Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Вы достаточно долго встречаетесь с мужчиной, ежегодно ездите с ним на отдых или уже совместно проживаете, но предложения руки и сердца пока не дождались? Почему он ни разу не завел разговора об официальном оформлении отношений? Что делать вам – ждать или поставить вопрос ребром?
Если вы устали постоянно жить в ожиданиях, то вероятнее всего ваш мужчина вовсе не собирается жениться. Как сдвинуться с мертвой точки и понять, насколько перспективны такие отношения? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.
Запомните, что все мужчины четко демонстрируют свою позицию на счет бракосочетания. Они ничего не скрывают. Если спустя несколько лет встреч предложения оформить отношения так и не поступило, то мужчина жениться не хочет.
Как можно понять его позицию без откровенных разговоров? На самом деле все просто, мужчина, не планирующий женитьбу, всегда:
Не стоит также забывать о том факте, что мужчины думает не о самом браке как таковом, а о женщине. И если молодой человек жениться не намерен, он будет всячески увиливать и говорить, что еще не нагулялся, что на свадьбу нет денег, что в целом у него негативное отношение к браку.
Некоторые мужчины красноречиво рассказывают истории из прошлого, к примеру, о предыдущем неудачном браке. Вариантов в этом случае множество, но суть остается неизменной – он не хочет жениться, поскольку не видит партнершу своей женой.
Поэтому любые истерики, шантажи, рассказы о преимуществах брака и прочее не подействуют. Если молодой человек настроен серьезно, то он готов на все, чтобы любимая была рядом.
Если вы оказались в такой ситуации, когда вас не зовут замуж, попробуйте одну интересную методику. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте, что вам придется прожить с партнером всю жизнь, он станет отцом ваших детей. Какой фундамент таких отношений, если уже на начальном этапе мужчина обманывает вас и не строит никаких планов на будущее?
Если вас не пугает непостоянство, можно встречаться дальше с этим человеком, ведь не все женщины сами готовы к замужеству. Но если эта ситуация вас не устраивает, предпринимайте кардинальные меры, в большинстве случаев лучше расстаться и не терять времени зря.
Крепкие отношения строятся на искренности и заботе друг о друге, а если в вашем союзе этого нет, то ничего хорошего не выйдет. А если даже после недолгой разлуки мужчина станет активно проявлять внимание к вам, то возможно, не все потеряно и свадьба все же состоится. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
> Если молодой человек настроен серьезно, то он готов на все, чтобы любимая была рядом.Ответить
Чушь. Не думайте даже связывать свою судьбу с человеком, который готов для вас "на всё" -- это человек без головы.
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