с партнером, который был способен причинить вам боль.

Не забирать себе чужой надлом, проблемы в психике, и в жизни. Также надо иметь в виду, что у вашего обидчика могут быть болезненные реакции, обусловленные его травмами или образом жизни. Поэтому - бросьте!

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Это как лелеять свое желание достичь идеальной фигуры в период эпидемии. Вдруг становится все равно, и даже думаете: лучше бы я была толстой, но как раньше - счастливой и спокойной. Так и в ситуации ссоры. Подумайте - лучше бы я была как раньше одна, но весела, и полна жизни. Такие вот парадоксы обиды.опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Богданова

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