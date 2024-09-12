Острый кризис в отношениях: 5 признаков

Серьезные нарушения в одной из сфер отношений может приводить к проблемам в других, по принципу кругов на воде. Тем не менее не стоит принимать это как неизбежность катастрофы. Проблемы бывают у всех. Сможете вы их преодолеть и выбраться из кризиса или ваш союз распадется зависит только от вас и от вашего желания быть вместе именно с этим человеком.

Кризисы в отношениях явление совершенно нормальное. Без них невозможно развитие. Пары в которых никогда не бывает конфликтов, чаще всего распадаются. История про то как двое однажды встретились и прожили всю жизнь душа в душу, без единой ссоры больше похожа на сказку, чем на реальность. Очевидно, что эти люди просто никогда не разговаривали.

5 признаков деструктивного кризиса в отношениях

Кризис в отношениях может носить конструктивный характер и выводить пару на новый уровень развития, а может быть следствием того, что отношения уже по сути распались и двое идут по жизни вместе только по инерции. В первом случае справиться с напряжением поможет открытое обсуждение наболевшего. Второй говорит о том, что пара находится на грани распада.

Пять признаков кризиса в отношениях:

Отсутствие конфликтов

"У вас пропало желание доказывать партнеру свою точку зрения. Нет сил на споры и долгие обсуждения. Вам стало безразлично мнение вашей второй половины"

Это явный признак острого кризиса, который говорит о том, что жизненная энергия в отношениях иссякает. Один или оба партнера снимают с себя ответственность за сохранение союза. Им больше не понятно зачем быть вдвоем. Если не предпринять срочных мер по спасению отношений, это может стать началом конца.

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Одиночество вдвоем

Здесь речь идет от отсутствии эмоциональной близости между партнерами. Каждый живет в своем пространстве, куда нет входа для второй половины. Так бывает если у партнеров были изначально разные интересы и ценности и каждый из них в своем развитии двигался в своем направлении, постепенно отдаляясь друг от друга. Первое время ситуацию сглаживало состояние влюбленности и способность смотреть на избранника сквозь розовые очки. Но романтическая влюбленность долго не живет. С течением времени, все меньше тем остается для задушевных разговоров по вечерам, реже хочется строить совместные планы (ведь то, что интересно одному, безразлично другому) и двум некогда близким людям становится невыносимо скучно друг с другом.

Отсутствие личного пространства

Вступая в близкие отношения мы всегда попадаем в некоторую эмоциональную зависимость от партнера, мы реагируем изменения его настроения, на его успехи и неудачи. Но в здоровых, гармоничных отношениях всегда есть место для собственного развития. В деструктивном союзе личность одного из партнеров оказывается полностью поглощена личностью другого, он перестает жить своей жизнью и начинает жить жизнью супруга.

Такие отношения называются созависимыми и к настоящей любви они не имеют никакого отношения. Они оказывают сильнейшее разрушительное действие на личность каждого из партнеров. У созависимости есть много проявлений, Такие отношения могут развиваться в форме передачи избраннику полной ответственности за свою жизнь и благополучие, далеко не каждый сможет долго нести такое бремя. Может быть противоположенная ситуация. в виде глобального контроля над жизнью избранника, с жестким пресечением любой самостоятельности. Достижение гармонии в таких отношениях невозможно, только удовлетворения скрытых невротических потребностей.

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Отношения отнимают все силы

Это характерно для союзов построенных на манипуляции и использовании одним из партнеров другого.

Отношения не развиваются сами по себе. Это непрерывный труд, требующий эмоционального вклада обоих сторон. Если этот вклад осуществляет только один из супругов, не получая ничего взамен, то такие отношения начинают очень быстро истощать его. О изменении своего состояния он обычно узнает от родственников или близких друзей. Он все чаще начинает слышать от них, что стал не таким как раньше, похудел, выглядит безрадостным и унылым. Такие замечания лучше не оставлять без внимания и попробовать проанализировать, что же такое происходит в ваших отношениях со второй половиной, что буквально высасывает из вас жизненную энергию.

Один из партнеров уходит в своем развитии далеко вперед

Так бывает если двое познакомились в ранней молодости и им было хорошо и радостно проводить время в студенческой компании, без хлопот и забот. Но прошло время, один получил образование, нашел престижную работу, возможно открыл собственный бизнес, находится в постоянном развитии, а другой все так же, как в ушедшей юности бесцельно проводит время в различных компаниях. Дело даже не в том, что тот второй более глупый или ленивый, просто его внутренне психологическое развитие по какой-то причине остановилось на позднем подростковом возрасте, и в обществе таких же "взрослых подростков" ему хорошо. В такой паре партнеры начинают существовать в "параллельных реальностях", у них с каждым днем остается все меньше точек соприкосновения.

Если в вашем союзе присутствует хоть один из этих признаков, это является серьезным поводом для беспокойства. Серьезные нарушения в одной из сфер отношений может приводить к проблемам в других, по принципу кругов на воде. Тем не менее не стоит принимать это как неизбежность катастрофы. Проблемы бывают у всех. Сможете вы их преодолеть и выбраться из кризиса или ваш союз распадется зависит только от вас и от вашего желания быть вместе именно с этим человеком. Если да, то не стоит ждать у моря погоды и того что все наладится само собой. Постарайтесь больше общаться со своей второй половиной, научиться ее слышать и понимать, попробуйте обсудить вдвоем каким был вклад, каждого из вас в то, что ситуация сложилась таким образом. Острый кризис в отношениях веский повод обратиться за профессиональной психологической помощью.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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