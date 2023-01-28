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Он будет таким, каким вы его видите

Источник: facebook.com 28 января 2023 6572
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Думать о плохом всё равно, что мечтать о неприятностях. Так устроено тонкое тело человека, психика, подсознание, кому как привычнее.

Он будет таким, каким вы его видите

Если вы будете постоянно бояться того, что вам изменят, вас обманут, предадут, вы тем самым будете создавать в эфире картину будущего, таким, как вы его видите. Это словно программирование вашей субъективной реальности.

Думайте о хорошем!

Многочисленные опыты, в том числе научные доказали: если вы будете думать очень хорошо о вашем муже/жене, что этот человек всегда будет верен вам, что он любящий, заботливый и т.д. он непременно таким будет. Возможно сейчас он совершает ошибки и ведёт себя порой не очень достойно, но ваша твёрдая вера в него изменит его подсознание.

Помните что такое заговоренная вода? Когда "бабушка" заговаривала воду и давала выпить больному и он немедленно шёл на поправку даже в самых тяжёлых случаях.

"Заговаривайте" всё - воду, пищу, пространство вашего дома, благовония, свечи... всё! Пусть ваш любимый человек будет словно в объятиях вашего позитива, вашей веры и любви!

Он будет таким, каким вы его видите

Слова внешние (речь) и внутренние (мысли) способны менять вашу реальность, ваше сознание, ваших близких.
В это нужно верить и действовать в позитивном ключе.

Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно. Сделайте мечты о качествах вашего любимого повседневной практикой, не идите на поводу разочарования, не опускайте руки, в этом мире всё возможно с верой и любовью!

Но на это потребуется время, научитесь терпению, вере, состраданию и будьте счастливы со своими любимыми!опубликовано econet

Автор Ханна Саварская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Ханна Саварская психология жизнь

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