«Обнаглевшая» женщина

Поговорим в статье о самоценности и уверенности в себе женщины, которую мужчины, иногда ошибочно воспринимают, как просто вопиющую наглость, завышенную самооценку и даже эгоизм.

Часто слышу, что женщина, которая действительно является достойной и внимания, и подарков и вообще хорошего и серьезного к ней отношения рассказывает о том, что когда она начинает это транслировать и соответственно себя вести, то есть ожидая этого от мужчины, то со временем слышит от него вот это – «а не обнаглели ли ты часом, дорогая?»

А не обнаглела ли ты, дорогая?

Ведь я уже её и в кафе водил, и пирожным угощал и даже букет был подарил, а она, видите ли, и дальше продолжает вести себя так, как будто ждет, что я и дальше буду за ней ухаживать и её всяко баловать. Ну наглость же чистой воды, иначе и не скажешь!

Стоит уточнить, что такая женщина, при этом умеет быть благодарной, радостной и приветливой. То есть она, конечно, знает, что она действительно достойна всего самого лучшего, но при этом, она не воспринимает все ухаживания и усилия мужчины, как сами собой разумеющееся, а это очень важно.

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Что же тогда не так? Ведь говорят, как ты сам к себе относишься и себя воспринимаешь, так и другие будут к себе относиться. Так почему же мужчина считает женщину, которая просто любит и уважает себя и хочет такого же отношения и от мужчины - обнаглевшим?

А дело в том, что вне зависимости, как Вы сами к себе относитесь Вам все равно иногда могут попадаться мужчины, которые не готовы так же к Вам относиться. Ну лень им, проще говоря. Не хотят они вот так всю жизнь напрягаться, не в кайф им все это.

Да, сначала они могут поиграть в джентельменов какое-то время, например, чтобы усыпить вашу бдительность и начать соответствовать тому мужчине, которого Вы бы хотели видеть рядом с собой, но совсем скоро все эти открывания Вам дверей, подача руки, внезапные сюрпризы им уже наскучат, тем более, если они поймут, что Вы «крепкий орешек» и Вас так просто голыми руками не возьмешь.

Вот тогда-то в ход идет обесценение всего вашего представления об отношениях между мужчиной и женщиной. Начинаются обвинения в том, что вы обнаглели в конец и он уже и так много всего для Вас сделал и много на Вас потратился, поэтому пора бы уже Вам стать более сговорчивой. И тогда вот этот самый момент все зависит уже только от Вас и от уровня вашей самооценки и осознанности.

То есть, если Вы понимаете, что мужчина просто не хочет особо напрягаться и так будет всегда, ведь именно такой он и есть, и с этим уже ничего не сделаешь, решайте - подходит ли Вам такой мужчина или нет? Но помните, что не имеет никакого смысла делать сок из апельсина и ждать, что на самом деле у Вас получится томатный или яблочной сок. Ведь так просто не бывает.

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Мужчина либо хочет что-то для Вас делать и либо принимает ваши взгляды на отношения или категорически не принимает и будет постоянно пробовать как-то переломить Вас и нарушить ваши границы. Поэтому выбор здесь только за Вами.

Вы или поддаетесь на это, поверив, что Вы и правду что-то немного обнаглели и пора бы Вам уже немного снизить свои требования, а то так и одной можно остаться. Или же Вы твердо убеждены, что с вашими представлениям об отношениях все в полном порядке и Вы действительно достойны всего самого лучшего, но при этом Вы так же готовы дарить свою любовь, внимание и теплоту, но только действительно заинтересованному и достойному Вас мужчине.

Если да, значит на меньшее Вам просто нет никакого смысла соглашаться, ведь вы знайте, что все у Вас будет хорошо и вы еще обязательно встретите своего мужчину. Поэтому верьте в себя, верьте в свою ценность, а мужчин, которые пытаются убедить Вас в обратном - воспринимайте просто как уроки и испытания, которые хотят проверить Вас на прочность ваших взглядом и убеждений.

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И вот когда Вы сможете с достоинством пройти все эти уроки, когда они помогут Вам еще раз утвердиться в правильности своих убеждений и главное не сломаться, когда все те, кто не разделяет ваших взглядов уже отсеются – вот тогда-то и появится Тот, кто с большим удовольствием окружит Вас своей заботой, вниманием и нежностью.

Тот, кто действительно разделит все ваши взгляды на отношения, кто не будет Вас ломать и обвинять в наглости и несовременности взглядов, а будет просто любить, а Вы - его. Дождитесь такого мужчину и не соглашайтесь на меньшее. Помните - Вы действительно достойны этого. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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