Многие мужчины и женщины, якобы «делая ставку на свою «половину» на самом деле просто находят красивый фиговый листок для своего собственного паразитизма и отсутствия собственных способностей бороться за хорошую жизнь.

Он меня не ценит. Делала всегда для мужчины все — все что он хочет. Всегда ему рада, всегда ему лучшее и для него. Пришли к тому, что он меня не ценит. Вот такие претензии часто слышу при семейном консультировании. Разбираясь в хитросплетениях семейных конфликтов, очень часто встречаю следующую ситуацию.

Жертвую своей карьерой ради семьи и тебя

Многие мужчины и женщины специально создают семьи с более развитыми и успешными партнерами, …чтобы не развиваться самим!

То есть, мужчине или женщине откровенно лень получать высшее образование, лень добиваться успехов на работе, лень зарабатывать приличные деньги. Именно поэтому они создают такие любовные и(или) семейные альянсы, чтобы можно было жить «не напрягаясь».

Именно, в такого рода парах, чаще всего встречаю горестные вздохи, всхлипы и плачи по поводу того, что: «Я всего(всю) принес(ла) в жертву этого человека, помогал(а) ей(ему) во всем, был(а) рядом, учил(а) как правильно себя вести, направлял(а) по жизни, сам(а) отказался(ась) от карьеры… и вот надо же быть таким(ой) неблагодарной скотиной и бросить меня как раз тогда, когда у самого(ой) начался пик успеха! Ну, разве же это не скотство, и не свинство?! Он меня не ценит!»

Когда спрашиваешь таких «пострадавших от семейной неблагодарности» мужчин и женщин: «По вашим словам, вы решили принести себя в жертву своему мужу(жене). А сам ваш партнер вас просил об этом? Может быть он(а) как-то обговаривал(а) эту ситуацию, говорил(а) вам о том, что сейчас главная задача поставить все на кого-то одного из семьи, а вот затем все обернется сторицей и т.д.?». То обычно получаешь стереотипный ответ: «Вы знаете, никаких таких разговоров мы не проводили. Я решил(а) принести себя в жертву совершенно добровольно, из чувства большой любви. Разве в таких случаях нужно что-то обговаривать? Ведь есть некие неписанные правила, по которым все и живут…».

Вот что я хочу сказать по этому поводу. Конечно, неписанные правила есть. Есть они и в любовных и семейных отношениях. Однако вы прекрасно знаете, что нарушение даже официально писанных правил доказать, а тем более исправить до невероятности сложно. Что ж тогда требовать от правил не писанных! Но самое главное заключается в том, что:

Многие мужчины и женщины, якобы «делая ставку на свою «половину» на самом деле просто находят красивый фиговый листок для своего собственного паразитизма и отсутствия собственных способностей бороться за хорошую жизнь.

Увы, этот «фиговый листочек» нередко и на самом деле оказывается… фиговым, во всех многообразных смыслах этого слова. Происходит это в том числе и потому, что наши близкие люди – не слепые! Многие мужчины и женщины, безусловно, отдавая должное тем своим «половинам», кто «добровольно приносит себя им в жертву», тем не менее, отдают себе отчет в их некотором паразитизме, в стремлении «жертвуя малым», а на самом деле НИЧЕМ НЕ ЖЕРТВУЯ (так как большинство этих «добровольно жертвенных» мужей и жен ВСЕ РАВНО бы так и не получили бы престижного образования или не сделали бы сами карьеры) оторвать от жизни большой кусок счастья и материального благополучия. И как вы сами понимаете, это существенно снижает уровень их человеческой и семейной благодарности, уменьшает ту готовность «ответного принесения себя в жертву», на которую рассчитывают «добровольно отказавшиеся от собственного карьерного и финансового взлета» их «партнеры-прилипалы».

Что отсюда следует? Следует то, что никогда не следует считать окружающих глупее себя любимых. Нужно отдавать себе отчет в том, что та самая расчетливость, который мы нередко так гордимся, имеется и у наших близких, жен и мужей (и даже детей). И потому в жизни нередко возникает и такая ситуация:

Житейская расчетливость и прагматизм одного человека почти всегда наталкивается на расчетливость и прагматизм другого человека.

Тут уж, кого как кривая вывезет…

Кто-то из супругов, правда, сделав головокружительную карьеру, будет до конца своих денег искренне считать, что его(ее) половина «принесла свой собственный личный успех в жертву общего успеха», обеспечивать ее материально и торжественно отпраздновать «золотую свадьбу».

Кто-то мысленно скажет себе самому(ой): «Ладно, я до поры до времени потерплю эту прилипалу, которая сам(а) не хочет ни учиться, ни работать, а только болтается везде за мной как хвост и оказывает различные мелкие услуги. В конце концов, мне это пока удобно… А вот когда я добьюсь чего-то значимого, вот тогда я от него(нее) автоматически и избавлюсь…».

У кого-то карьера может оказаться «головокружительной» в прямом смысле этого слова. Тогда этот неожиданно вознесшийся наверх человек бросит того, кто с ним рядом не очень-то даже не очень-то и заметив, как и когда это произошло. Причина же этого также будет полностью понятна мне как психологу:

Чем выше уровень карьерной и финансовой лестницы тем более талантливые там прилипалы и паразиты.

То есть уровень мышления и поведения того, кто так старательно «приносил себя в жертву» и всячески «выталкивал наверх» свою половину, может элементарно оказаться недостаточным, чтобы конкурировать с теми более хитрыми и матерыми мужчинами и женщинами, что «плавают» на том самом более высоком уровне жизни, куда так хотел вытолкнуть свою «более перспективную половину» тот(та), кто так напрасно ждал(а) простой человеческой благодарности.

Что из всей этой описанной мною ситуации мы выносим? Выносим следующее:

Вывод 1. Если (допустим) за вашим стремлением отказаться от собственного образовательного, карьерного и финансового пути (или свести все это к минимуму) ради того «чтобы сделать перспективным(ой), помочь выбиться в люди любимому человеку (мужу, жене)» все-таки скрывается ничто иное как неверие в собственные силы или элементарное нежелание много учиться и работать, искренне советую НЕ ВРАТЬ САМИМ СЕБЕ, а называть вещи своими именами.

Психологи – это не моралисты, нам важно, чтобы психологически комфортно было каждому человеку. Поэтому, если вам удастся образовать такой любовно-семейный симбиоз, где вы двигаете кого-то наверх (или хотя бы имитируете этот увлекательный процесс), а человек расплачивается за вашу моральную поддержку своей благодарностью и верностью вам, и вам хорошо именно обоим – то данная схема вполне имеет право на существование. (Оглянитесь вокруг – как много таких пар!)

Просто в этом случае очень советую вам не строить иллюзий и не расслабляться! Как я уже сказал, ваш близкий человек, во-первых, вполне может вас «просчитать» и «попользоваться» вами раньше, чем вы сами планировали получить дивиденды от своей «половины». А во-вторых, становясь более успешным, ваш близкий человек обязательно будет задирать вверх планку требований по отношению к тем, кто его окружает. В том числе и по отношению к вам тоже (я бы сказал – особенно по отношению к вам). И здесь важно так старательно удовлетворять все основные прихоти и запросы вашего «перспективного» партнера, чтобы не проиграть более умелым игрокам на этом поле (а их много).

Вывод №2. Стараясь не потерять того человека, на кого вы «поставили», стараясь удовлетворять все его(ее) основные прихоти и запросы, вы должны быть готовы к тому, что очень сильно будут страдать и ваше самолюбие и чувство ревности. Все дело в том, что:

В начавшейся по определенным правилам игре правилам подчиняются все игроки без исключения.

Поэтому в семейной игре «ставим все на партнера» ваш партнер обязательно будет дружить и заигрывать с теми людьми, по отношению к которым вы станете испытывать или неприязнь или чувство ревности (или и то и другое сразу). В конце концов «все это же нужно для дела, ты же понимаешь…» И вам скрепя сердце придется это понимать, принимать, или хотя бы делать вид, что вы понимаете и принимаете то, что вашего партнера по семейным отношениям очень часто вечерами нет с вами рядом. То планерка, то совещание, то конференция, то корпоративная вечеринка, то гости из вышестоящей структуры, то пикник с руководством за городом, то стажировки, то командировки. А вы все терпите и грустите…

Имейте в виду: лично ко мне на прием приходило и приходит так много женщин и мужчин (особенно женщин), кто, поставив все на своего партнера, затем просто не выдерживали морального напряжения, временами были сами готовы «бросить к чертовой матери этого чересчур занесшегося и много чего о себе возомнившего муженька-начальника», или «отправить подальше эту выдру, которая так заигралась, что играет в босса даже дома!».

Поэтому, если вы все-таки осознано желаете не тратить на прорыв в жизни свои собственные силы, мозги и знания, а стремитесь быть «прицепом» к кому-то, кого вы всячески поддерживаете в его стремлении «подняться наверх», то сразу желаю вам на этом пути запастись очень-очень-очень большим запасом терпения и даже иметь моральную готовность, что в итоге вас не только не отблагодарят, но откровенно бросят. И потому исходя из той реальности, что во время своих психологических приемах я вижу, чуть ли не каждый день.опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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