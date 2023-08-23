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Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

Источник: mama.ru 23 августа 2023 6902
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Дети постоянно познают окружающий мир, сталкиваясь с жизненными задачами и проблемами. О чем вы должны рассказать своим ДЕТЯМ, когда они проходят определенные этапы взросления. Инструкция для родителей.

Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

Для того, чтобы получить водительские права, нужно учиться и сдавать экзамены (часто — с трудом и пересдачами). Но для того, чтобы стать родителем, на права не сдают. А ведь для воспитания детей требуется мудрость, спокойствие, доброта и вся любовь, на которую вы только способны. Поэтому прислушайтесь к этим советам.

Вот о чем лучше знать вашему ребенку к определенному возрасту

До 7 лет

К этому моменту лучше научиться быть самостоятельным, принимать во внимание чувства других людей и уметь с ними договариваться (как со взрослыми, так и с ровесниками).

Важно знать имена всех близких и точный домашний адрес. Знать, где работают мама и папа.

Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

Знать правила поведения в обществе и на улице: не разговаривать с незнакомцами, не соглашаться пойти посмотреть щенков и так далее.

Не стесняться взрослых. Не бояться задать вопрос или узнать, почему ты должен поступить именно так.

7-9 лет

Уметь готовить несложную пищу. Уметь обращаться с огнем и знать что нужно, и что опасно. Знать телефоны экстренных служб.

Следить за временем и учиться делать все вовремя. Пора знать ПДД и переходить дорогу по правилам, даже одному.

Знать основы этикета (например, поведение за столом).

Учиться содержать свою комнату хотя бы в относительном порядке.

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Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

10–13 лет

Знать о том, какие бывают опасности в интернете и вообще уметь им пользоваться правильно. Не доверять свои данные незнакомцам и не открывать сомнительные ссылки. Уметь обращаться с деньгами на базовом уровне (возможно, лучше уже завести свою карту, чтобы ребенок учился управлять финансами. Сейчас у банков есть предложения для детей: карты, привязанные к картам родителей).

Лучше управлять своим временем: не засиживаться в телефоне, компьютере и телевизоре. Помогать по дому и делать более сложные дела: приготовление гарниров, помощь маме с готовкой и мытьем посуды.

Уметь поддерживать в порядке и чистоте свою комнату.

Хорошо, если у вас есть животное: можно научить ребенка забоиться о более слабых. Приучить его к тому, что собаку нужно гулять несколько раз в день. И кормить как подобает.

Знать основы полового воспитания. Откуда и почему берутся дети, какие бывают инфекции, знать о правилах защиты.

Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

14–16 лет

Знать о вреде наркотиков и алкоголя. Уже совершенно точно знать все про секс и правила защиты, четко представлять себе последствия.

Знать кое-что о межличностных отношениях, учиться не быть эгоистом и прислушиваться к чувствам других людей. Выстраивать прочные и доверительные отношения с противоположным полом. Если расставаться — то расставаться достойно и спокойно.

Учиться не нервничать по пустякам, не бояться обратиться за помощью к взрослым в трудной ситуации. Научиться выражать свои чувства и говорить о них.

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Основные вещи, о которых вы должны рассказать детям до 18 лет

17–18 лет

Учиться расставлять приоритеты. Распределять нагрузку по учебе: что ты должен сделать в первую очередь? Что не можешь не сделать? Что можно сделать быстро или не делать вообще?

Уметь отличать ложные ценности от настоящих. Не горевать по пустякам, быть рассудительным и спокойным. К этому моменту хорошо бы уметь спокойно разрешать конфликты и не рисковать по пустякам.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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дети родители этикет семья воспитание

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