Опоздание и переносы встреч. Случайность или феномен?

Именно через сложные, конфликтные, тяжелые, неприятные ситуации, происходит прорывы. Происходят изменения и происходит развитие.
Если ваш клиент переносит сессии, или отменяет, это не случайность. Это феномен.То есть некоторый закрепленный способ решать проблемы, и организовывать свою жизнь. Он не осознает, почему он переносит или отменяет. У него всегда есть «подходящие» причины, которые ему кажутся достаточными, чтобы я вошла в его положение.
Если переносы и отмены случаются подряд, и часто, и более 2-х раз - лучшее, что может сделать терапевт – это сделать неосознанное осознанным.
Терапевт говорит: так мол и так, замечаешь ли ты, что отменяешь сессии? Клиент отвечает нечто в духе: ну у меня же обстоятельства (не осознает, не замечает)! Дальше у терапевта есть выбор. Он может пойти направо и коня потерять, или налево, и жизнь потерять. Как в сказке.
Он может «не заметить» феномен, согласиться с «уважительной причиной», и стать спасателем, хорошим родителем, который будет приятен клиенту. Но он не будет терапевтом, который помогает осознавать, выводить в осознанность деструктивные процессы.
И он может, все-таки, заметить, и настаивать, что отмены и переносы не могут быть случайностью, и какая-то причина за ними все же стоит. И даже настаивать на том, чтобы поискать эту причину.
Это, конечно, чревато. Клиент может разозлиться. Он может счесть, что у терапевта есть свои интересы, и он их реализует за счет времени и денег клиента. И может даже случиться конфликт.
Но именно через такие сложные, конфликтные, тяжелые, неприятные ситуации, происходит прорывы. Происходят изменения и происходит развитие.
1. Клиент сопротивляется проживанию чувств, которые ему кажутся тяжелыми, или он не хочет, чтобы его видели «слабым»
2. Он сопротивляется терапевту как родительской фигуре, потому что в прошлом его принуждали, а терапия (как работа) может ассоциировать с принуждением.
3. Он может отыгрывать таким образом свободу от родительской фигуры. Это приблизительно то же самое, когда подросток, в ответ на родительские требования, например, учиться, уходит в кино или с друзьями.
4. Клиент боится тратить время и деньги на себя, а терапия – это «для себя». И он находит повод пропускать сессии, а потом уйти.
5. Клиент отыгрывает какой-то семейный сценарий, который для него – норма. Ну, например, в семье принято спасать и «входить в положение». А прямо и открыто выражать свои потребности запрещено. Поэтому он не вносит что-то в терапию, но использует наработанные схемы, чтобы получить «индульгенцию».
И так далее, и так далее…
Что еще помогает терапевту распознать феномен? Его чувства из контр-переноса. В ответ на такие действия он чувствует злость, разочарование, и даже чувствует себя использованным. Эти признаки наверняка подсказывают, что клиент разыгрывает что-то неосознанное.
И, кстати, не так очевидно, какой именно выбор хуже. Пойти на конфликт, или подыграть спасателем.
На мой взгляд, спасатель наносит вред, потому что помогает закрепить деструктивные способы обращения с миром.
Однако есть и исключение: конфронтация может быть преждевременной, если терапия только началась, или клиент пограничный и нарушенный. Он, скорее всего, плохо отреагирует на подобную обратную связь. И может даже, в злости, покинуть терапию.опубликовано econet
Автор Вероника Хлебова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Психотерапевту бы надо осознать, что пациент решает свои проблемы тогда, когда созрел и пытается. Если не созрел - вы не вправе торопить его. Это КОдекс помощи, если что. \Ответить
2. Попробовать проработать свои эмоции на перенос пациентом сеанса. Почему вас это раздражает или вызывает эмоции негатива? Реальность разошлсь с вашими ожиданиями? Вы уже примерили на себя роль спасителя (или еще кого) и тут выясняется, что пациент (вами недоволен, действиетлньо занят, поставил на первое место другие дела или другую помощь хочет найти) отменил сеанс... Или перенес и решает, приходить к вам в дальнейшем, или вы его разочаровали и он хочет определиться и со своими эмоциями тоже.
Причин много. Уберите хотя бы те, которые находятся в вас или вашей компетенции, а то, знаете, сейчас пациенты грамотные пошли, это - одно, второе - ваши выводы по вашим ощущениям приведут вас на ложный путь, когда всегда и во всем вы будете видеть вину пациента...
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