Один вопрос, который изменит вашу жизнь к лучшему

Вы же не знаете своего будущего, тогда зачем через него переживать? Разве в этом есть какой-то смысл? Лучше жить здесь и сейчас...

Бывает мы просто не знаем, как нам поступить правильно. Не понимаем что делать и куда двигаться дальше. Такое ощущение, что наша жизнь зашла в тупик и неизвестно как оттуда выбраться. Наверное, каждый в своей жизни хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией.

Всему свое время

И вот если у вас тоже иногда возникают такие ситуации, то я предлагаю вам воспользоваться одним вопросом, который, по крайней мере лично мне, всегда очень помогает понять, как же лучше поступить в тех или иных обстоятельствах.

Этот вопрос звучит так: "Мое решение - это то, что действительно сделает меня счастливым или нет? Это то, что действительно хочу именно я или это просто мысли и взгляды других, которые я принял за собственные?" Или подумайте, а действительно ли это именно то, чего вы, по вашему мнению, заслуживаете и о чем так давно мечтали или все же нет?

Будьте честными с собой, когда будете отвечать себе на эти вопросы. Прислушайтесь к себе, а потом просто сделайте это. И будь, что будет. Вы сделали все, что могли и все, что от вас зависело. Теперь все в руках божьих. Доверьтесь ему и он все устроит самым лучшим образом для вас. Даже лучше, чем вы могли себе когда - нибудь представить.

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Главное не бояться ошибок, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а это же не про вас, верно? И еще очень важно всегда оставаться верным себе и своему сердцу. Тогда вы сохраните гармонию внутри себя, а это самое главное, поверьте мне - человеку, который долго искал эту гармонию снаружи, а потом наконец нашел её внутри себя самого и теперь хранит как самый драгоценный клад. Ведь так оно, собственно говоря, и есть.

Знайте, что эти вопросы выведут вас на свет с вашей темноты в которой вы, возможно, уже так давно заблудились и с которой все никак не можете найти выхода. Просто прислушайтесь к своим ответам и знайте, что в концов- концов все будет хорошо. Ведь все ваши ошибки и попытки - это опыт, который со временем приведет вас именно туда, где вы и должны быть. И сейчас вы тоже именно там, где и должны были быть.

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Просто всему свое время. Поэтому не волнуйтесь и попробуйте хоть немного расслабиться, ведь иногда это просто необходимо. Доверьтесь себе. Доверьтесь Богу или Высшей силе, или Вселенной. Назовите это как угодно, но просто доверьтесь этому потоку и плывите вместе с ним. Все будет так, как должно быть. Да, не всегда именно так, как вы того хотите. Но это не значит, что хуже. Скорее даже наоборот - лучше. Просто поверьте в это и расслабьтесь.

Вы же не знаете своего будущего, тогда зачем через него переживать? Разве в этом есть какой-то смысл? Лучше жить здесь и сейчас. А там ... как Бог даст. Просто делайте все, что от вас зависит и будь, что будет. Ведь вы же знаете, что все непременно выйдет к лучшему, правда ...? Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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