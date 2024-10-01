Обида – непосильная ноша: Как научиться прощать

Умение прощать – это то, что помогает справиться с обидами. Простить, означает проявить свою силу, преодолеть себя и возвыситься над ситуацией и обидчиками. Прощая и отпуская обиды, вы осознаете, что подобные проблемы вас больше не затрагивают, что вы счастливы. И когда в дальнейшем вы научитесь не принимать их близко к сердцу, то станете более радостными и здоровыми.

Официальная медицина признает наличие взаимосвязи между полным прощением и здоровьем человека. Обиды и разочарования являются непосильной ношей на физическом уровне. А акт прощения помогает снизить стрессы, тревожное и депрессивное состояние, построить крепкие и здоровые отношения, восстановить полноценный отдых и улучшить самочувствие.

Как научиться прощать и что для этого нужно

Упражнение «Просьба о прощении»

Сядьте, примите удобное положение, прикройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Вспомните обстоятельства, при которых вы причинили боль другому человеку: сознательно или неосознанно. Это могут быть резкие слова, которыми вы его ранили, поступки, даже взгляды или насмешки. Попробуйте поставить себя на место этого человека и ощутите боль, разочарование или гнев, которые мог испытать тот человек.

Представляя себе этого человека, мысленно назовите его по имени. Скажите, что вы понимаете, какую боль ему принесли, почувствовали ее, и просите у него прощения. Желание прощения должно быть искренним, идти от сердца. Повторяйте эту просьбу несколько раз и откройте свое сознание для возможности быть прощенным.

Упражнение «Простить себя»

Проанализируйте качества своего характера, за которые постоянно себя осуждаете. Например, вы упрекаете себя за болтливость, любовь к сплетням, раздражительность или зависимое поведение. Вы можете ненавидеть себя за трусость, за то, что постоянно упускаете шансы изменить свою жизнь и добиться большего, разрушаете жизнь вредными привычками.

Постарайтесь осознать, по какой причине эта неприемлемая часть вас существует, что ей движет? Подумайте, если это зависимость от еды, наркотиков или алкоголя, то какую свою потребность вы ею пытаетесь удовлетворить или какие страхи стараетесь заглушить? Если вы часто осуждаете других людей, то какие их особенности внушают вам отвращение, возможно, те, которые вы видите в себе и боитесь их осознать?

Осознайте лежащие в глубине вашего сознания страхи, желания, признайте их существование, смиритесь с тем, что они у вас имеются. А теперь прощайте себя за чувства, мысли или поведение, которое вы отвергаете – страх, стыд, осуждение. Искренне прощайте себя за все, что испытываете и отпускайте эти чувства.

Во время выполнения вы можете ощутить, что делаете это машинально, что на самом деле не можете заслужить прощения, и в дальнейшем будете поступать также. Но простите себя и за эти мысли и признайте, что хотите простить и это произойдет, когда вы будете готовы.

Упражнение «Прощая других»

Каждый человек когда-то испытал боль и негодование от предательства, ощутил раны от отношений, насилия, манипуляций. Вы перестали чувствовать обиду или боль при воспоминании о ситуации или человеке, который их вам причинил, не ощущаете гнев или разочарование?

Вспомните эту ситуацию с мельчайшими подробностями, когда вам причинили рану: сердитое выражение лица этого человека, уничижительные слова, жесты. Вспомните эту боль, ощутите ее и заново посмотрите на этого человека. Постарайтесь понять, что им двигало, что он чувствовал в этот момент: боль, страх, неуверенность, гнев, которые заставили его так поступить с вами.

Постарайтесь признать, что этот человек не является совершенством – он реален, уязвим, полон своих страхов и сомнений. Мысленно назовите его имя и предложите ему прощение, за боль, которую причинил, и постарайтесь искренне его простить. Если вы пока не готовы это сделать, то скажите, что у вас есть намерение его простить и повторять это упражнение сколько понадобится.

Эти упражнения вы можете делать в любое удобное время в течение дня. Если вы почувствуете любую негативную эмоцию, то сделайте паузу, осознайте свои мысли и чувства и постарайтесь себя простить и принять.опубликовано econet

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