Осторожно: Просветленные!

Истинно пробужденный человек, не будет кричать на каждом углу, что он пробужденный и доказывать всем свое пробуждение и уж точно не будет себя пиарить, собирая залы. Это основной критерий, по которому можно определить и отличить пробужденного от псевдопробуждённого.

Сегодня, я хочу затронуть, на мой взгляд, важную тему. Просветленные, ну или те, кто себя так называет. Почему? Спросите вы, именно на эту тему. Во-первых, она уже давно зрела у меня. Во-вторых, уже просветленных стало в интернете столько, что наверно за всю историю человечества такого количества не было, как сегодня. И в-третьих, вчера пришлось мне пообщаться еще с одним вновь прибывшим просветленным. Который просветился на днях. В общем, накопилось и видимо время пришло.

Кто такие просветленные?

Если все ужать до сухого определения, то – это люди которые достигают высшей точки самореализации, вследствие чего у них исчезает бессознательное, и появляется полная осознанность и происходит виденье реальности такой, какая она есть, то есть объективно, вследствие чего у них пропадает «эго» и они становятся просто наблюдателями жизни. Либо, наоборот, в обратном порядке.

Думаю, вы как-то знакомы с терминами и смогли понять, хотя бы часть этого определения.

Так, что это дает человеку, который стал просветленным? Как можно вынести из книг о просветленных, внешне это дает ничего, все происходит внутри. Человек просветленный живет так же, как и жил раньше, просто теперь на качественно новом уровне для себя. Он просто радуется жизни, любит жизнь и людей, любит животных и деревья, радуется солнцу и дождю, принимая все таким каким, оно есть. Он перестает бороться с собой и с жизнью, перестает менять этот мир, перестает ненавидеть и осуждать, перестает навязывать свое мнение, перестает хотеть своего, перестает суетиться и просто живет моментом, благодаря все сущее с любовью.

И вроде вы скажите. Ну, есть же такие люди, есть… И вроде вы их видели и знаете. Допустим. Но есть одно большое «НО», которое отличает истинно пробужденных от псевдопробуждённых. Я вам сейчас его назову.

Истинно пробужденный человек, не будет кричать на каждом углу, что он пробужденный и доказывать всем свое пробуждение и уж точно не будет себя пиарить, собирая залы.

Это основной критерий, по которому можно определить и отличить пробужденного от псевдопробуждённого. Так же как истинно святой, не будет бегать и кричать, что он святой. Тут все очень тонко, и рядом с просветленным вы почувствуйте, вы просто проживете, что-то внутри для себя не обычное. И я не про позитив и радость с удовольствием. Ну да ладно, ушел от темы.

А, что же современные пробужденные, которые в 99.9% случаев это просто шуты с шоу. Как только такой пробудился, сразу все об этом должны узнать, собираем народ, запускаем прямой эфир, и доносим до всех свое великое событие. Собираем залы и берем за вход. Просветленные тоже должны зарабатывать много и достойно, не зря же просветлялся. Всех не согласных исключаем, оставляем тех, кто поверил, и начинаем представление. Пишем книги, собираем съезды, организуем концерты и встречи, записываем разные техники и продаем, продаем, продаем. А сайт же нужно создать, как просветленный без сайта. Ну и конечно обещаем обрести счастье и просветление, если будете слушать только меня и выполнять только мой техники.

Конечно, это я описал уже продвинутых просветленных. Начинающие, не так борзеют, но стремятся к этому. Притом в последнее время этим просветленным лет по 20-25 только исполнилось и все они уже познали смысл бытия и истину, достигли полной самореализации. Притом, что они все познали, но объяснить еще толком не научились, говорят слов нет подходящих. Интересно если б «Будда», «Иисус», «ОШО», так бы отмазывались. Люди я все знаю, все понимаю, я познал истину и достиг самореализации. Но я не могу вам ничего объяснить, подайте на хлеб. Было б круто, согласитесь. Это конечно было б смешно, если б не было так опасно.

Конечно, есть те, кто обладает красноречьем в совершенстве, собирает залы и может наговорить тысячу слов на любой вопрос. И конечно говорит так, чтобы не было понятно, что это такое и как быть и по сути не дает ответа на вопрос, а уходит в размышление и умозаключение. Ну, что сказать люди любят слушать сказки с детства и верят в них. Это право каждого ребенка на земле.

Так же как есть шоу «Битва экстрасенсов», где нет экстрасенсов, также и это такое же шоу только с просветленными. Чем бы дитя не тешилась, лишь бы не вешалась.

Я все-таки надеюсь, что мои статьи читают более осознанные люди, и они не впадают в такого рода иллюзии, ну или хотя бы понимают, что все это шоу и представление.

Так в чем же опасность я вижу в этих просветленных? Ну каждый из них как минимум хочет денег и хочет их много, да и популярности тоже положите ему, да побольше. И это нормально, для обычного человека. А опасность в том, что люди, которые попадают на шоу и начинают верить в это шоу, оказываются в еще большем самообмане.

Я часто слышу от таких людей, я уже перечитала все книги, я переслушала все лекции, уже 15 год езжу на ваши семинары и встречи, а результат, что-то либо отсутствует, либо, что-то очень мал. И это еще прекрасно, что через 15 лет человек начинает задумываться, что тут что-то не так. Но 15 лет терять на решение какой-то не очень серьезной проблемы, это же глупость высшей степень. И какие в основном решаю проблемы: отношения с мужем, отношения с детьми, разбогатеть, пережить смерть близкого, сменить работу, реализовать мечту, избавится от чувства вини и обиды и т.д. Тратить годы на это!!! Для меня как для психолога – это просто смешно.

Хорошо, если такие люди доходят потом до психолога и психологу приходится тратить много времени и усилий, чтоб только этот маразм, запиханный в голову этому человеку перестал быть важным и определяющим в его жизни, чтоб только потом можно было начать действительно работать и что-то менять. Ну это уже другой вопрос. Ушел от темы.

Так вот. Годы, годы и еще раз годы, люди ходят тратят самое драгоценное, что у них есть, это свое жизненное время, для того, чтобы жить в сказке, что сейчас все само собой случится. Это я уже молчу про деньги, так как деньги можно заработать, а время не вернуть.

Да и скажу по своим наблюдениям в жизни. Я не встречал ни одного счастливого человека, который ходил бы к этим просветлённым. В общении с ними, все те же не решенные проблемы в жизни, все те же обычные задачи, но с одним отличием, вера, что скоро все случится. Вот 15 лет не случалось и вот-вот скоро все случится. И тут не поспорить с этими людьми, действительно скоро все случится и будет хорошо, будет смерть и могила. А пока ждемс.

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Кстати хочу сказать о моем вчерашнем собеседнике, который в молодом возрасте и с кучей жизненных проблем, вдруг стал просветленным и решил об этом известить весь мир, начав трансляции в интернете.

Скажу одну деталь, для тех, кто понимает. Он начал свое просветление с книги «Трансерфинг реальности». Тут можно ставить точку, так как те, кто понимает и изучает науку психологию профессионально, да и более адекватно как-то мыслит, ему говорить тут и разжёвывать ничего не стоит. «Трансерфинг», скажу вкратце, для тех, кто не в курсе. «Трансерфинг» - очередной собирательный глюк из разных псевдотеорий о устройстве мира и как надо жить. В общем очередная сказка для взрослых, которые любят халяву. Сюда же я отношу и просветленных, просветившихся на «Кастанеде», что одного поля ягоды.

ДА конечно, никто за вас ничего не сделает. И это ваш выбор обманываться и быть обманутым. Ваш выбор страдать и ничего не делать, верить в сказки и в чудеса, ждать провидца, который скажет, как нужно жить и конечно мечтать, что когда-нибудь все случится. В тем временем жизнь проходит и чего-то счастья так и нет.

PS. Задумывайтесь хоть на минуту.опубликовано econet.ru.

Автор Артём Прудкий

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