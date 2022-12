Один ключ к трём замкам. Прорыв в психотерапии

✅Известно, что недостаточное чувство собственного достоинства и низкая самооценка - это не полезно для человека. Но мало кому известно, что это один и тот же корень таких расстройств как эмоциональное выгорание, депрессия и психосоматика. Я наблюдаю это на практике регулярно и тому есть научное подтверждение, пишет Дина Синельникова, специально для читателей Эконет.ру

Ученые бернского университета провели исследование того, как заученные неверные установки мышления и поведения формируют чувство собственного достоинства, а так же о том, что происходит, когда самооценка занижена. Результаты исследования опубликовал журнал "Psychological Bulletin" в 2013-м году (Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 139, 213-240). https://uorth.files.wordpress.com/2013/01/sowislo_and_orth_2013_pb.pdf . "Психологический бюллетень" является всемирно влиятельным научным журналом в области психологии.

Про причины депрессии, эмоционального выгорания и психосоматика

А теперь разберём подробнее.

На первый взгляд депрессия, эмоциональное выгорание, психосоматика - это три разных диагноза, три разных расстройства с разными симптомами и с разными причинами возникновения.

Для начала, вспомним вкратце как выглядят эти три диагноза. Депрессия - это снижение либидо, раздражительность, беспокойство, вялость, апатия, угрюмое настроение, нарушения сна, потеря аппетита. Колоритное описание этого состояния: "грусть-тоска меня съедает". Вы лежите на диване и НИЧЕГО не хотите.

Эмоциональное выгорание - это плохое настроение, чувство неудачи, бессмысленности, страх не справиться с задачами, отсутствие интереса к работе или сфере ответственности, постоянная усталость, слабость, бессилие, низкая концентрация, высокая подверженность инфекционным заболеваниям. В случае эмоционального выгорания вы и рады бы хотеть, но организм ваш перегорел и вы ничего не чувствуете. Хотите, но не можете.

Ну, и коротко о психосоматике. Когда эмоциональный стресс вызывает физический дискомфорт - например, на фоне профессиональных или личных конфликтов - классически говорят о психосоматических заболеваниях. Из-за влияния психики на тело вы можете чувствовать себя плохо, при этом врач не найдет физической причины недомогания. У вас, к примеру, болит нога или голова, а врач говорит, что по всем показателям, вы здоровы как бык. Причину боли найти не может.

Депрессия, эмоциональное выгорание, психосоматика - это ничто иное или никто иной, как Змей Горыныч о трех головах. И у этих трех голов имеется одно туловище. И это туловище зовется "отсутствие или недостаток чувства собственного достоинства".

Разберем на конкретных примерах.

Пример №1.

Вы работали на благо компании, служили верой и правдой и вдруг вас увольняют.

У вас два варианта развития событий:

1. Впасть в депрессию и чувствовать себя выброшенным и никому ненужным или

2. Увидеть шанс сменить род занятий, город, должность, найти лучшее место. Если у вас установки с детства, что вы никому не нужны, что нужно не высовываться, нужно держаться за место, бояться его потерять и целый букет других ограничивающих навязанных убеждений, то вас ждет первый вариант - депрессия. Если же у вас заложенные установки, что вы достойны только хорошего, то вас ждет взлет и новый отрезок в жизни.

Пример №2.

Вы - крутой специалист и просто незаменимы, а компания вознаграждает вас ежегодно копейками, что едва хватает съездить один раз в год в достойный отпуск. Сначала вы соглашаетесь, потом негодуете про себя, потом бунтуете из-за такой несправедливости (опять же про себя), а потом пожар внутри опаляет вас так, что вы перегораете и вы уже ничего не чувствуете, как будто за стеклом наблюдаете жизнь вокруг.

И здесь тоже два варианта развития событий:

1. Вы терпите, как вас учили в детстве: сдерживать эмоции, не показывать их, а лучше вообще не чувствовать и вы в итоге выгораете или

2. Вы адекватно в первую же секунду, как почувствовали несправедливость в отношении вас, начинаете РЕАГИРОВАТЬ. Вы не терпите, зажимаясь, как пружина, которая потом бомбанет, но только не наружу. Вас ведь учили всё в себя реагировать. Реагировать - значит поговорить с директором о повышении, повысить квалификацию, найти другую должность, фирму, открыть свое дело. Как видите, палитра разнообразная.

Пример №3.

В вашем окружении нездоровая атмосфера, которая отравляет любой росток позитива: сплетни, перемывание костей, моббинг, вампиризм и т.д. Вы чувствуете, что происходящее отрицательно действует на вас, но вы списываете это на то, что вам показалось и что сплетничать и перемывать кости - это нормально, но всё же чувствуете себя поганенько. Вы не решаетесь высказаться, что вам это не нравится и вскоре у вас образуется чувство кома в горле, как вариант. Психосоматика непредсказуема. Может выстрелить, куда угодно, лишь бы обратить ваше внимание на то, что вашей психике не нравится.

Вариант развития событий и здесь есть:

1. Если вас с детства учили, что и как нужно чувствовать, думать и забивали на то, что у вас тоже могут быть мысли и чувства по какому-то вопросу, то добро пожаловать в отсутствие системы ценностей и обороны вашего внутреннего мира. В такой ситуации ваши чувства попирают на раз-два, учат вас жизни все, кому не лень и вообще вас за человека не считают;

2. Если у вас здоровое чувство собственного достоинства, то у вы обладаете твердой собственной системой ваших ценностей и зорко охраняете границы своей личности.





Так что хорошо бы взглянуть на себя с точки зрения собственного достоинства и самооценки.

Теперь вы знаете, с чем бороться, как не допустить появления этих расстройств. А переписать установки мышления, поведения и восстановить ваше чувство собственного достоинства поможет специалист. Психика - дело тонкое. Самодеятельность здесь не приветствуется.

Берегите себя.опубликовано econet.ru.

Автор Дина Синельникова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир!