Одинокие женщины и дети "для себя"

Если мать хочет, чтобы ребенок психически развивался, она должна следовать его желаниям, а не он должен обслуживать ее сексуальные желания. А для этого она должна любить и быть любимой отцом ребенка.

Не всегда женщине удается построить отношения с мужчиной и родить от него ребенка. Но желание родить и воспитать ребенка бывает настолько сильным, что женщина может найти варианты, как это сделать. И они могут быть разные. От случайного мужчины (конечно, здесь есть определенный риск), от мужчины, с которым она едва знакома, от мужчины, с которым она находится в отношениях, как правило, непродолжительных. В последнем варианте уход от мужчины сопровождается фразами о недоверии к мужчинам, о разочаровании в них. Мужчина, как правило, выполнив функцию «осеменителя», больше не нужен такой женщине. И основной ее посыл: «Я сама буду воспитывать своего ребенка! Мужчина мне для этого не нужен. Нам и без него хорошо. Мы без него проживем». Откуда такая потребность женщины воспитывать ребенка для себя?

Нарциссические матери и их дети. Последствия воспитания

Наверное, я вас не удивлю, что скажу, что корни этого идут из детства женщины, которая воспитывалась нарциссическими родителями. Как правило, мать такой женщины не имела любовных, доверительных, сексуальных отношений с мужчиной и использовала своего ребенка как объект для удовлетворения своих потребностей. Ребенок ей нужен для того, чтобы быть пластырем для своих нарциссических ран. На ребенка в таких отношениях возлагается непосильная ноша – он должен компенсировать ее нехватку в мужчине или даже заменить его.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Еще до зачатия такая женщина представляет себе ребенка как свое продолжение, которого можно использовать в своих целях, чтобы ощущать себя особенной. Некоторые женщины во время беременности бывают чересчур поглощены своей внешностью, своим здоровьем, ощущением комфорта, у других возникает мысль, что «мой ребенок должен быть лучшим, и все для него должно быть лучшим». Нарциссическая мать привязана больше к образу своего ребенка, чем к нему самому.

«Будущая нарциссическая мать может быть либо слишком отстранена, либо чересчур вовлечена в ситуацию, связанную с беременностью, но в любом случае она поглощена собственными переживаниями, а не сосредоточена на ребенке, который скоро появится в этот мир из ее тела». С.Хотчкис

Когда у нарциссической матери появляется ребенок, он смотрит на нее с любовью, реагирует на каждое ее прикосновение, на ее запах, звуки голоса, и она отвечает ему тем же. Больше ни один человек в этом мире не заставит чувствовать ее столь значимой и особенной. Ни один человек не принадлежал ей так, как он. Мать начинает попадать в слияние с ребенком. Но ребенок растет, развивается, познает мир, начинает отдаляться от матери. Она же начинает всеми силами притягивать его к себе, не давая выйти из симбиотических отношений. Ею движет страх потерять эту связь.

Одним из способов сохранить эту связь является поддержание у ребенка ощущения всемогущества. Вторым способом является выстроить такие отношения с ребенком, чтобы он не нуждался в партнере в будущем, то есть пропагандировать ребенку, что мама у него лучше всех, что ему никто больше не нужен. Некоторые матери свои отношения с детьми переносят в кровать.

«Мне 26, я живу с матерью в однокомнатной квартире. Всю жизнь она воспитывала меня одна. С детства она всегда ходила при мне в нижнем белье, мне нравилось вместе с мамой ходить в магазины и смотреть, как мама выбирает себе нижнее белье. В подростковом возрасте я стал фантазировать о маме. Это вылилось в то, что я сильно ревновал маму к другим мужчинам. Когда она привела одного мужчину в нашу квартиру, я просил маму, чтобы он ушел, чтобы она не спала с этим мужчиной, а только со мной, и каждый день говорил ей об этом. Потом она все-таки она рассталась с ним. Мы стали спать с мамой вместе».

Этот губительный и яркий пример отлично иллюстрирует то, как строятся отношения нарциссической матери и ее уже повзрослевшего сына. Можно наблюдать, как мать в этих отношениях удовлетворяет свои сексуальные потребности за счет своего ребенка, начиная от совместных покупок нижнего белья и его демонстрации до инцестуальных отношений в кровати. У такого ребенка практически нет шансов отделиться от своей матери, выйти из этих симбиотических отношений и построить нормальные отношения с девушками. Этот молодой человек зависим от матери эмоционально и психологически.

Нарциссическая мать предъявляет к ребенку «взрослые» требования, так как одним из ее желаний является то, чтобы ребенок быстрее повзрослел, научился вести себя «по-взрослому». Другими словами, ребенок в этих отношениях стать для такой матери Взрослым или Родителем, который «должен» залечить раны ее детства, удовлетворив ее потребности.

Дети таких матерей, как правило, имеют большие трудности в построении любовных отношений. Они чувствуют себя несчастными и ответственными за жизнь и счастье своих матерей, зависимы от них. В таких отношениях отсутствует образ отца как такового, образ «третьего» в отношениях. Ребенок воспринимает эти отношения как «мать + ребенок». Более того, матери всяческими способами пытаются донести до детей (это чаще касается дочерей), что мужчинам доверять нельзя, что они эгоистичные, могут воспользоваться ими. Если девушка все-таки пытается строить отношения с мужчинами и терпит раз за разом провал, теория ее мамы о том, что мужчины именно такие, подтверждается.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Отношения «мать + ребенок» - это отношения, где ВСЯ любовь дочери или сына направлена на мать, а на отношения с мужчиной/женщиной ее уже не остается. А если и остается, то только малая часть. Другими словами, у мужчины или женщины не хватит ресурсов для того, чтобы полюбить другого человека и построить с ним отношения.

Есть ли выход из такого симбиоза матери и ребенка? Ответом на этот вопрос будет высказывание МакДугалла: «Если мать хочет, чтобы ребенок психически развивался, она должна следовать его желаниям, а не он должен обслуживать ее сексуальные желания. А для этого она должна любить и быть любимой отцом ребенка».опубликовано econet

Автор Анастасия Рагулина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet