Одна и голодна. Техника для работы с пищевой зависимостью

Мы все время спешим, торопясь переделать множество дел. И часто едим автоматически, не замечая, что употребляем и в каком количестве. В результате может произойти не насыщение, а перенасыщение. Вот как можно научиться контроилровать себя в еде.
Мы можем просто быть в осознанном контакте с тем, что мы едим. Иногда мы кушаем и не совсем осознаем, что едим, делая это на "автомате". Наш ум не присутствует за столом. Когда наш ум не присутствует, мы смотрим, но не видим, мы слушаем, но не слышим, мы едим, но не знаем вкуса еды. Не контролируем количество и не всегда можем остановиться, когда приходит чувство насыщения. Как правило, остановка происходит от чувства перенасыщения (переедания).
Предлагаю вашему вниманию технику для работы с пищевой зависимостью.
|
Одна/один и голодна/голоден
Какую еду выбираете?
Почему?
Чем это важно?
|
Не одна/один и голодна/голоден
Какую еду выбираете?
Почему?
Чем это важно?
|
Одна/один и не голодна/голоден
Какую еду выбираете?
Почему?
Чем это важно?
|
Не одна/один и не голодна/голоден
Какую еду выбираете?
Почему?
Чем это важно?
Заполняем таблицы справа налево.
|
1 Критерий
|2 Значение
|
3 Конкретика
|
Для уверенности в себе
|Это признак достатка, высокого уровня, качества жизни
|
Лобстер-1 большой
|Удовольствие, богатство
|Экзотика, благополучие, это кушают богатые люди
|
Устрицы-5 штук
|
Забота, спокойствие
|Мясо-это сытость
|
Утиная грудка-300 гр
|
Уверенность, достаток
|Я могу себе такое позволить
|
Тигровые креветки-500гр
|
Удовольствие, стабильность
|Люблю и успокаивает
|
Вино белое, сухое – 100 мл
|
Удовольствие, благосостояние
|Вкусно, еда не на каждый день
|
Манго-1шт
|
И тд
|И тд
|
И тд
|
1 Критерий
|2 Значение
|
3 Конкретика
|1 Критерий
|2 Значение
|3 Конкретика
|
1 Критерий
|2 Значение
|
3 Конкретика
Как правило, здесь наступает маленький ступор от осознания того, что например потребность в заботе можно удовлетворить, съев утиную грудку, потребность в сексе и удовольствие - наевшись шоколадных конфет и чтобы достичь уверенности в себе нужно васего-навсего съесть тигровую креветку и тд.
6. Выписываем те критерии, которые чаще всего встречаются. К каждому критерию записываем минимум по 30-50 вариантов, как мы можем по другому, другим способом достичь этого критерия? Пример: Удовольствие можно достичь…….1, 2, 3,…….26, ….35.....50 своих вариантов. Получиться больше, пишите больше.
7. Едим осознанно! опубликовано econet
Автор: Светлана Правдина
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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