Однолопастная плавающая ветряная турбина обещает половину стоимости и большую мощность

Такой плавучей морской ветряной турбины мы еще не видели. Ее инновационные однолопастные турбины решат несколько проблем, снизив затраты и время простоя, используя одну огромную лопасть без каких-либо причудливых активных элементов управления шагом.

Гигантские однолопастные турбины могут генерировать больше энергии в плавучих морских массивах за половину стоимости традиционной конструкции.

Такой плавучей морской ветряной турбины мы еще не видели. Touchwind утверждает, что ее инновационные однолопастные турбины решат несколько проблем, снизив затраты и время простоя, используя одну огромную лопасть без каких-либо причудливых активных элементов управления шагом.

Большинство лучших в мире ветровых ресурсов находятся далеко от берега, в океане, слишком глубоком, чтобы его можно было эксплуатировать с помощью типичных турбин с фиксированной башней. Таким образом, глубокое море может внести огромный вклад в экологически чистую энергетику, создавая при этом гораздо меньше проблем для жителей и дикой природы, чем береговые ветряные электростанции.

Но технология использования морского ветра с помощью плавучих устройств, закрепленных на морском дне, еще далека от завершения, поэтому сейчас идет своего рода золотая лихорадка, поскольку некоторые радикально разные конструкции конкурируют в спецификациях, в волновых резервуарах и в испытаниях прототипов. Все они надеются найти золотую середину между стоимостью, выработкой электроэнергии, стоимостью, долговечностью, надежностью, стоимостью, простотой изготовления, простотой установки и обслуживания, стоимостью, стоимостью и стоимостью.

Плавучие поплавки-бочки прикреплены к морскому дну.

Голландская компания Touchwind предложила интересный вариант этой идеи... вака-вака . Он спроектирован вокруг массивного цельного ротора, установленного на конце шеста, накинутого на большую бочку, а под ним висит большой плавающий буй.

По словам Тачвинда, изготовление этой огромной двойной лопасти должно стоить примерно на 30% дороже, чем трехлопастные конструкции на традиционных турбинах. Он не требует каких-либо дорогостоящих активных систем управления шагом лопастей, и там, где большинству стандартных турбин необходимо отключаться при скорости ветра выше 25 или около того м/сек (90 км/ч / 56 миль в час), эта турбина рассчитана на скорости как высокая — 70 м/сек (252 км/ч / 157 миль в час). Меньше времени простоя означает больше продуктивных часов и больше энергии.

Лопасть крепится к мачте под небольшим углом вверх. При низкой скорости ветра мачта наклоняется вверх, и лопасть фактически удерживается над водой с помощью свисающего буя. Но когда скорость ветра усиливается и лопасть начинает быстро вращаться, она развивает подъемную силу, подобно несущему винту вертолета, и начинает тянуть мачту в вертикальное положение.

При более высоких скоростях ветра большая лопасть поднимает башню вертикально, открывая ветру меньшую часть.

Таким образом, при высокой скорости ветра он прилегает почти ровно к горизонту, что значительно ограничивает способность ветра вращать его быстрее. И когда это происходит, буй поднимается из воды, становясь балластным грузом, противодействующим подъему главной лопасти, помогая уменьшить нагрузку на якоря морского дна и не позволяя всему этому взлететь и начать новую жизнь, где никто не знает его названия.

Как и многие другие плавучие конструкции, он не зависит от направления набегающего ветра и будет пассивно плавать, чтобы всегда ориентироваться в оптимальном направлении.

Touchwind утверждает, что данная конструкция позволяет легко изготовить практически любой портовый объект, способный выдержать 200-метровую (656-футовую) лопасть, необходимую для турбины мощностью 12 МВт, и ее также легко отбуксировать на площадку и прикрепить к заземляющий анкер и кабель вывода электроэнергии для установки.

Компания завершила производство прототипов как наземных, так и плавучих платформ в небольших масштабах и начинает расширять испытания благодаря новым инвестициям японской судоходной компании Mitsui OSK Lines.

«Уже год мы вместе работаем над дальнейшим развитием нашей плавучей ветряной турбины», — заявил в пресс-релизе основатель и генеральный директор Touchwind Рикус ван де Клиппе. «Полевые испытания ротора диаметром 6 м находятся в полной подготовке на озере Оствоорне в Нидерландах. Благодаря акционеру MOL и ее инвестициям мы можем ускорить нашу программу испытаний, доказать нашу технологию и сократить время выхода на рынок».

Мы не уверены, когда компания планирует работать в больших масштабах, и, к сожалению, на данном этапе нет прогнозов о том, как может выглядеть приведенная стоимость энергии (LCoE) от этих чудовищ. Поэтому трудно оценить, насколько конкурентоспособным он может быть при коммерческом развертывании, если предположить, что разработка и финансирование пройдут без особого драматизма.

по материалам https://newatlas.com