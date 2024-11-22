Он и Она: главный секрет отношений

Вот человек преодолел рубеж детства и юности, но сеперации от родителей не произошло. Сможет ли он построить гармоничные отношения с партнером? Создать полноценную семью? Сценариев возможных отношений будет немало, но все они окажутся не совсем благополучными. Почему так происходит? Важно, чтобы родители со своей стороны способствовали сепарации.

Очень важным, а, возможно, и единственным условием создания успешных женско-мужских отношений является сепарация от родителей. И наоборот: причиной расставаний (когда «не сошлись характерами», «лодка семьи разбилась о быт» и т д) тоже является сепарация. Точнее, ее отсутствие. Что же это такое и почему она так важна? Давайте разбираться.

Сепарация от родителей - ключевое условие успешных женско-мужских отношений

Сепарация (от лат. Separatio) – отделение. Уточняю: внутреннее, психологическое отсоединение/отделение от родителей. Если по-простому, то сепарация – это движение к психологической зрелости и самостоятельности. Можно, конечно, уехать из дому в другой город или даже страну. Но это будет только физическое отделение, а не психологическое.

В физике если молекулы распадаются, то от их распада образуется энергия. И, наоборот, если молекулы образуются, то для этого нужна энергия. Точно также для создания и поддержания партнерских отношений нужна энергия, которая образуется от рассоединения с родителями. Когда не надо папу выслушивать про его рабочие дела, маму пожалеть, к бабушке-дедушке съездить и вообще сидеть с ними всю оставшуюся жизнь. Т. е. человек как бы забирает внимание и энергию из детско-родительских отношений и перенаправляет ее в профессиональную деятельность и в построение отношений с мужчиной или женщиной. Здесь очень важно, чтобы не было чувства вины, переживаний. За то, что хочешь встретиться с молодым человеком, пойти на дискотеку с подругами, а не поехать с мамой на дачу. В эти чувства уходит энергия, много энергии!

В норме этой энергии должно хватить и на профессиональную деятельность, и на отношения. Если есть дефицит, то обычно у нас получается себя реализовывать только в одной сфере: или на работе мы делаем успешную карьеру и зарабатываем много денег или в семье у нас все хорошо, а дом наполнен уютом и теплом. Нам сложно совместить эти две ключевые сферы.

Очень важно, чтобы родители способствовали сепарации. Что значит «способствовали»? Детско-родительская связь напоминает пуповину. Сначала пуповина ребенка с мамой, когда он у нее в животе, - физическая. Через пуповину он получает питание. Потом после рождения пуповина становится психологической: ребенок продолжает напитываться в своей семье – поддержкой, любовью, а также разными правилами, программами. И это позволяет ему видеть ориентиры, формировать на этой основе свое собственное «Я».

Хорошо, когда психологическая пуповина потихонечку оскудевает. Здесь все, как в физиологии: когда плацента перестает выполнять свою необходимую функцию, тогда ребенку весом в 3,5 кг ничего не остается делать, как родиться - питания внутри мамы уже недостаточно.

Точно также должно наступить пересыхание психологической пуповины: родителям важно меньше давать денег, эмоционально дистанцироваться, меньше совершать совместных дел (погулять, отметить праздник, съездить отдохнуть). В 18-20 лет ни о каком совместном отдыхе речи уже не идет: родители отдельно проводят время и отдых, их взрослый ребенок отдельно со своими друзьями, девушкой/молодым человеком.

Родители по максимуму объединяются друг с другом, усиливая крепость себя как пары, как бы подталкивая (тут главное не ВЫталкивать, а ПОДталкивать!) своего взрослого сына или взрослую дочь: «На выход!» И взрослый ребенок чувствует себя даже не внутри, а рядом с этой парой уже не очень уютно, как третий лишний. Он как бы не у дел остается. И ему не остается ничего, кроме как пойти в свою взрослую жизнь.

В результате обе стороны в выигрыше: между родителями как супругами связь только укрепляется. У них вообще начинается «золотой век», «эпоха ренессанса» в их отношениях. И ребенок укрепляется в своей внутренней взрослости, идет в социум, чтобы там себя проявить и реализовать.

Это так сказать, идеальный вариант.

Но бывает и по-другому. Давайте рассмотрим два наиболее встречающихся случая.

Семья неполная. Мама одна «тянет» детей. Вариант: «Как бы прожить и обеспечить. Как бы все успеть сделать: с работы прибежать, всех напоить, накормить, спать уложить. Маникюр самой себе в ночи сделать – если время и силы останутся. Нет, не осталось. Ну, ладно. И так неплохо»

Вариант: «Как бы прожить и обеспечить. Как бы все успеть сделать: с работы прибежать, всех напоить, накормить, спать уложить. Маникюр самой себе в ночи сделать – если время и силы останутся. Нет, не осталось. Ну, ладно. И так неплохо» Семья полная. Но папа не очень включен в жизнь семьи. Все как-то больше или на работе, или в гараже с друзьями, или на своем любимом диване перед телевизором. Т.е. он как бы есть формально, но психологически его нет. И семья формально тоже как бы есть. Но родители как на разных планетах живут. Вот уж точно: «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры». Это тот самый случай, когда на консультации просишь рассказать о своей родительской семье, и клиентка скупо говорит: «Я выросла в полной семье. Отношения между родителями были нормальные. Как у всех, короче. Ничего особенного».

В обоих случаях мама, скорее всего, или выполняет двойную функцию (за себя и за того парня), или встает на роль отца, начинает играть мужскую роль. И тогда место мамы оказывается свободным (в первом случае относительно, во втором – абсолютно). И ребенок испытывает дефицит мамы. Мамы как живого человека – ему не хватает общения. Мамы – как энергии любви, внимания, заботы. Есть внутренне ощущение ненаполненности всеми этими чувствами. Такое состояние дефицита. Какой-то внутренней пустоты, дырки.

И детская душа просит, ждет этой самой любви – именно материнской. Ищет принятия: «чтобы принимали меня такой, какая я есть», заботы: «хочу, чтобы обо мне заботились», поддержки: «чтобы меня поддерживали в трудную минуту». Именно это дает ощущение безопасности. А когда есть безопасность, то приходит чувство спокойствия, надежности жизни, своей устойчивости.

Казалось бы, с возрастом это ощущение должно меняться в сторону уменьшения. Но нет! Желание быть с мамой остается независимо от возраста, Более того, оно только нарастает. Чем меньше удовлетворено это желание в детстве, тем больше оно ощущается в зрелые годы. Но с мамой пару не создашь, и все вокруг говорят: «Тебе замуж пора».

И вот Она, уже взрослая, ищет или ждет мужчину.

Но имея внутреннюю детскую потребность в связи с мамой как любящим объектом и женскую потребность в связи с мамой как женщиной, Она бессознательно ищет в мужчине материнскую фигуру, которой ей не хватало в детстве. И чем сильнее связь ее с родительской фигурой, тем меньше шансов создать продуктивные партнерские отношения.

И здесь совсем неважно: это связь позитивная или негативная. Сила связи не имеет знака! Связь – это не обязательно положительная привязанность (прямо связь-связь, когда все так хорошо, душевно, близко). Это может быть очень противоречивая или дистантная связь (с закопанными обидами и претензиями, с невыраженной агрессией, с нежеланием быть похожей на свою маму и нежеланием, чтобы муж походил на папу). В обоих случаях (при отрицательной связи даже сильнее) психологическая пуповина слишком сильная.

И получается, что женщина ищет не мужчину, а маму в мужчине. У которого больше развито Женское, чем Мужское. Чтобы Он – такой добрый, внимательный, хорошо ее понимал и чувствовал. Не ругался. Матом – боже упаси! В общем, белый, мягкий, пушистый. С ним тепло и спокойно. Он согревает. И это первоначальный этап отношений.

Но проходит время, заканчивается конфетно-букетный период (обычно это 1 год, максимум 1,5). После чего эти отношения должны трансформироваться (впрочем, как и любые другие). И превратиться во ВЗАИМОдействие, а не просто продолжать быть ожиданием безусловной любви от другого человека на бесконечно долгое время. Мужчину это начинает тяготить.

А у Нее исчезает идеализация. Когда вдруг оказывается, что Он - вовсе не мама-папа, и тем более не идеальная мама-папа. И Он не может дать безусловную любовь. Она начинает обижаться на него, предъявлять претензии: «Ты изменился, ты раньше был другим!», начинает обсуждать Его с подружками. Происходит отыгрывание отношений на стороне, а не разрешение ситуации внутри пары. Наступает взаимное разочарование и напряжение внутри пары, которое не может длиться долго.

И тогда ситуация разрешается тремя способами:

Он и Она остаются в паре, но дистанцируются друг от друга – вариант, когда вдвоем, но не вместе. Они могут быть при этом прекрасными родителями, но не супругами.

Они могут быть при этом прекрасными родителями, но не супругами. Взаимные претензии и напряжение настолько сильные, что пара распадается. Происходит разрыв существующих отношений и поиск новых.

Происходит разрыв существующих отношений и поиск новых. Он и Она проживают этот кризис и переходят в новое качество отношений – уже взрослых отношений. Каким образом это происходит? Через осознание тяжести груза возлагаемых на партнера ожиданий. Через проговаривание своих чувств, своих ожиданий. Через открытую коммуникацию и отрытые конфликты (этот пункт обязателен!) Инициатором таких изменений в паре может быть один из супругов. Ведь семья – это система. А по законам систем, изменение одного элемента системы ведет к изменению всей системы.

Сепарация. Как много в этом слове… Мы проходим сепарацию в любом случае – раньше или позже, более или менее эффективно, с разными чувствами. Это длинный путь, иногда длиною в жизнь. И это всегда приобретение. Даже если кажется, что я что-то или кого-то утратила по этой дороге.

Например, свои огромные ожидания по поводу других людей, их отношения ко мне. Когда я понимаю, что точка взрослости наступает тогда, когда я перестаю искать для себя идеальную мать, идеального отца. И теряя свои иллюзии, я нахожу самое главное и ценное. Я нахожу себя.опубликовано econet

Автор Ирина Тримаскина-Рамирес

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet