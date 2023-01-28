Он будет таким, каким вы его видите

Думать о плохом всё равно, что мечтать о неприятностях. Так устроено тонкое тело человека, психика, подсознание, кому как привычнее.

Если вы будете постоянно бояться того, что вам изменят, вас обманут, предадут, вы тем самым будете создавать в эфире картину будущего, таким, как вы его видите. Это словно программирование вашей субъективной реальности.

Думайте о хорошем!

Многочисленные опыты, в том числе научные доказали: если вы будете думать очень хорошо о вашем муже/жене, что этот человек всегда будет верен вам, что он любящий, заботливый и т.д. он непременно таким будет. Возможно сейчас он совершает ошибки и ведёт себя порой не очень достойно, но ваша твёрдая вера в него изменит его подсознание.

Помните что такое заговоренная вода? Когда "бабушка" заговаривала воду и давала выпить больному и он немедленно шёл на поправку даже в самых тяжёлых случаях.

"Заговаривайте" всё - воду, пищу, пространство вашего дома, благовония, свечи... всё! Пусть ваш любимый человек будет словно в объятиях вашего позитива, вашей веры и любви!

Слова внешние (речь) и внутренние (мысли) способны менять вашу реальность, ваше сознание, ваших близких.

В это нужно верить и действовать в позитивном ключе.

Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно. Сделайте мечты о качествах вашего любимого повседневной практикой, не идите на поводу разочарования, не опускайте руки, в этом мире всё возможно с верой и любовью!

Но на это потребуется время, научитесь терпению, вере, состраданию и будьте счастливы со своими любимыми!опубликовано econet

Автор Ханна Саварская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet