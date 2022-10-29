В ситуациях психологического противоборства важно следить за своим физическим состоянием и видом. Если у вас прямая спина, ровное дыхание и твердый взгляд в переносицу оппонента, мало кому придет в голову воспользоваться ситуацией и попытаться оскорбить вас. Наоборот, проявление растерянности является указанием на вашу беззащитность и провоцирует нападение. В процессе психологической борьбы уверенный и пристальный взгляд имеет решающее значение.

В ситуациях психологического противоборства важно следить за своим физическим состоянием и видом. Если у вас прямая спина, ровное дыхание и твердый взгляд в переносицу оппонента, мало кому придет в голову воспользоваться ситуацией и попытаться оскорбить вас. Наоборот, проявление растерянности является указанием на вашу беззащитность и провоцирует нападение. В процессе психологической борьбы уверенный и пристальный взгляд имеет решающее значение.

Основы и методы психологической защиты

Как быть с хамами, которые постоянно норовят испортить нам настроение?

Формирование умений замечать и понимать агрессивный язык тела и высказывания.

Основы психологической защиты.

1. Как быть с хамами, которые постоянно норовят испортить нам настроение?

Этих людей не так много, но даже один из них способен испортить нам настроение надолго. Причины могут быть самыми разными. Вас могут попытаться унизить только потому, что у вас “не тот” цвет кожи или “не та” национальность; потому что вы зарабатываете больше их, или потому что — меньше; потому что вы сидите рядом с ними в вагоне метро; потому что вы живете на этом свете... Завистники не простят вашего успеха, а злопыхатели — поражения. Бывает, возможность самоутвердиться за ваш счет не упускают те, от кого вы зависите в той или иной мере: клерки в исполкоме, начальники, подчиненные, преподаватели, студенты, врачи, сантехники…

Иногда явных причин может не быть вовсе. Просто есть люди, которым становится хорошо только тогда, когда вам плохо. Они всегда присутствуют в любом социуме: несостоявшиеся фюреры, скрытые садисты, потенциальные потрошители, расисты и человеконенавистники. Социальные условия или врожденная трусость не позволяют им реализовать свои наклонности в форме физического насилия, и поэтому они выбирают наименее рискованный путь — “только” слова.

Бесполезно обижаться на них, перевоспитывать, пытаться пробудить в них совесть и сострадание. Они такими родились, такими и умрут. Эти люди как бы лишены обычной души, благородные побуждения и чувства им не свойственны. Умышленно или неумышленно, они всегда приносят зло тем, кто находится с ними в контакте. Им чужды благодарность, сострадание, вера в добро, мораль и благородство. У них своя этика, где хорошо только то, что им выгодно или приятно.

Такие люди быстро забывают тех, кто их любит. Благодарность и жалость им не свойственны. Безответственность, мелочность, злобность часто лежат в основе их натуры. Брак с этими людьми обычно лишен привязанности и симпатий. Это избалованные животные, а не родственные создания. Они носители морали скотного двора. И всегда приносят страдание людям, но особенно — тем, кто их любит. Тот, кто имеет несчастье полюбить такого человека, становится особенно беззащитен перед психической агрессией…

...В общем, так бывает, что знакомый или незнакомый человек начинает очень грубо высказываться в Ваш адрес, или каким либо другим способом показывает Вам свое пренебрежение. Порой это специально делается в присутствии Ваших родных, друзей или сотрудников, чтобы унизить Вас посильнее.

Элементарное хамство не так безобидно, каким кажется. Это не просто испорченное настроение или уязвленное самолюбие. Часто такие люди интуитивно знают, как побольнее ударить человека в незащищенное место, причинив ему страдания, которые не утихают годами. В ход идет все — и ироническая улыбка в нужный момент, и базарный окрик...

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Кто не знает этих мастеров-умельцев, всегда находящих точное слово или точный жест, чтобы привести в смятение или унизить того, кто слабее. Ведь всегда есть беззащитные существа и те, кто вынужденно зависят от нас: дети, супруги, подчиненные, заключенные, бедные обитатели больниц, школьники, мелкие чиновники. А, кроме того, существуют ведь еще религиозные, этнические и сексуальные группы, которые всегда могут стать объектом издевательств со стороны представителей “большинства”...

Первобытным людям, думается, было проще. Человек не накапливал злобу, обиду или ненависть. Ну, обидели тебя, берешь дубину и — по голове обидчику. А если он сильнее тебя, то остается убегать от него, сломя голову — тоже “разрядка”. Ну а мы-то с вами живем в более-менее цивилизованном обществе. Часто у нас нет такой возможности — треснуть обидчика по голове. Это только в Японии додумались ставить на фирмах чучело начальника, чтобы подчиненные имели возможность выместить на чучеле все, что накопилось, избавить себя от груза отрицательных эмоций. Но нам-то что делать, гражданам совсем другой страны?

Нужно уметь защитить себя!

Плохо то, что у таких людей обычно есть все возможности уязвить нашу гордость и унизить наше достоинство. И на каждом шагу они запрещают нам оскорблять их чувства. Они могут обижать вас, но вам в таком праве обычно отказывают, — говорит психолог Э. Шостром. —Такой человек не хочет позволить вам сердиться на него. Еще бы, затем ему тратить собственные нервы? Только вы захотели возмутиться его подлостью и дать достойный отпор, как он прикладывает палец к губам и говорит: “Тсс, спокойно, тихо, не расстраивайтесь, это вредно”. “Не расстраивайтесь… Контролируйте себя… Примите это легко…”, — постоянно советуют вам. Не верьте, и тогда такие люди вам не страшны.

Помните — главная защита от их разрушительного влияния — в умении спонтанно и искренне выражать собственные чувства. Главное — не боятся продемонстрировать свои чувства, будь то гнев, обида или ярость. Уверенно выражая свои чувства по поводу ситуации, свое мнение по поводу происходящего, вы в силу такого раскованного поведения вызываете симпатию окружающих и настраиваете их в пользу своего мнения.

Такой ответ на психологическую агрессию ставит агрессора в неудобное положение и заставляет корректировать свое поведение. В ситуациях противостояния, когда на вас давят высказывания, затрагивающие ваше достоинство, на первое место выдвигается умение проявить выдержку, самообладание. Сделать это бывает вовсе непросто. Но крайне важно. Здесь вам помогут упражнения по релаксации. Приведем несколько способов достижения этого состояния.

Метод 1 (Отстранение).

При беседе с людьми, которые могут оказывать на вас негативное влияние, первым делом мысленно отделите их экраном из плотного стекла, визуализируйте этот экран до ощущения полной реальности. Вы видите и слышите собеседника, но его злоба и ненависть не проходит к вам. Создайте между вами экран. Вообразите непробиваемую стену. Из чего Вы ее соорудите — дело Вашего воображения. Из бронированного стекла, просто плотного воздуха, магнитного поля...

И Вы вдруг увидите, как ваши “благожелатели” станут Вам абсолютно безразличны. В этом случае перемена бывает разительна. Они вдруг становятся вежливыми и спокойными. Даже доброжелательными. Чаще всего у них возникает неподвластное им чувство уважения к человеку, которого они не могут “пробить”. По отношению к человеку, который выводит вас из душевного равновесия, но не присутствует рядом с вами, используется психотехника мысленного отделения от него стеной со следующей словесной формулировкой: “Ты просто не существуешь. Я не могу ни видеть, ни слышать тебя, тебя вообще нет”.

Метод 2 (Разглядывание).

Негативная информация больше всего воздействует на слух. Поэтому в напряженных ситуациях следует фиксировать внимание не на слуховых ощущениях, а на зрительно воспринимаемых объектах. Оппонент, раздражающий вас, продолжает говорить что-то, а вы, чтобы отгородиться от действия его речи, постарайтесь увидеть его лицо — как можно отчетливее, во всех деталях, как если бы вы собирались затем по памяти нарисовать его портрет.

Смотреть следует молча, очень внимательно, но не “пялиться”, а именно рассматривать. Во время этой умышленной паузы постарайтесь увидеть как можно больше деталей обстановки рядом с разгоряченным собеседником. Кто бы ни был противником — случайный прохожий, начальник, коллега или подчиненный, ваше внезапное, неожиданное молчание непременно вызовет ослабление его напора.

Метод 3 (Визуализация).

Беспокоящая вас ситуация проигрывается в воображении как бы на внутреннем экране и тем самым гасит гнев. За развитием ситуации вы наблюдаете как бы со стороны. Представьте себя зрителем, смотрящим художественный фильм, в котором вы играете главную роль. Для визуализации надо расслабиться, сосредоточиться на внутренних ощущениях и привести в норму дыхание. Далее можно рекомендовать следующие варианты:

уменьшите в росте человека, вызвавшего ваш гнев, пусть он будет карликом, гномом или букашкой;

постарайтесь увидеть этого человека в смешном виде (например, в трусах и в каске);

представьте гнев в виде пучка энергии, который уходит через вас в обидчика;

придумайте сцену воображаемого реванша по отношению к вашему обидчику и насладитесь “мщением”.

Лиц, от которых исходит угроза психологического или физического насилия, можно классифицировать по трем большим группам.

психически нормальные люди без видимых отклонений в поведении;

психически нормальные люди, но находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

люди с патологическими отклонениями в психике.

Сосредоточим свое внимание на первой категории. Вообще, следует отметить, что правильная оценка ситуации — первый шаг к решению проблемы. Оценка человека, от которого исходит угроза, может быть очень поверхностной, а может быть и довольно глубокой.

В зависимости от сложившейся ситуации вы сами решаете, какой уровень анализа необходим для принятия решения. Вряд ли целесообразно выяснять уровень интеллекта или наличие чувства юмора у трамвайного хама или человека, который уже замахнулся для нанесения удара. А вот при выяснении отношений с начальником-садистом, который ежедневно третирует вас, уже необходим глубокий психологический анализ его личности.

Вступая в контакт с человеком, который вам угрожает или оскорбляет вас, прежде всего, обратите внимание на степень его агрессивности. Направлена ли она против вас лично или это агрессивность общего характера. Последняя обычно свойственна людям, живущим по принципу “Я обижен на весь мир”. Они любят причину собственных неудач видеть в окружающих. В этом случае вы выступаете просто как объект, случайно попавший им под руку, на которого они с удовольствием выливают свою желчь и недовольство жизнью. Такие субъекты сплошь и рядом встречаются, например, в городском транспорте.

Если вам встретится подобная личность, важно определить эмоциональное состояние вашего “благожелателя”. От состояния зависит быстрота его действий, степень агрессивности, возможность ведения диалога с ним, возможность избежать наступления нежелательных для вас последствий.

От эмоционального состояния противника выбирается тактика вашего поведения. Вы можете выбрать тактику поведения человека, который не боится драки. В этом случае следует продемонстрировать противнику свое спокойствие и уверенность в себе. Если вы замечаете у противника гнев, то ваше спокойствие может несколько снизить степень его гнева. Если вы наблюдаете у противника презрение, то лучшим способом воздействия на него будет сохранение чувства собственного достоинства. Если же вы заметите у него страх, то продемонстрируйте ему не только спокойствие, но и уверенность в себе, собственную силу, а иногда даже и агрессивное поведение по отношению к нему.

2. Формирование умений замечать и понимать агрессивный язык тела и высказывания.

Попробуем дать описание некоторых эмоциональных состояний, характерных для разбираемых нами ситуаций, и покажем, как по внешним признакам можно определить, какие эмоции испытывает человек, атакующий вас грубостью или насмешками.

Страх

Чаще всего человек, атакующий вас грубостью или насмешкой, сам испытывает страх. Это не так уж парадоксально, как может показаться на первый взгляд. Страх может быть совершенно разного свойства.

При страхе, как правило, происходит резкое сокращение мышц, появляется скованность в движениях, да и сами движения становятся несколько раскоординированы, наблюдается дрожание рук, особенно кончиков пальцев, ног. Брови почти прямые, несколько приподняты, их внутренние уголки сдвинуты друг к другу, лоб покрывают горизонтальные морщины. Глаза раскрыты широко, нередко это сопровождается и расширением зрачков, нижнее веко напряжено, а верхнее слегка приподнято. Рот открыт, глаза напряжены и немного растянуты. Взгляд не фиксируется на одном объекте а воспринимается как бегающий. Происходит активное потоотделение, несмотря на то, что в помещении или на улице может быть довольно прохладно. Пот можно увидеть на лбу, над верхней и под нижней губой. Потеет шея, ладони, подмышки. Человек, испытывая дискомфорт от того, что потеет, начинает его вытирать. На лице появляется бледность.

При страхе могут происходить заметные изменения в голосе и речи. Громкость голоса снижается и может доходить до еле слышного шепота, тембр же наоборот — повышается. Могут происходить резкие изменения в темпе речи: паузы между слогами, словами, фразами. Часто эти “пустоты” заполняются междометиями, словами паразитами, ненормативной лексикой. Но для того, чтобы установить страх по голосу, необходимо знать, как говорит этот человек в нормальном состоянии. Если же вы видите его впервые, то этот источник информации для вас закрыт.

Гнев

Нередко при агрессивном поведении можно наблюдать именно эту эмоцию. Степень ее внешнего проявления может послужить для вас своеобразным индикатором агрессивности нападающего.

Поза принимает угрожающий характер, человек выглядит так, будто готовится к броску. Мышцы напряжены, но нет дрожания, характерного для страха. Выражение лица нахмуренное, глаза могут продолжительное время фиксироваться на источнике гнева, взгляд угрожающий. Ноздри расширяются, крылья ноздрей как бы вздрагивают, губы оттягиваются назад, иногда так сильно, что обнажают стиснутые зубы (оскал). Лицо бледнеет, но чаще краснеет.

Иногда можно заметить, как по лицу пробегают судороги. Резко повышается громкость голоса, иногда разгневанный человек переходит на крик. Кулаки сжаты, на переносице появляются резкие вертикальные складки, глаза как бы превращаются в щели. При сильном гневе человек выглядит так, будто вот-вот взорвется. Речь с нотками угрозы, сквозь зубы, может перемежаться матом.

Следует отметить, что при гневе человек ощущает прилив сил, становится гораздо более энергичным и импульсивным в своем поведении. Особенностью гнева является то, что в таком состоянии человек испытывает потребность в физическом действии, и, чем сильнее гнев, тем выше эта потребность. Самоконтроль снижен или отсутствует.

Нелегко общаться с разгневанным человеком. В этом случае особенно важно сохранять спокойствие и продемонстрировать его вашему визави. Будьте с ним весьма осторожны, тем более, если вы видите и слышите его впервые в жизни, и одно неосторожное слово может дорого стоить. Разгневанный человек находится в крайней степени возбуждения, к его логике, если она у него есть, весьма тяжело пробиться. Именно поэтому надо попытаться выяснить, что именно разгневало его. Если у него имеются какие-то основания вас ненавидеть, постарайтесь выяснить истинную причину. Может быть, он претендует на ваше место под солнцем, а может, просто завидует вам. Причины могут быть самые разные (см. начало главы).

Уже само обсуждение причины может оказать на разгневанного человека успокаивающее действие: вы даете ему возможность, пусть даже в оскорбительных для вас выражениях, “выпустить пар”. Если вы видите нарастание гнева, если его лицо стало еще более красным, а вены на шее и руках вздулись, если громкость голоса нарастает и он перешел на крик, кулаки сжались, тело наклонилось вперед, следовательно, он на грани физического нападения на вас. Если мышцы расслабляются, сходит краснота, разжимаются кулаки, голос становится нормальной громкости и в нем исчезает угроза, то вряд ли он начнет агрессивные действия.

Если вы хотите снизить уровень конфронтации, не стоит вступать в спор с человеком, находящимся в таком состоянии, а тем более вести его в жесткой форме. В порыве гнева он может заорать, что убьет вас. Ответить можно примерно так: “Да вы это запросто можете сделать, но что я сделал вам плохого?” Подобные вопросы, задаваемые в спокойном тоне, могут до некоторой степени снизить степень агрессивности нападающего, а возможно, с этого и начнется конструктивный диалог с ним. Постарайтесь сами быть не просто спокойным, но даже демонстративно расслабленным.

Практическое упражнение. Ваше внутренне напряжение всегда непроизвольно вызывает ответное напряжение у того, с кем вы говорите. Попробуйте, например, постепенно нагнетать нервозность в разговоре, говоря все громче и громче, и даже переходя на крик. Вы заметите, как ваш собеседник последует за вами и начнет разговаривать на повышенных тонах. Напротив, если вы будете говорить все тише и тише, ваш собеседник также постепенно “сбавит обороты”. Говоря с разгневанным человеком, подстройтесь к его гневу, но немного ниже его уровня. А затем постепенно, успокаивая свое собственное состояние, успокойте и собеседника.

Презрение

Ревность, жадность или соперничество может вызвать у человека чувство презрения к вам. В отличие от гнева презрение редко вызывает импульсивное поведение угрожающего вам человека, но, именно поэтому он более опасен.

Внешне это выглядит примерно так: голова поднята вверх, и, даже если он ниже вас ростом, создается впечатление, что он смотрит на вас сверху вниз. Можно наблюдать позу “отстраненности”, он как бы отдаляется от источника, вызывающего презрение. В позе, мимике, речи наблюдается превосходство. Особая опасность этого состояния заключается в том, что это — “холодная” эмоция и презирающий вас человек может совершить любое действие против вас спокойно и хладнокровно. Как правило, действия таких людей расчетливы, но если что-то из задуманного не получается, то может появиться еще и эмоция гнева. Соединение этих двух эмоций воедино несет еще большую опасность.

Когда сталкиваетесь с человеком, который демонстрирует вам свое презрение, держите ухо востро. От него можно ожидать любой пакости, причем он может сделать ее совершенно спокойно, испытывая при этом чувство превосходства над вами. Если он заметит хоть каплю страха или подобострастия с вашей стороны, то вам придется еще хуже. Вежливое и корректное отношение с вашей стороны такой человек воспримет как признак вашей слабости.

В этом случае первым делом с него надо сбить спесь. Это — агрессивные действия с вашей стороны, демонстрация ему уверенности в себе, сохранение чувства собственного достоинства, а возможно и своего превосходства над ним. Здесь вам поможет рационализация ситуации, своеобразное изменение правил игры.

Прекрасное применение этого приема полвека назад показал Аркадий Райкин в своем бессмертном фильме “Мы с вами где-то встречались”. Вокзальный начальник, презрительно “отбривающий” публику и выказывающий свою власть над ней, вдруг преображается, как только артист начинает разыгрывать перед ним усталого и пресыщенного властью большого босса. Артист видит в нем мошку — и начальник вокзала мгновенно превращается в эту мошку, начиная “летать” и исполнять приказы, даже не поинтересовавшись реальными полномочиями оказавшегося в его кресле “хозяина”. Искреннее осознание своего превосходства, снисходительная доброжелательность, спокойная уверенность в себе оказывают необходимое действие в 99 случаях из 100.

Существует единственное условие такого воздействия — ваша абсолютная внутренняя уверенность именно в таком соотношении личностных статусов — вашего и визави.

Правда, может наступить момент, когда на презрение накладывается гнев, и тогда такой человек для вас станет еще более опасным. Тогда трудно начать диалог, а вести его еще труднее: ведь он цедит слова сквозь зубы, как бы делая одолжение, что вообще говорит с вами. Надо попытаться “разговорить” его и показать, что то, чем он занимается в данный момент, настолько низко, что подрывает его достоинство. Если вам удастся заставить такого человека посмотреть вам в глаза, да еще без презрения, а хотя бы для начала с удивлением, считайте, что вы на верном пути.

Отвращение

Отвращение, как гнев или презрение, также является чувством враждебности. Это также негативная эмоция, способная стимулировать агрессивные действия. Человек, испытывающий отвращение, выглядит так, будто ему в рот попало что-то отвратительное на вкус или он почувствовал крайне неприятный для него запах. Нос наморщивается, верхняя губа задирается наверх. Иногда создается впечатление, что у него косят глаза. Так же как и при презрении, возникает поза “отстраненности”, но без выражения превосходства. При крайнем выражении отвращения человек выглядит так, как будто он подавился или сплевывает.

В сочетании с гневом отвращение может вызвать весьма агрессивное поведение, поскольку гнев мотивирует нападение, а отвращение — потребность избавиться от чего-то неприятного.

Человек, причиняющий вам боль, может также демонстрировать внешние признаки эмоции радости. Это означает, что вам крупно “повезло” и вы наткнулись на типичного социального психопата, в просторечии — скрытого садиста. Грубые и злые, они очень рано, с детства обнаруживают себя, — сначала своей склонностью к мучительству животных и поразительным отсутствием привязанности к самым близким людям, а затем своим умышленно бесцеремонным нежеланием считаться с самыми минимальными удобствами окружающих.

Некоторые из них способны из-за пустяка плюнуть человеку в лицо, начать за столом громко браниться площадной бранью, бить окна, посуду, мебель при самой незначительной ссоре, и все это — не столько вследствие чрезмерного гнева, сколько из желания досадить окружающим. Но гораздо чаще встречаются т.н. скрытые садисты, желающие причинять боль и страдания людям как бы исподтишка, незаметно.

Практическое упражнение. Пожалуйста, потратьте некоторое время, чтобы применить описание эмоциональных состояний на практике — понаблюдайте за людьми, с которыми вы контактируете на работе или в быту. Фиксируйте их внешние реакции и движения. После двух-трех недель подобных занятий вы разовьете свою наблюдательность до необходимого уровня и легко будете замечать у людей наличие тех или иных эмоций.

3. Основы психологической защиты.

Основное правило психологической защиты гласит: Никогда не упускаем противника из виду, наблюдая за его внешними реакциями и движениями. Всегда осуществляем визуальный контакт, т.е. смотрим ему в глаза.

При общении с атакующим вас субъектом всегда старайтесь смотреть ему в глаза и не поворачиваться спиной. Волевой по натуре человек не боится смотреть в глаза людям. Поэтому, если вы будете смотреть на противника мельком и сразу же отводить взгляд, такое поведение он примет за признак слабости. Противник будет считать вас неуверенным и стеснительным человеком, на которого не страшно напасть, унизить, оскорбить. Установлено, что именно неуверенный взгляд больше всего провоцирует атаку психопатов и преступников.

Напротив, спокойный, холодный и уверенный взгляд часто дезориентирует противника и выбивает его из колеи. Поэтому все мастера единоборств специально тренируют “волевой” взгляд, способный “пригвоздить” противника. Вспомните, как профессиональные боксеры перед схваткой буравят друг друга глазами. Дрогнул, показал слабость, отвел взгляд, — значит ты слабее, значит уже проиграл еще до начала поединка. Специальные методы тренировки взгляда практикуются и в спецслужбах.

В ситуациях психологического противоборства важно следить за своим физическим состоянием и видом. Если у вас прямая спина, ровное дыхание и твердый взгляд в переносицу оппонента, мало кому придет в голову воспользоваться ситуацией и попытаться оскорбить вас. Наоборот, проявление растерянности является указанием на вашу беззащитность и провоцирует нападение. В процессе психологической борьбы уверенный и пристальный взгляд имеет решающее значение. Чуть ниже будет дано несколько обучающих рецептов. А пока прочтите, пожалуйста, воспоминания бывшего участника курса.

“Не скрою, поначалу я скептически отнесся к предложенным упражнениям по тренировке взгляда. Было непонятно, зачем нужно таращиться на точку в стене, при этом еще и не мигая? Но деньги за курс были уплачены, поэтому я решил попробовать. Получилось так, что поначалу я тренировал не столько силу взгляда, сколько силу воли. Мне было очень тяжело соблюдать регулярность занятий. Еще было очень сложно подавить мигательный рефлекс — глаза постоянно норовили мигнуть, и упражнение приходилось начинать сначала. Постепенно я смог смотреть на точку или пламя свечи, не мигая, в течении 15 минут и более. Где-то через месяц занятий я стал замечать, что случайные прохожие или попутчики в вагоне метро, встретившись со мной взглядом, поспешно отводят глаза. Однако я не придал этому значения.

Переломным стал следующий случай. Однажды, стоя на вокзальном перроне, я ожидал свой поезд. Недалеко от меня на сидел толстый краснорожий детина в явном подпитии, по виду типичный базарный торгаш-челночник, и уплетал колбасу, отламывая огромные куски. Ел он так смачно, что мне самому захотелось перекусить. Поэтому я не удивился, заметив еще одного наблюдателя — бедно одетого пацана лет двенадцати, который голодными глазами смотрел на жующего мужика. Я уже хотел было намекнуть: поделись, мол, с ребенком, — но передумал и полез в карман за деньгами. И тут краснорожий вдруг потянулся и врезал ногой мальчишке, да так, что тот врезался головой в колонну.

— Пошел вон отсюда, козел!

Мальчишка с трудом поднялся на ноги и поковылял по перрону, не оглядываясь. В душе у меня что-то оборвалось, и я с трудом сдержал желание прибить краснорожего на месте. Шагнув к мужику, я произнес тихо, но четко одно-единственное слово:

— Ублюдок!

Краснорожий подхватился было, чтобы дать достойный ответ, но тут взглянул мне в глаза. Дальше произошло то, что я буду помнить еще долго. Я смотрел на него спокойно и пристально, как при выполнении упражнения со свечой. Он стоял передо мной с налитым кровью лицом и дико выпученными глазами. Так продолжалось секунд 10. Вдруг детина стушевался, что-то невнятно пробормотал и в растерянности плюхнулся на свои мешки и узлы. Он признал свое поражение без боя”.

Надеюсь, вы поняли важность уверенного и спокойного взгляда в конфликтной ситуации. Вообще, вокруг пристального взгляда давно уже сложился мистический ореол. Его даже называют “магическим взглядом” или “взглядом гипнотизера”. На Востоке существует несколько рецептов по его выработке. Вам предлагаются только наиболее эффективные из них.

Метод 1.

Возьмите лист бумаги и в центре его начертите тушью или черными чернилами круг размером с двухкопеечную монету (1,5 см). Повесьте этот лист на растоянии 2-2,5 метров от себя и в течение 15 минут непрерывно и не мигая смотрите на этот черный круг (круг надо заштриховать черным цветом).

Представьте себе, что некая энергия исходит из точки между бровями (это место восточные мистики называли “третим глазом”) и устремляется сквозь круг в стену.

Делая это ежедневно, вы выработаете у себя “магический” взгляд. Аналогичное упражнение можно проделывать с горящим пламенем свечи или с медной пластинкой, повешенной на расстоянии 2-3 метра. Главное здесь — научиться подавить мигательный рефлекс.

Метод 2.

Чуть расслабив мышцы тела, посмотрите на свое отражение в зеркале. Взгляд направьте себе в глаза или переносицу. Представьте, что вы смотрите на своего злейшего врага. Не мигая, смотрите в точку 20-25 секунд. Постепенно доведите длительность упражнения до 15-20 минут. Старайтесь смотреть спокойно и уверенно, не напрягая мышцы лица.

Метод 3.

Если у вас есть товарищ или партнер по занятиям, вы вместе можете отрабатывать технику взгляда. Смотрите друг другу в глаза. Это упражнение очень напоминает детскую игру “Кто кого пересмотрит”. Кто первым мигнул или отвел взгляд — тот и проиграл. Значит, он психологически слабее. Это упражнение широко практикуется, например, при подготовке сотрудников спецслужб. Тот из группы курсантов, кто “пересмотрит” всех остальных, обычно и есть самый волевой и уверенный человек в команде. Это потенциальный лидер, пользующийся непререкаемым авторитетом. Ему обычно склонны подчиняться остальные.

В быту пристальным взглядом не следует злоупотреблять, потому что люди под ним начинают нервничать. К тому же, такой взгляд многими мужчинами воспринимается как вызов. Обычно во время разговора принято периодически отводить взгляд в сторону, чтобы не смущать собеседника.

Если же вы попали в конфликтную ситуацию и желаете вывести противника из равновесия, выберите на его теле или одежде уязвимое место (например, кривые ноги, плохие зубы, грязные ногти, нечищеную обувь, пятно, ширинку и т.п.) и пристально, не мигая, смотрите туда. Ваш собеседник сразу же начнет нервничать. Ну, а если вы вдобавок изобразите еле заметную язвительную улыбку и высокомерно откинете голову назад, то сохранить самообладание удастся только очень выдержанному человеку. Рассеянный или направленный мимо глаз собеседника взгляд (на ухо, лоб, подбородок, губы) сделает то же самое, но в более деликатной и щадящей форме.

Но самое лучшее, смотреть, не мигая, спокойно и пристально прямо в глаза атакующему вас противнику. После двух-трех минут подобного поединка более слабый противник обычно идет на попятную. Поэтому, играя в подобные игры, вы должны быть абсолютно уверенны в себе.

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Все перечисленные выше методы относятся к пассивным методам психологической защиты. Если пассивная защита означает “блокировать агрессора” и минимизировать Ваше негативное состояние, то активная — открыто разоблачить нападение и нанести ответный удар.

Практическое упражнение. Посвятите несколько дней отработке методик, описанных выше. Попробуйте, “примерьте на себя” каждое упражнение. Далее выберете те из них, которые больше всего понравились и (или) удаются вам наилучшим образом. Практикуйте их регулярно, пока они не войдут в вашу плоть и кровь, станут естественной частью вас самих. При внезапном возникновении стрессовой ситуации, связанной с психологической или физической угрозой, эти упражнения помогут вам быстро и эффективно.опубликовано econet.ru.

© Очерк подготовлен по материалам дистанционных курсов

© “Психологическая защита и поведение в критических ситуациях”

© “Технологии эффективного общения”

Составитель: Игорь Молчанов

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