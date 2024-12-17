Чужая ложь бывает успешной не только из-за талантов обманщика. Зачастую мы сами помогаем себя обманывать. Например, это происходит, когда мы дорожим отношениями или не хотим показаться слишком подозрительными. Вот несколько причин, по которым сложно обнаружить ложь.

Определить, лжет ли вам человек или нет, достаточно сложно. Возможно лучшее что мы можем сделать, это избавиться от собственной лжи, то есть не обманывать себя, что мы с легкостью сможем определить когда нам лгут. Вот основные причины, по которым обнаружение лжи так сложно.

Почему ложь сложна для обнаружения

1. Предвзятость

Мы доверчивы по умолчанию. Даже в исследованиях, где людям говорят, что информация предоставленная им, будет на 50% ложь и 50% правда, участники склонны к доверию и считают большую половину правдой. Эта предвзятость даже более выражена в отношении людей которых мы любим.

2. Социальность

Обвинять кого-либо во лжи неудобно и невежливо. Итак, наше чувство приличия и социальный этикет часто удерживают нас от излишней подозрительности.

3. Стереотипы

Исследование ясно показывает, что люди склонны слишком полагаться на стереотипные сигналы обмана. Например, распространено мнение, что лжец не может смотреть вам в глаза, почесывает нос, тихо говорит и пр.

4. Отсутствие мотивации

Никто не обманывает «в лоб», обычно лжецы начинают обман, в вопросах которые вам безразличны. Изначально вас не будут обманывать в очевидных вещах. Таким образом у вас скорее всего не будет, особой мотивации пытаться проверить правдивость рассказа.

5. Баланс сил

Для раскрытия лжи вы должны привести массу доказательств, это крайне затратно. В то время как для распространения и продуцирования лжи необходимо гораздо меньше усилий. Более того, успешная ложь – это навык, который можно развивать со временем. Фактически, есть веские доказательства того, что даже люди, которые обучены лучше распознавать ложь, не добиваются в этом большего успеха. Хорошие лжецы обычно берут верх. Это легче.

6. Вы боитесь последствий

Если вам ценны отношения, а партнеру нет, он может врать, чем меньше он ценит отношения, тем более неприкрытой будет его ложь. В некоторых случаях незнание может быть даже удобной альтернативой.

В целом можно сказать, что ложь другим, как и самообман, является крайне успешной стратегией, она сложна для обнаружения, а иногда даже выгодна и для тех кто обманывается. Но поскольку ложь искажает действительность, она является краткосрочной стратегией и вообщем тупиковой.опубликовано econet

Автор Соловьев Слава

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