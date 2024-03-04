Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Великолепный новый CX-90 от Mazda заменяет устаревший CX-9. Последний представлял собой отличный трехрядный кроссовер, но он устарел по сравнению с остальным рынком. Напротив, CX-90 определенно выглядит более современно. С одного взгляда Совершенно новый дизайн, полностью заменяющий CX-9.

Удовольствие от вождения для его размера

Отличный салон с оснащением премиум-уровня.

Все-таки немного тесновато в третьем ряду. Мне нравятся автомобили всех размеров и форм. Мне нравятся грузовики, маслкары, спортивные автомобили, фургоны, спортивные внедорожники... что угодно. Но мой образ жизни вращается вокруг семьи из пяти человек. У нас есть минивэн. 2-местные спортивные автомобили и малоэффективные внедорожники на самом деле не являются вариантом повседневного вождения. Но такие автомобили, как трехрядный CX-90, очень нравятся моей семье. Несколько лет назад мы совершили семейное путешествие на CX-9 2019 года выпуска . Было здорово. Но немного тесновато. Мы не путешествовали на CX-90 2024 года, но проехали на нем немало миль в день и в аналогичных зимних условиях. Это большое улучшение. Комфорт сидений и расположение органов управления Mazda CX-90 2024 года — все сделано хорошо.

Для Mazda CX-90 2024 года существует три варианта силовой установки. У каждого есть разные преимущества. Стандартные модели 3.3 Turbo оснащены 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 280 лошадиных сил (206 кВт) и большим крутящим моментом. Это очень хорошо, особенно с установленной восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Далее модели 3.3 Turbo S (на которых я ездил) добавляют еще около 60 л.с. (44 кВт) для более агрессивной езды. На мой взгляд, любой из этих вариантов является хорошим выбором. При использовании двигателя Turbo S теряется около 1 мили на галлон в экономии топлива в городе, но экономия топлива на шоссе и в смешанном цикле одинакова в обеих моделях. Так что выбор между ними будет сводиться к комплектациям и ценам.

Чтобы добраться до Turbo S, нужно перейти с цены базовой модели в 41 000 долларов США до примерно 53 000 долларов США в комплектациях среднего уровня. Это кажется большим скачком в цене, но средний показатель по сегменту уже приближается к 50 000 долларов, так что цена за хорошо оснащенную модель среднего уровня не является возмутительной.

Салон Mazda CX-90 прекрасен, особенно в этой самой топовой комплектации.

Третий вариант — подключаемая гибридная модель с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором. Аккумуляторная батарея емкостью 17,8 кВтч позволяет этой версии проехать до 26 миль (42 км) на одной зарядке. Общая производительность системы почти эквивалентна моделям Turbo S. Цены примерно такие же, как у Turbo S. Если вы много ездите по городу, это, пожалуй, лучший вариант за свою цену.